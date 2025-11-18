Pensions de retraite 2026 : Le calendrier détaillé des paiements par la Cnav, Carsat et Agirc-Arrco

Pensions de retraite et calendrier des paiements en 2026 : comment s’y retrouver quand chaque régime a ses règles, ses dates et ses petits ajustements lié aux week-ends ou jours fériés ? Je vous propose une vision claire et utile pour mieux préparer vos finances tout au long de l’année, avec un regard pratique sur la Cnav, Carsat et Agirc-Arrco.

Mois CNAV/Carsat (régime de base) Agirc-Arrco (retraite complémentaire) Notes Janvier 2026 9 janvier 2 janvier Cas Carsat Alsace-Moselle: paiement le 1er jour ouvré. Février 2026 9 février 2 février Mars 2026 9 mars 2 mars Avril 2026 9 avril 1er avril Mai 2026 7 mai 2 mai Juin 2026 9 juin 1er juin Juillet 2026 9 juillet 1er juillet Août 2026 7 août 3 août Septembre 2026 9 septembre 1er septembre Octobre 2026 9 octobre 1er octobre Novembre 2026 9 novembre 2 novembre Décembre 2026 9 décembre 1er décembre

Calibrer ses revenus: le régime de base, Cnav et Carsat

Je sais, suivre les dates de versement peut paraître triviaux, mais c’est crucial pour éviter les décrochages financiers. Pour le régime général, les pensions sont généralement versées le 9 du mois, sauf cas où le 9 tombe un week-end ou jour férié, et alors l’argent arrive le jour ouvré suivant plus tôt ou plus tard. En pratique, il faut anticiper les mois où le calendrier civil modifie l’ordre habituel.

Dates clés à retenir : janvier, février, mars et avril restent proches du 9e jour, avec des ajustements possibles en mai et août.

: janvier, février, mars et avril restent proches du 9e jour, avec des ajustements possibles en mai et août. Cas particulier Carsat Alsace-Moselle : paiement le 1er jour ouvré du mois ou le premier jour ouvré qui suit si le 1er tombe un samedi, dimanche ou jour férié.

: paiement le 1er jour ouvré du mois ou le premier jour ouvré qui suit si le 1er tombe un samedi, dimanche ou jour férié. Utilisez le tableau ci-dessus pour repérer rapidement les échéances mensuelles et vous organiser sur les prélèvements et les loyers.

Points pratiques pour le régime de base

Planification budgétaire : notez les dates sur votre agenda et configurez vos prélèvements automatiques après les versements, afin d’éviter les retards.

: notez les dates sur votre agenda et configurez vos prélèvements automatiques après les versements, afin d’éviter les retards. Règles de décalage : lorsque le 9 est un week-end, le paiement arrive le jour ouvré suivant; cela peut induire de petits décalages, mais le montant reste le même.

: lorsque le 9 est un week-end, le paiement arrive le jour ouvré suivant; cela peut induire de petits décalages, mais le montant reste le même. Cas particulier Alsace-Moselle : ne pas ignorer le paiement le 1er jour ouvré; prévoyez-le dans votre planification mensuelle.

Retraite complémentaire: Agirc-Arrco

La retraite supplémentaire suit ses propres règles et, surtout, ses propres dates. L’Agirc-Arrco déclenche les versements le premier du mois ou le premier jour ouvré suivant lorsque le 1er tombe un week-end ou un jour férié. Même sans calendrier publié pour 2026, on peut déduire les dates les plus probables et les vérifier régulièrement pour éviter les surprises.

Dates probables : 2 janvier, 2 février, 2 mars, puis 1er avril et 2 mai, avec des ajustements mensuels ultérieurs.

: 2 janvier, 2 février, 2 mars, puis 1er avril et 2 mai, avec des ajustements mensuels ultérieurs. Règles habituelles : versement prévu le premier jour du mois, ajusté au jour ouvré si nécessaire.

: versement prévu le premier jour du mois, ajusté au jour ouvré si nécessaire. Conseil pratique : associez les dates du régime complémentaire à vos prélèvements automatiques pour lisser les flux de trésorerie.

Points pratiques pour la retraite complémentaire

Vérifier les dates à jour : la date exacte peut varier selon les années et les ajustements éventuels, d’où l’intérêt de consulter régulièrement les informations officielles.

: la date exacte peut varier selon les années et les ajustements éventuels, d’où l’intérêt de consulter régulièrement les informations officielles. Concilier avec le budget mensuel : prévoyez des marges autour des mois où la date peut se décaler.

Concilier avec le budget mensuel

Gestion retraite 2026: conseils et scénarios

Pour moi, le vrai enjeu est de coordonner les deux régimes afin que vos revenus mensuels se tiennent sans accroc. Voici des conseils simples et concrets, illustrés par des expériences de terrain et des cas réels que j’ai rencontrés au fil des années.

Anticipation : notez les dates dans un agenda partagé avec votre partenaire ou votre aidant.

: notez les dates dans un agenda partagé avec votre partenaire ou votre aidant. Flexibilité : prévoyez des dates alternes pour les prélèvements non fixes (loyer, assurances) afin d’éviter les stress financiers en cas de léger décalage.

: prévoyez des dates alternes pour les prélèvements non fixes (loyer, assurances) afin d’éviter les stress financiers en cas de léger décalage. Veille informationnelle : suivez les évolutions des règles et le gel éventuel des pensions, notamment lorsque le budget 2026 est débattu.

Pour approfondir les contextes et les implications fiscales, vous pouvez jeter un œil sur des analyses dédiées comme le budget 2026 et les ajustements fiscaux, ou encore l'idée d'une sous-indexation face à l'inflation.

En pratique, ce calendrier des paiements vous aide à mieux gérer vos dépenses et votre budget mensuel, ce qui est essentiel pour préserver votre pouvoir d’achat et sécuriser vos Pensions de retraite.

Les dates de versement peuvent-elles changer en cours d’année ?

Oui. Les régimes ajustent parfois les versements en fonction des jours fériés et des week-ends. Il est utile de vérifier chaque mois, surtout pour mai et août où les décalages théoriques sont fréquents.

Comment vérifier les dates exactes ?

Consultez les pages officielles des régimes (CNAV, Carsat, Agirc-Arrco) et conservez les rappels actualisés dans votre agenda. Vous pouvez aussi lire des synthèses mensuelles sur les sites d’actualités retraite.

Le gel des pensions en 2026 sera-t-il effectif ?

Le gouvernement et les partenaires sociaux ont évoqué des gels dans certains scénarios budgétaires. Il est important de suivre les communications officielles pour comprendre les impacts réels sur vos prestations.

Comment coordonner CNAV/Carsat et Agirc-Arrco ?

Notez les dates distinctes du régime de base et de la retraite complémentaire et organisez vos prélèvements en conséquence afin d’éviter des décalages ou des retards sur vos paiements.

Pour en savoir plus sur les règles et les pratiques autour du Calendrier des paiements, voici d'autres ressources pertinentes : impacts immédiats de l'abattement, impôts 2026 et retraites, pensions anticipées et calendrier, gel des pensions refusé par l'Assemblée, et augmentation Agirc-Arrco.

