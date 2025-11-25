Plus de 40,6 millions de travailleurs américains à temps plein privés d’accès à un plan de retraite, selon EIG

Travailleurs américains à temps plein, accès limité à un plan de retraite, et sécurité financière en jeu: cette réalité du marché du travail privé ne se résume pas à des chiffres. Les dernières analyses montrent qu’en 2024, une part importante de travailleurs à temps plein n’avaient pas accès à un plan de retraite, et que la plupart qui en avaient ne participaient pas toujours ou ne bénéficiaient pas d’un apport employeur. En clair: l’épargne retraite reste une machine mal lubrifiée pour une fraction significative des salariés du privé.

Groupe Accès à un plan de retraite (Oui/Non) Participation Empleur match Temps plein (emploi privé) Oui 58% / Non 42% Participent 55,9% Non match 50,5% / Match 49,5% Temps partiel Oui 21% / Non 79% Participent 19,6% Non match 83,2% / Match 16,8%

Pourquoi ces chiffres importent-ils en 2025?

Je constate, comme bon nombre de collègues journalistes spécialisés, que ces chiffres résonnent avec une réalité durable: dans l’emploi privé, l’accès à une retraite privée n’est pas réparti équitablement. En 2024, 42% des travailleurs américains âgés de 18 à 65 ans en activité à temps plein dans le privé n’avaient pas accès à un plan de retraite, ce qui signifie que des millions de personnes manquent une porte d’entrée essentielle vers l’épargne longue et la sécurité financière. Pour 40,6 millions de personnes ainsi concernées, la réalité est doublement cruelle: une absence d’accès et, chez ceux qui en bénéficiaient, une faible probabilité d’obtenir un apport de l’employeur.

Cette situation est d’autant plus marquée lorsque l’on regarde les disparités de revenu. Les travailleurs les moins bien rémunérés sont largement privés d’accès ou de prestations associées, alors que les individus mieux rémunérés présentent des taux d’accès et de participation bien plus élevés. Par exemple, dans le premier décile de revenus, près de 79% n’avaient pas accès, alors que dans le supérieur, ce taux chute à environ 18%. Autrement dit, le gain potentiel grâce à l’épargne retraite dépend fortement du niveau de salaire et de l’opportunité d’un « coup de pouce » employeur.

Pour ceux qui réussissent à accéder à un plan, l’absence de contribution correspondant (matching) est une autre barrière efficace. Une part importante de travailleurs à faible revenu ne bénéficie pas d’un apport d’employeur, ce qui réduit mécaniquement la valeur future de leur épargne. À l’inverse, les salariés des revenus élevés profitent davantage des crédits et des matches, accélérant ainsi la croissance de leur épargne retraite.

Pour nourrir le maillage interne et approfondir le sujet, vous pouvez consulter des analyses complémentaires comme le système de retraite à deux volets et les mécanismes qui entourent les plans d’épargne, ou encore explorer les options d’investissement dans des fonds privés et les implications fiscales.

Plus largement, cette question touche la sécurité financière des familles et la stabilité du revenu post-travail. En 2025, alors que les politiques publiques cherchent des solutions, l’enjeu est clair: comment élargir l’accès, simplifier les règles et encourager la participation, surtout pour les travailleurs à faible revenu?

Les facteurs qui creusent l’écart

Les disparités de revenus et d’éducation jouent un rôle majeur dans l’accès et la participation.

Les écarts démographiques entre groupes ethniques et genre influent sur les taux de couverture et de matches.

La complexité des plans et les incitations fiscales n’encouragent pas toujours les plus modestes à participer.

Les travailleurs à temps partiel restent majoritairement dépourvus d’accès, malgré la nécessité d’économies pour la retraite.

Quelles pistes pour changer la donne?

Pour répondre à l’urgence identifiée par l’EIG et des voix bipartites, des réformes ciblées pourraient transformer le paysage de l’épargne retraite. Parmi les propositions robustes, l’idée de créer une caisse fédérale de type Roth-like, destinée aux travailleurs sans accès, attire l’attention.

Élargir l’accès en rendant les plans de retraite plus accessibles et moins dépendants du niveau de salaire, afin que les travailleurs à faible revenu puissent aussi cotiser et bénéficier d’avantages fiscaux.

en rendant les plans de retraite plus accessibles et moins dépendants du niveau de salaire, afin que les travailleurs à faible revenu puissent aussi cotiser et bénéficier d’avantages fiscaux. Favoriser la participation grâce à des incitations claires: matches employer, contributions automatiques et crédits d’impôt, particulièrement pour les tranches moyennes et basses de revenus.

grâce à des incitations claires: matches employer, contributions automatiques et crédits d’impôt, particulièrement pour les tranches moyennes et basses de revenus. Portabilité des comptes et une meilleure transparence sur la façon dont les économies s’accroissent au fil des changements d’emploi.

des comptes et une meilleure transparence sur la façon dont les économies s’accroissent au fil des changements d’emploi. Utiliser l’approche système de retraite à deux volets comme point de départ pour une réforme pragmatique et inclusive.

Explorer les modèles existants et les expériences récentes, par exemple le calendrier 2026 et ses implications pour les prestations futures et le calendrier des paiements.

Pour comprendre les mécanismes de financement et les options d’investissement, on peut aussi regarder des cas concrets comme comment investir 100 par mois dans votre fonds de retraite via des actions, ou encore les discussions autour des fonds structurants et des placements alternatifs mentionnés par les professionnels du secteur.

Au-delà des dispositifs, l’objectif est de construire une culture d’épargne qui s’adapte à des parcours professionnels plus flexibles et plus fragmentés. Des réformes comme celles discutées dans le calendrier détaillé des paiements en 2026 peuvent aider à mieux planifier les flux de trésorerie et à prévenir les chocs liés à des périodes de chômage partiel ou de transition.

Pour ceux qui veulent approfondir les perspectives économiques et fiscales, des ressources existantes et des analyses de marché proposent des stratégies et des scénarios qui peuvent guider les décideurs, les employeurs et les salariés vers une sécurité plus robuste dans l’épargne retraite.

Questions fréquentes sur l’accès au plan de retraite et l’épargne retraite

Pourquoi y a-t-il autant d’écarts d’accès entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel ?

Les différences de statut, de stabilité d’emploi et d’évolution de carrière influencent l’accès et la participation. Les heures et les salaires plus faibles limitent les opportunités d’ouverture d’un plan et l’employeur peut être moins incitatif à proposer une offre.

Comment une réforme comme le RSAA pourrait changer la donne ?

Elle viserait à créer un compte de type Roth accessible pour les travailleurs sans plan, avec des contributions automatiques et un mécanisme de matching, afin d’augmenter l’accès et la participation, en particulier pour les basses revenus.

Quelles mesures pratiques pour les employeurs privés aujourd’hui ?

Favoriser les matches d’employeur, réduire les coûts administratifs des plans, et proposer des options simples d’inscription et de contribution automatique pour les salariés, y compris les plus faibles revenus.

Pour suivre les évolutions et les mises à jour, je recommande de consulter les analyses récentes et les calendriers de paiements qui façonnent le paysage des retraites dans les années à venir. En fin de compte, l’objectif est d’établir une sécurité financière durable pour les travailleurs américains, avec un accès plus équitable et une épargne retraite plus efficace tout au long de la carrière dans l’emploi privé.

En résumé, l’accès limité à un plan de retraite demeure l’un des défis centraux de notre époque, et les solutions proposées — y compris le renforcement de l’épargne et des mécanismes d’incitation — s’annoncent comme les leviers clés pour protéger les travailleurs américains et leur sécurité financière future, tout en repensant l’épargne retraite dans l’emploi privé pour que chacun puisse préparer sereinement son avenir.

