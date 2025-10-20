Réforme du cumul emploi-retraite : une réduction significative des avantages jugés excessifs dans le PLFSS 2026

Réforme du cumul emploi-retraite et PLFSS 2026 : je vous explique comment la sécurité sociale recompose les règles pour les emplois seniors, et pourquoi certains avantages sociaux seraient réduits. Le gouvernement Lecornu propose une révision des mécanismes afin de limiter ce qu’il juge être des effets d’aubaine. L’enjeu est autant budgétaire que social, et touche à la fois les retraités qui veulent continuer à travailler et les employeurs qui cherchent plus de clarté. Dans cet article, je décrypte les trois scénarios envisagés, leurs seuils d’écrêtement et les implications pour les pensions, les revenus et les droits à pension futurs. On abordera aussi les conséquences sur les politiques publiques et les finances de la sécurité sociale, sans jargon inutile, comme si on discutait autour d’un café.

Élément du CER Situation actuelle Changements proposés Âge d’ouverture des droits 64 ans (à terme) selon les règles actuelles Établissement d’un cadre en trois étapes selon l’âge réel de liquidation Écrêtement avant l’âge légal Écrêtement total possible ou pas d’écrêtement selon les cas Écrêtement à 100 % des revenus d’activité lorsque le CER commence avant l’âge légal Seuil de revenus d’activité Seuils variables selon le statut, avec des plafonds actuels et des ajustements possibles Seuil autour de 7 000 € par an pour l’écrêtement partiel entre 64 et 67 ans Cumul entre 64 et 67 ans Partage du revenu et de la pension selon les règles actuelles Écrêtement à hauteur de 50 % au-delà du seuil, si les revenus dépassent le seuil fixé Âge d’annulation de la décote (67 ans) Cumul intégral possible sous certaines conditions Cumul intégral et création de droits à une seconde pension, sans plafond prévu

La réalité du cumul emploi-retraite aujourd’hui

Aujourd’hui, le cumul emploi-retraite se décline en deux formules. Le cumul intégral permet de retravailler sans perte de pension et même d’acquérir de nouveaux droits, à condition d’avoir liquidé toutes les pensions et atteint l’âge légal avec le taux plein. Le cumul plafonné, plutôt destiné à ceux qui ne remplissent pas les critères d’accès au total, limite les revenus d’activité et n’offre pas de seconde pension. En clair: s’il dépasse le plafond, la pension peut être réduite proportionnellement. Cette architecture répondait déjà à une logique de prudence budgétaire et de cohérence avec l’objectif de report de l’âge effectif de départ à la retraite.

Avant 2023 , les cotisations versées dans le cadre du CER sans droits additionnels pouvaient sembler « à fonds perdus ».

, les cotisations versées dans le cadre du CER sans droits additionnels pouvaient sembler « à fonds perdus ». Réforme de 2023 a élargi les droits du cumul intégral, autorisant une seconde pension sous conditions, mais avec une logique encore discutable par certains observateurs.

a élargi les droits du cumul intégral, autorisant une seconde pension sous conditions, mais avec une logique encore discutable par certains observateurs. Objectif actuel: clarifier les mécanismes et limiter les effets d’aubaine pour éviter des distorsions avec les politiques publiques et les retraites par répartition.

Qu’est-ce qui est proposé exactement dans le PLFSS 2026 ?

Le PLFSS 2026 propose d’organiser le dispositif CER selon trois étages, avec entrée en vigueur en 2027 pour les retraites demandées après cette date. Pour les personnes qui partent en CER avant l’âge légal, l’écrêtement serait intégral jusqu’au premier euro de revenu et ce, dès la première activité. Concrètement, chaque euro gagné réduirait la pension d’un euro, ce qui peut dissuader certains projets de reprise d’emploi.

Avant l’âge légal (64 ans à terme) : écrêtement à 100 % du montant gagné au titre des revenus d’activité dès le premier euro.

: écrêtement à 100 % du montant gagné au titre des revenus d’activité dès le premier euro. Entre l’âge légal et 67 ans : écrêtement partiel, autour de 50 % du dépassement, avec un seuil estimé autour de 7 000 € par an de revenus d’activité.

: écrêtement partiel, autour de 50 % du dépassement, avec un seuil estimé autour de 7 000 € par an de revenus d’activité. Après 67 ans: cumul intégral sans écrêtement et création de droits à une seconde pension grâce aux cotisations versées.

Ce que cela signifie pour les retraités, les employeurs et l’économie

Cette réforme vise à limiter les dépenses liées au cumul emploi-retraite et à améliorer la lisibilité du système, tout en protégeant les mécanismes qui évitent les coûts élevés pour la sécurité sociale. Pour les retraités qui envisagent de continuer à travailler, le message est clair: les incitations seront modulées et l’accès à une seconde pension sera plus strict. Pour les employeurs, la réforme clarifie les règles et peut influencer les décisions sur les embauches seniors et les accords de travail. Enfin, du point de vue macroéconomique, elle s’inscrit dans les politiques publiques visant la soutenabilité financière et la cohérence entre les différents dispositifs de retraite et d’emploi.

Pour les retraités: une décision réfléchie entre continuer à travailler et préserver un niveau de pension stable.

Pour les employeurs: nécessité d’adapter les contrats et les rémunérations en fonction des nouvelles règles d’écrêtement et de plafonds.

Pour l’économie: réduction des coûts à moyen terme et amélioration de l’équilibre budgétaire de la sécurité sociale.

FAQ — questions fréquemment posées

Quand exactement entre en vigueur le nouveau CER? La logique reformulée entre en vigueur pour les départs après le 1er janvier 2027; les retraités déjà en CER ne seraient pas concernés par les nouveautés.

La logique reformulée entre en vigueur pour les départs après le 1er janvier 2027; les retraités déjà en CER ne seraient pas concernés par les nouveautés. Qui peut encore bénéficier d’un droit à une seconde pension? Le droit à une seconde pension demeure possible uniquement après l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, sous les nouvelles règles du CER révisé.

Le droit à une seconde pension demeure possible uniquement après l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, sous les nouvelles règles du CER révisé. Comment calculer l’écrêtement? Avant 67 ans, l’écrêtement est proportionnel au dépassement des revenus au-delà d’un seuil (environ 7 000 € par an). Après 67 ans, le cumul est libre et ne prévoit plus d’écrêtement.

Avant 67 ans, l’écrêtement est proportionnel au dépassement des revenus au-delà d’un seuil (environ 7 000 € par an). Après 67 ans, le cumul est libre et ne prévoit plus d’écrêtement. Quelles conséquences pour les pensions actuelles? Le système vise à limiter les « effets d’aubaine », en ajustant les plafonds et en clarifiant les règles pour les pensions existantes et futures.

Le système vise à limiter les « effets d’aubaine », en ajustant les plafonds et en clarifiant les règles pour les pensions existantes et futures. Où trouver des conseils personnalisés? Consulter les ressources publiques et les guides dédiés aux politiques publiques et à la législation sociale peut aider à anticiper les décisions de cumul.

En résumé, la réforme du cumul emploi-retraite s’inscrit dans une logique de réduction des avantages jugés excessifs tout en préservant la cohérence du système face à l’évolution démographique et économique. Pour les assurés, cela signifie une période de transition où il faut peser les options: continuer à travailler, liquider une pension, ou envisager une solution hybride. La question centrale demeure: comment concilier sécurité sociale, emplois seniors et liberté individuelle sans fragiliser les retraites futures?

Pour suivre l’actualité et obtenir des analyses complémentaires, gardez un œil sur les évolutions du PLFSS 2026 et les avis de la Cour des comptes, car les chiffres et les seuils pourront évoluer en fonction des décrets et des ajustements budgétaires.

Les mots-clés essentiels pour appréhender ce sujet restent réforme, cumul emploi-retraite, PLFSS 2026, sécurité sociale, avantages sociaux, retraites, réduction des avantages, législation sociale, emplois seniors, politiques publiques — et ils structurent les échanges autour de ce sujet complexe et central en 2025 et au-delà.

