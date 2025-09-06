Retraite à l’étranger : envoyez votre certificat de vie directement depuis votre smartphone, sans intermédiaire local !

Imaginez pouvoir continuer à percevoir votre pension de retraite sans tracas, même lorsque vous vivez à l’étranger. Avec la nouvelle solution proposée en 2025, envoyer votre certificat de vie n’a jamais été aussi simple grâce à votre smartphone. Plus besoin de faire de longues démarches ou de passer par des autorités locales souvent peu fiables ou coûteuses. La démarche devient presque ludique, en utilisant la reconnaissance biométrique de votre téléphone, ce qui réduit considérablement les risques de fraude ou de retards. Une véritable révolution pour plus d’un million de retraités expatriés, qui peuvent désormais attester de leur existence en quelques minutes, depuis leur canapé. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la volonté de simplifier la gestion de la retraite à l’international, tout en renforçant la sécurité des paiements. Une avancée technologique concrète, qui devrait devenir la norme pour toutes celles et ceux qui souhaitent profiter sereinement de leur vie active à l’étranger.

Comment fonctionne la reconnaissance biométrique pour la validité du certificat de vie ?

Grâce à l’application sécurisée CertiVie Mobile, vous pouvez valider votre certificat de vie en quelques étapes simples. Après avoir téléchargé l’application sur votre téléphone, voici ce que vous faites :

Scanner le QR code reçu par votre caisse de retraite lors de votre vérification annuelle ;

Prendre une photo de votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité avec zone MRZ) ;

Suivre les instructions pour la reconnaissance faciale, statique ou dynamique, permettant de confirmer votre identité ;

Le certificat de vie est alors automatiquement transmis aux régimes de retraite, sans intervention supplémentaire.

Un processus qui non seulement gagne du temps, mais rassure aussi sur la fiabilité de la procédure. Plus besoin de vous déplacer ou de faire signer votre certificat par une autorité locale, ce qui limite drôlement les risques de fraudes ou de pertes de document. La technologie facilite la vie, tout simplement.

Les autres options pour valider votre certificat de vie en 2025

Certains retraités, préférant la méthode plus traditionnelle ou n’ayant pas accès à un smartphone compatible, peuvent toujours opter pour le formulaire papier. Mais attention, celui-ci doit impérativement être signé par une autorité locale pour être valable. Ce qui implique un déplacement, parfois coûteux, voire une perte de temps importante. La nouveauté consiste à utiliser la plateforme SoluceRetraite ou le service AttestationMobile, pour télécharger votre formulaire et le faire compléter par une autorité locale, si vous préférez. Ces options demeurent essentielles pour certains profils, mais la tendance va désormais vers la simplification numérique.

Mode de transmission Avantages Inconvénients Reconnaissance biométrique via smartphone Rapide, sécurisé, sans déplacement Nécessite un smartphone compatible et une pièce d’identité avec MRZ Formulaire papier via autorité locale Pour ceux qui refusent la digitalisation Plus lent, dépendant d’un agent pour la signature

Les enjeux sécuritaires et administratifs

Ce processus innovant limite la fraude, un enjeu récurrent évoqué par la Cour des comptes. Les risquent de fraude par déclaration de décès fictif sont ainsi mieux contrôlés, ce qui évite des paiements indus ou des abus. Notre système de retraite numérique doit garantir transparence et fiabilité, surtout pour les nombreux expatriés actifs à l’étranger qui comptent sur leur pension pour une vie sereine.

Les bénéfices pour une retraite plus sereine en 2025

Ce dispositif transforme la vie des ExpatSenior, qui peuvent désormais profiter pleinement de leur retraite à l’étranger sans se soucier des démarches administratives. La transition vers un service digitalisé offre une meilleure gestion de leur pension, tout en évitant les longues files d’attente ou les déplacements coûteux. Avec RetraiteSereine, garder le lien avec la France devient un plaisir, et non une corvée.

Meilleure sécurité ;

Gain de temps ;

Réduction de la paperasserie ;

Plus grande autonomie pour les retraités à l’étranger.

Questions fréquentes

Est-ce que cette méthode biométrique est fiable à 100 % ? La reconnaissance biométrique est assurément très sécurisée et empêche une grande partie des fraudes, mais aucune technologie n’est totalement infaillible. Elle offre néanmoins un compromis idéal entre simplicité et sûreté, surtout pour ceux qui veulent éviter les démarches administratives répétées. Pour en savoir plus.

Quels sont les appareils compatibles ? La majorité des smartphones récents prennent en charge la reconnaissance faciale ou dynamique. Vérifiez simplement si votre appareil possède une zone de lecture optique MRZ pour pouvoir utiliser cette solution. La compatibilité garantit la fluidité de la procédure, qui devient une routine agréable.

Que faire si mon téléphone ne supporte pas la biométrie ? Dans ce cas, vous avez toujours la possibilité de continuer à utiliser le formulaire papier. Toutefois, la tendance est clairement à la digitalisation pour plus de rapidité et de sécurité. La plupart des caisses de retraite encouragent désormais à faire la transition vers RetraiteSereine.

