Retraite Agirc-Arrco : en mars, vérifiez votre compte pour un montant susceptible d’évoluer

Retraite Agirc-Arrco en mars 2026 : vérifiez votre Compte retraite pour anticiper l’évolution du Montant et comprendre les mécanismes de Vérification et de Revalorisation. Dans ce chapitre, je vous emmène pas à pas pour dénicher les zones d’incertitude et éviter les surprises sur votre Pension.

Éléments Description Impact potentiel sur votre net CSG et CRDS Nouvelle articulation par tranche et exonérations possibles Variation du net selon votre RFR et votre quotient familial Quotient familial Influence le taux applicable Modifie le calcul du net et peut déclencher un rattrapage RFR 2024 utilisé en 2025 Base de calcul pour le taux 2026 Peut engendrer des bascules de tranche

Pourquoi mars 2026 peut changer votre virement Agirc-Arrco

La réalité, c’est que le brut ne bouge pas d’un centimètre, mais le net peut varier à cause des prélèvements sociaux. En 2026, près de 14 millions de retraités dépendant de cette pension complémentaire pourraient voir des ajustements apparaître sur leur virement de mars, notamment lorsque les seuils et le RFR déclenchent un passage à un taux de CSG plus élevé. Pour beaucoup, l’effet n’est pas une revalorisation classique, mais un mécanisme administratif qui peut sembler furtif mais qui peut peser sur le budget mensuel.

Concrètement, ce qui modifie le net, ce sont les prélèvements : CSG, CRDS et CASA, chacun avec ses nuances et ses exonérations. Le tableau ci‑dessus vous aide à situer les seuils et les taux. En 2026, l’administration regarde le Revenu fiscal de référence (RFR) 2024 inscrit sur l’avis d’imposition 2025. Le mieux est de ne pas attendre le mois de mars pour déceler un changement : il peut s’agir d’un rattrapage pour janvier et février, regroupé sur un seul virement, et d’un retour à la normale à partir d’avril.

Pour approfondir, j’ai établi des repères simples et actionnables :

Vérifiez votre avis d'imposition 2025 et relevez votre RFR 2024 ainsi que le nombre de parts. Cela vous donne une première estimation du taux CSG applicable en 2026.

Comparez les taux affichés en janvier/février avec le virement de mars. Un écart marqué signale souvent une hausse de CSG ou un rattrapage.

Gardez un œil sur votre espace personnel Agirc-Arrco : les chiffres affichés dans l'espace et dans le virement de mars doivent concorder. Si la différence est importante, contactez votre service retraite.

En pratique, un célibataire dont le RFR dépasse environ 26 470 € ou un couple au‑delà de 40 604 € peut basculer vers un taux CSG supérieur. Le passage du taux médian de 6,6 % au taux normal de 8,3 % peut alourdir le total des cotisations sur l’ensemble des pensions. Pour illustrer, une pension complémentaire brute de 600 € peut voir son net diminuer d’environ 17 € par mois lorsqu’elle passe de 3,8 % à 6,6 %, et encore davantage si l’étage supérieur s’applique.

Ce qu’il faut vérifier dans votre compte en mars

Pour éviter les mauvaises surprises, organisez une vérification en plusieurs étapes et ne laissez pas le doute s’installer. Voici les points à traiter, étape par étape :

Comparer les taux CSG affichés en janvier, février et mars et repérer les écarts susceptibles d'indiquer un rattrapage.

Repérer les tranches RFR qui vous concernent et estimer l'impact sur votre net mensuel.

Consulter les explications liées à la CASA et la CRDS pour comprendre les exonérations qui pourraient s'appliquer ou non.

Utiliser l'espace personnel pour effectuer des simulations et vérifier que le calcul et le versement de mars correspondent à vos droits.

En bref, mars 2026 est une étape importante qui peut modifier votre virement net sans que la pension brute change. Pour éviter les mauvaises surprises, vérifiez votre compte et comparez les chiffres sur plusieurs mois, en tenant compte des seuils CSG et des exonérations possibles. L’idée, c’est d’anticiper, pas de subir.

En résumé : surveillez la Vérification de votre Compte retraite Agirc-Arrco en Mars pour comprendre l’Évolution du Montant et éviter les surprises sur votre Pension.

