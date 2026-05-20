Retraite : les véritables impacts des nouveaux décrets sur les départs anticipés

résumé

Dans cet article, j’explore les véritables impacts des nouveaux décrets sur les départs anticipés dans le cadre de la réforme des retraites, avec des chiffres concrets et des exemples du terrain. On y voit qui peut partir plus tôt, quels trimestres comptent vraiment et comment les mesures touchent surtout les générations 1964 à 1968, sans oublier les effets pour les mères et les familles. L’objectif est clair : comprendre l’impact sur votre pension et votre date de départ, sans jargon inutile.

Catégorie Ancien seuil Nouveau seuil (2026-2028) Impact attendu Génération 1964 171 trimestres 170 trimestres Partir plus facilement via carrière longue Génération 1965 171 trimestres 170 jusqu’en avril 2026, puis 171 à partir de mai Double régime temporaire Générations 1966-1968 172 trimestres 172 Aucun changement Femmes et enfants (règles spécifiques) Trimestres enfants non comptabilisés Deux trimestres « réputés cotisés » potentiels Meilleure prise en compte des droits familiaux

Brief — Le paysage des départs anticipés évolue avec la suspension temporaire de la réforme des retraites et l’application de nouveaux décrets. Pour 2026 et les années qui suivent, les seuils de trimestres et les règles liées aux enfants, à l’ancienneté et au calcul des pensions vont influencer qui peut partir, quand et pour quel montant. Les femmes, en particulier, devraient prêter attention à des mesures visant à reconnaître certains trimestres pour enfants dans le calcul final. Des impacts réels, mais variables selon les parcours, et des opportunités de maillage interne pour approfondir certains points sur les droits et les démarches.

En bref

La réforme des retraites est suspendue jusqu’en 2028, apportant des ajustements concrets dès le 1er septembre 2026 pour les personnes nées en 1964 et 1965, et pour les carrières longues.

Pour les générations 1964 et 1965, les seuils de trimestres ne correspondent plus exactement à l’ancien cadre; les effets varient selon l’année et le statut (carrière longue, femme, enfant).

Des mesures spécifiques pour les femmes visent à convertir des trimestres liés aux enfants en trimestres cotisés et à modifier le calcul des pensions pour les familles nombreuses, avec des gains potentiels modestes mais réels.

Important d’analyser votre parcours personnel et de vérifier les conditions exactes ( ancienneté, trimestres maladie, chômage, enfants ) pour estimer l’éligibilité et le montant potentiel.

Contexte et panorama des décrets sur les départs anticipés

En clair, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend la réforme des retraites de 2023 jusqu’en 2028. Concrètement, dès le 1er septembre 2026, les règles dépassant ce cadre s’appliquent aux carrières longues et aux générations concernées. Marilyn Vilardebo, à la tête d’Origami&Co, rappelle que la génération 1964 voit le seuil passer à 170 trimestres cotisés au lieu de 171, tandis que 1965 suit une règle en deux temps : 170 trimestres jusqu’à fin avril puis 171 à partir de mai. Pour les années suivantes (1966 à 1968), le seuil demeure 172 trimestres. Cette suspension crée une période de transition où les anciennes et les nouvelles règles coexistent selon l’année de naissance et la trajectoire professionnelle.

Pour les carrières longues, les conditions restent strictes mais évolutives : il faut en général valider au moins cinq trimestres avant 20 ans (ou 21 ans depuis la réforme de 2023) et réunir un nombre suffisant de trimestres cotisés. et attention : tous les trimestres n’entrent pas automatiquement dans le calcul de l’ancienneté. Les trimestres maladie, chômage ou attribués pour les enfants ne sont pas toujours des trimestres cotisés issus du travail. Il existe toutefois des exceptions, comme quatre trimestres de chômage pouvant être comptés sur deux années de chômage. Pour ceux qui anticipent leur départ, cela peut faire la différence entre partir à 62 ou plus tard, selon le dossier individuel.

Pour illustrer l’impact, on peut dire qu’un congé maternité ou des périodes de chômage ne garantissent pas nécessairement des droits équivalents. Des choix administratifs et des règles spécifiques s’appliquent. Pour approfondir sur les droits et les démarches, vous pouvez consulter des ressources spécialisées sur les conditions et les montants de pension, et comparer les scénarios selon votre situation exacte. pension et montants en 2026 et trimestres pour enfant et retraite anticipée.

Carrière longue : critères et pièges à éviter

Les règles restent exigeantes, mais elles évoluent avec la suspension de la réforme. Voici les points essentiels :

Quoi vérifier ? Avoir validé les cinq trimestres avant 20 ans (ou 21 ans depuis la réforme de 2023 ).

Avoir validé les (ou ). Combien de trimestres cotisés ? Le total nécessaire dépend de la génération et du parcours, et certains trimestres non travaillés peuvent être exclus.

Le total nécessaire dépend de la génération et du parcours, et certains trimestres non travaillés peuvent être exclus. Trimestres maladie et chômage : ils ne sont pas toujours comptés comme des trimestres cotisés, mais des exceptions existent (par exemple quatre trimestres de chômage sur deux années).

Pour ceux qui veulent aller plus loin, jetez un œil à d’autres analyses sur les droits et les montants des pensions après départ : données sur les droits et cotisations et le système AGIRC-ARRCO et les compléments.

Femmes, enfants et calcul des pensions : deux décrets en vue

Deux décrets spécifiques visent les femmes et les familles, avec des effets concrets sur le calcul de la pension et les conditions de départ. Le premier décret envisagé prévoit que deux des trimestres accordés pour enfants puissent être reconnus comme “réputés cotisés”, ce qui permettra d’intégrer ces périodes dans le calcul de la carrière longue. Concrètement, cela peut permettre à des femmes qui accumulent les trimestres nécessaires pour partir plus tôt de franchir le seuil, même si certains trimestres liés à leurs enfants avaient été exclus jusqu’ici. Selon l’experte, « ces droits supplémentaires peuvent basculer des trajectoires à deux trimestres près du seuil ».

Le second décret modifierait le calcul de la pension pour les mères de deux enfants ou plus. Il proposerait une moyenne calculée sur les 23 ou 24 meilleures années au lieu de 25. Sur le papier, c’est ambitieux ; dans les faits, l’écart peut osciller entre 50 et 85 euros par mois, selon les années retenues. Origami&Co souligne que l’effet global est souvent limité et dépend énormément des années réellement retenues comme “meilleures” dans le dossier individuel.

Pour les femmes et les familles qui se situent exactement à ce seuil, ces mesures pourraient transformer un départ possible vers l’âge légal en départ anticipé plus plausible. Dans ce contexte, il est utile de relier ces informations à des ressources pratiques sur les droits et les démarches : droits et prestations expliqués et redistribution des pensions.

Pour mieux comprendre l’impact pratique sur votre situation personnelle, regardez ces explications :

et

https://www.youtube.com/watch?v=do-4L6lGYrU

.

En parallèle, des ajustements sont attendus sur les calculs de pension et les droits pour les titulaires d’un ou deux emplois, avec un accent sur les points suivants : ancienneté, sécurité sociale, et les conditions de départ. Pour une référence rapide, vous pouvez aussi consulter les données publiées sur le montant moyen et les tendances récentes des pensions en 2026.

Pour enrichir votre réflexion et comparer les scénarios, voici deux ressources utiles : pension moyenne et montants 2026 et impact des trimestres pour enfant.

Pour compléter le panorama, gardez à l’esprit que certains dispositifs et exceptions existent encore. L’objectif reste le même : permettre un départ adapté à chaque parcours, tout en préservant les droits et les montants prévus par la sécurité sociale et les régimes complémentaires.

En fin de compte, l’enjeu est clair : il faut évaluer votre trajectoire personnelle, vérifier les conditions et rester informé des prochaines évolutions afin d’anticiper au mieux l’horizon des départs anticipés et leur impact sur votre pension.

Pour approfondir votre compréhension des règles et des montants, n’hésitez pas à consulter des ressources spécialisées et à discuter avec votre caisse de retraite locale. Si vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller pour faire le point sur votre plan de carrière et votre date de départ.

En somme, la cohérence entre les règles, les années de naissance et l’histoire professionnelle de chacun demeure le fil conducteur pour estimer l’impact réel des nouveaux décrets sur les départs anticipés et sur la pension finale, et il convient de rester vigilant face à ces évolutions liées aux départs anticipés

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