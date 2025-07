Retraite progressive dès 60 ans : un nouveau décret pour favoriser l’emploi des seniors publié au journal officiel

Un nouveau décret facilite la retraite progressive dès 60 ans pour encourager l’emploi des seniors

En 2025, la France franchit une étape majeure dans l’accompagnement des salariés proches de la retraite. La publication d’un décret au Journal officiel prévoit ainsi d’abaisser l’âge pour bénéficier de la retraite progressive à 60 ans, contre 62 jusqu’à présent. Issue d’un accord signé à l’automne 2024 entre le Medef, la CFDT et la CFTC, cette mesure vise à rendre la fin de carrière plus flexible, tout en favorisant l’emploi des seniors. Outre l’impact sur la gestion de carrière, cette réforme s’inscrit dans la volonté d’améliorer le bien-être au travail et d’assurer une transition plus douce vers la retraite. Concrètement, elle permettra à ceux qui ont cotisé au moins 150 trimestres de percevoir une fraction de leur pension tout en continuant à travailler à temps partiel. La démarche répond à une problématique majeure : comment maintenir plus longtemps dans l’emploi des individus souvent en difficulté face à l’allongement de l’espérance de vie et aux exigences professionnelles ?

Les enjeux du décret pour l’emploi des seniors et le bien-être en entreprise

Ce nouveau cadre juridique offre des perspectives concrètes pour le maintien en emploi des séniors. La réforme répond à plusieurs problématiques : une population vieillissante davantage active, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et un besoin croissant de flexibilité pour concilier vie professionnelle et bien-être.

Encourager le transfert de compétences : en permettant à un salarié de réduire son temps de travail tout en percevant une partie de sa pension.

: en permettant à un salarié de réduire son temps de travail tout en percevant une partie de sa pension. Faciliter la gestion du vieillissement au travail : diminuer le stress lié à la fin de carrière en adaptant les modalités d’activité.

: diminuer le stress lié à la fin de carrière en adaptant les modalités d’activité. Promouvoir la santé mentale et physique : en évitant le bouleversement brutal à l’approche de la retraite, ce qui peut engendrer anxiété et épuisement.

Ce dispositif, applicable à partir du 1er septembre 2025 pour toutes les pension prises en compte à cette date, laisse entrevoir une nouvelle approche du travail à l’aube du vieillissement de la population. L’introduction de la retraite progressive à 60 ans témoigne d’une volonté de favoriser un avenir professionnel plus flexible, tout en respectant le bien-être des travailleurs.

Quels impacts pour les employeurs et les salariés concernés par la réforme des retraites

Ce changement législatif ne concerne pas uniquement l’individu, il implique également une adaptation du tissu économique. Les entreprises sont encouragées à reconfigurer leurs ressources humaines pour accueillir ces nouveaux profils, tout en maintenant leur compétitivité.

Critères d’éligibilité Conditions Effet attendu Age minimum pour la retraite progressive 60 ans (dès septembre 2025) Faciliter la sortie progressive du plein emploi Durée cotisée Au moins 150 trimestres cumulés Assurer une pension partielle adaptée Public concerné Régimes général, spéciaux, fonction publique, agricoles, professions libérales Une large accessibilité à tous les secteurs

Les employeurs devront ajuster leur organisation pour offrir ces nouvelles possibilités, notamment en proposant des emplois à temps partiel ou des aménagements spécifiques pour les séniors. La réforme vise à instaurer un dialogue social plus dynamique et à encourager des parcours professionnels plus durables, tout en préservant le bien-être au travail.

Les bénéfices à attendre pour une retraite plus sereine et un avenir professionnel harmonieux

En permettant aux séniors de continuer leur activité à un rythme adapté, cette réforme participe à une nouvelle dynamique de travail. Elle favorise non seulement le maintien dans l’emploi, mais aussi un mieux-être global. La retraite progressive à 60 ans pourrait ainsi devenir une étape clé vers un avenir professionnel plus serein, moins anxiogène et plus épanouissant.

Plus de flexibilité : adapter la fin de carrière aux besoins individuels

: adapter la fin de carrière aux besoins individuels Mieux-être au travail : diminuer le stress et encourager la motivation

: diminuer le stress et encourager la motivation Transition en douceur : préparer en confiance la retraite finale

Ce dispositif, qui s’inscrit dans une perspective plus large de réforme des retraites, répond à la volonté politique d’offrir un avenir professionnel plus sécurisé. Plus qu’une simple modification réglementaire, il s’agit d’un pas vers une société qui valorise la richesse de l’expérience, tout en respectant le rythme et la santé des travailleurs séniors.

Questions fréquentes sur la retraite progressive dès 60 ans