Le simulateur Info-Retraite intègre dès maintenant la suspension de la réforme

En bref

Le simulateur Info-Retraite intègre désormais la suspension de la réforme dès le 1er septembre 2026, pour aider à estimer l’âge de départ et le montant de la pension.

Âge légal et durée d’assurance: 62 ans et 9 mois, et 170 trimestres requis, et ce jusqu’au 1er janvier 2028.

Générations concernées: celles nées entre 1964 et 1968 peuvent bénéficier de certains départs anticipés selon leur parcours.

Calcul du revenu annuel moyen: prise en compte des 23 ou 24 meilleures années pour les mères, influant sur le montant final.

Le simulateur reste indicatif et ne produit pas une demande de liquidation de retraite; il peut être utilisé aussi bien en mode connecté qu’en mode hors connexion.

Des évolutions supplémentaires sont attendues avant l’été, notamment pour les carrières longues, la surcote parentale et le cumul emploi-retraite.

Dans ce qui suit, je décode ce que cela change pour vous, estimant les effets concrets sur votre droit à la retraite et votre pension, sans jargon inutile. Si vous vous dites: “Est-ce que je peux partir plus tôt ?,” ou “Comment seront calculées mes cotisations et mon revenu annuel moyen?”, vous n’êtes pas seul.

Le nouveau cadre du simulateur est pensé pour lever les incertitudes autour de deux questions essentielles: l’âge de départ réel et le montant de pension attendu. Ce n’est pas une promesse magique, mais un outil pour mieux planifier. Pour vous donner une idée claire, voici les points clés alignés sur la situation de 2026 et les premiers jalons 2027.

Élément Situation gelée au 1er septembre 2026 Notes Âge légal de départ 62 ans et 9 mois maintenu jusqu’au 1er janvier 2028 Durée d’assurance 170 trimestres jusqu’au 1er janvier 2028 Générations concernées 1964 à 1968 certains pourraient partir plus tôt que prévu Calcul du revenu annuel moyen 23 ou 24 meilleures années pour les mères impact direct sur le montant

Ce que change le nouveau cadre du simulateur

Le simulateur mis à jour intègre désormais la suspension de la réforme et offre des projections qui reflètent ce gel temporaire. Il s’agit d’estimations indicatives, non d’une liquidation officielle, mais elles permettent de tester différents scénarios selon vos cotisations et votre profil.

Estimation adaptée à la suspension : les calculs tiennent compte du maintien de l’âge légal et des trimestres requis jusqu’à une date donnée.

: les calculs tiennent compte du maintien de l’âge légal et des trimestres requis jusqu’à une date donnée. Mode connecté ou hors connexion : l’outil reste accessible, même sans connexion internet, pour les utilisateurs qui préfèrent travailler hors ligne.

: l’outil reste accessible, même sans connexion internet, pour les utilisateurs qui préfèrent travailler hors ligne. Évolutions à venir: avant l’été, des ajustements sont attendus sur les carrières longues, la surcote parentale, certaines bonifications pour les fonctionnaires et le cumul emploi-retraite.

Pour vous donner des repères concrets, voici comment je vois les choses quand on regarde les chiffres à l’aune de 2026 et 2027: si votre carrière est longue, si vous avez épargné suffisamment de trimestres et si vous êtes une mère ayant 23 ou 24 années de cotisation retenues, votre pension et votre droit à la retraite peuvent être légèrement différents de ce que prévoyaient les règles antérieures. En parallèle, des ajustements mineurs sont susceptibles de créer des départs anticipés chez certains assurés à partir de 2027.

Qu’est-ce que cela signifie pour ceux nés entre 1964 et 1968 ?

Ces générations voient leurs droits évoluer différemment selon leur parcours. Le gel de certaines dispositions peut permettre, dans certains cas, un départ plus tôt que prévu initialement, mais cela dépend du nombre de trimestres acquis et des années prises en compte dans le calcul du revenu moyen.

Pour anticiper au mieux, je vous propose deux ressources pratiques que j’utilise aussi parfois autour d’un café entre collègues:

Guide pratique pour anticiper et maximiser vos droits: découvrez les stratégies concrètes pour optimiser vos années de cotisation et votre calcul de pension. Anticiper et maximiser vos droits

pour anticiper et maximiser vos droits: découvrez les stratégies concrètes pour optimiser vos années de cotisation et votre calcul de pension. Anticiper et maximiser vos droits Simulateur et nouveautés sur les évolutions de carrière et les options de départ anticipé: explorez les scénarios selon votre date de naissance et votre parcours professionnel. Nouveautés du simulateur officiel

Pour ceux qui veulent aller plus loin, une autre ressource propose une synthèse pratique sur les droits et les démarches, utile pour éviter les mauvaises surprises si vous approchez de votre date de départ.

Utiliser le simulateur pour planifier votre départ

Voici une méthodologie simple pour tirer le meilleur parti du nouvel outil:

Rassembler vos informations clés : années de cotisation, trimestres, âge de départ souhaité, statut et éventuelles bonifications.

: années de cotisation, trimestres, âge de départ souhaité, statut et éventuelles bonifications. Tester plusieurs scénarios : variation de l’âge de départ et des années retenues pour le calcul du revenu moyen.

: variation de l’âge de départ et des années retenues pour le calcul du revenu moyen. Comparer les résultats avec vos estimations personnelles et vérifier l’impact des 23 ou 24 années pour les mères.

avec vos estimations personnelles et vérifier l’impact des 23 ou 24 années pour les mères. Prendre des décisions éclairées en fonction de votre situation familiale et professionnelle, plutôt que de suivre une règle générale.

Pour ceux qui veulent approfondir, voici une autre ressource utile qui explique les écarts entre le montant estimé et la pension effective, afin d’éviter les déconvenues lors de la liquidation.

Points à surveiller et conseils pratiques

Pendant que l’on attend les prochaines évolutions, quelques conseils simples peuvent faciliter votre réflexion:

Vérifiez vos trimestres cotisés et les périodes assimilées; tout oubli peut modifier votre droit et votre calcul.

et les périodes assimilées; tout oubli peut modifier votre droit et votre calcul. Évaluez votre carrière longue et demandez, si pertinent, des conseils spécifiques adaptés à votre parcours.

et demandez, si pertinent, des conseils spécifiques adaptés à votre parcours. Anticipez les éventuelles bonifications pour les fonctionnaires ou les dispositifs de cumul emploi-retraite pour ne pas passer à côté.

Je garde un œil sur les annonces futures, qui pourraient modifier de façon ciblée certaines catégories d’assurés, même si l’effet global demeure modeste sur le nombre de départs en 2026.

Pour rester informé et éviter les pièges, prenez le temps d’analyser votre situation avec le simulateur et cross-checkez les chiffres avec les ressources d’aide à la retraite. Le droit à la retraite n’est jamais une simple donnée: c’est une stratégie personnelle qui peut influencer votre quotidien une fois la retraite arrivée.

Dans tous les cas, l’objectif est clair: vous donner des outils pour mieux estimer votre future pension et vous permettre de préparer sereinement votre parcours, en évitant les écueils usuels du calcul et des cotisations. Le cadre actuel, même temporaire, offre une base solide pour choisir votre moment de départ et comprendre le poids des années qui comptent vraiment dans le calcul retraite, tout en préservant des perspectives de pension raisonnables et adaptées.

En fin de compte, le simulateur vous aide à tracer votre trajet, à vérifier le calcul retraite et à mesurer le coût réel de vos choix d’âge de départ et de votre pension. Utiliser ces outils, c’est se donner les moyens d’un départ plus serein et mieux calibré, avec des cotisations bien comprises et un droit à la retraite plus clair.

Autres articles qui pourraient vous intéresser