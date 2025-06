Allocation de garde d’enfants de la CAF étendue jusqu’à 12 ans

Peut-être vous demandez-vous : jusqu’à quel âge puis-je profiter de l’aide de la CAF ? Quel est le montant que je peux espérer ? Cette nouvelle politique va-t-elle me donner un coup de pouce ? Cette extension est effectivement une excellente nouvelle pour de nombreux parents, et je vous explique tout.

Un changement important depuis le 1er septembre

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) sera étendu jusqu’aux 12 ans de l’enfant, contre 6 jusqu’ici, lorsque vous élevez vos enfants seul(e). Cette politique est renforcée par deux décrets publiés fin mai, afin d’alléger le budget des familles monoparentales.

Situation Ancien système Nouveau système Enfant jusqu’a 6 ans jusqu’a 12 ans Bénéficiaire Toutes Monoparentales Montant Variable jusqu’a 150€

Un calcul plus avantageux

Quelques cas concrets peuvent vous aider à vous projeter :

Une famille avec deux enfants (5 et 10 ans) et 2500 € de revenus mensuels paierait jusqu’a présent 500 €. Avec le changement, elle paierait plutôt 300 € et aurait donc une aide de 200 € chaque mois.

Un parent isolé avec un enfant de 3 ans et 1800 € de revenus mensuels aurait, quant à lui, une aide pouvant monter jusqu’a 150 € par mois.

Le nouveau mode de calcul prend maintenant en compte vos revenus, vos besoins en garde, et le nombre d’enfants que vous avez. C’est donc une excellente nouvelle, car chaque famille sera aidée de manière plus ciblée et plus importante.

Par exemple, une famille ayant un enfant, 2 000 € de revenus mensuels et 350 € de garde d’enfants paierait jusqu’a présent toutes sommes déduites 350 €. Avec le changement, elle paierait plutôt 200 € et aurait donc une aide de 150 € de plus chaque mois.

Résidence alternée : chaque parent est éligible

Autre cas particulier : lorsque l’enfant est en garde alternée, chaque parent sera éligible à l’aide, en fonction de son temps de garde.

Bref, si vous élevez vos enfants seul(e) ou que vous avez une garde partagée, la politique de la CAF garde d’enfant étendue est sans aucun doute une excellente nouvelle, tant sur le plan des finances que sur l’organisation quotidienne de vos enfants.