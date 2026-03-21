Succession d’un titulaire de PER : comprendre la fiscalité applicable aux bénéficiaires

En bref

La Succession d’un PER dépend du type de plan et de l’âge du Titulaire au moment du décès, avec des règles de fiscalité et des exonérations qui varient entre PER bancaire et PER assurance.

d’un dépend du type de plan et de l’âge du au moment du décès, avec des règles de et des exonérations qui varient entre PER bancaire et PER assurance. Les Bénéficiaires peuvent hériter en transmission de capitaux ou de rentes, selon le contrat et les choix faits par le Titulaire .

peuvent hériter en de capitaux ou de rentes, selon le contrat et les choix faits par le . Deux voies clés existent: la transmission dans l’actif successoral et la fiducie/contrat d’ assurance (avec des règles proches de l’assurance-vie).

(avec des règles proches de l’assurance-vie). Des abattements et des taux spécifiques s’appliquent selon l’âge à décès et le lien de parenté, avec des impacts importants sur les droits de droits de succession .

. Pour bien préparer votre planification successorale, il faut distinguer PER bancaire et PER assurance et connaître les options offertes par les bénéficiaires et les stratégies possibles.

Résumé d’ouverture. Succession et Plan épargne retraite (PER) : comprendre la fiscalité applicable aux bénéficiaires est une question cruciale pour 2026. En cas de décès du Titulaire, les règles s’adaptent au type de PER et à l’âge au décès, déterminant ce qui est transmis, comment les impôts et les droits de succession s’appliquent, et quelles options les bénéficiaires peuvent activer pour optimiser la transmission.

Critère PER bancaire PER assurance Nature de la transmission Intégré à l’actif successoral et soumis aux droits de succession Transmission au bénéficiaire via contrat d’assurance, avec options de rente ou de capital Effet fiscal au décès Règles de droit commun Règles proches de l’assurance vie, avec abattements et éventuels prélèvements Champ d’application Tous les héritiers et le conjoint selon les règles habituelles Bénéficiaires désignés, ou patrimoine et bénéficiaires selon les clauses

Succession d’un PER : comprendre la fiscalité applicable aux bénéficiaires

Vous vous demandez sûrement comment se dénoue le schéma lorsque le Titulaire décède. La transmission dépend du type de PER et de l’âge au moment du décès. Voici les grandes lignes pour y voir plus clair et éviter les mauvaises surprises.

PER bancaire vs PER assurance

Dans le cas d’un PER bancaire, l’épargne s’intègre à l’actif successoral et est taxée selon le droit commun, selon le lien de parenté et les abattements habituels. En revanche, un PER assurance privilégie un mécanisme proche de l’assurance vie: les capitaux peuvent être transmis directement au(x) bénéficiaire(s), sous forme de capital ou de rente, avec des règles fiscales spécifiques en fonction de l’âge du Titulaire à son décès. Pour mieux comprendre ce distinguo et les incidences pratiques, regardons les chiffres et les seuils qui s’appliquent en pratique.

Abattements et taux selon l’âge au décès

Avant 70 ans, les sommes transférées au(x) bénéficiaire(s) sous forme d’un PER assurance bénéficient d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire sur l’ensemble des contrats du défunt, incluant l’assurance vie. Au-delà, des prélèvements s’appliquent: 20 % entre 152 500 et 700 000 euros et 31,25 % au-delà. Heureusement, le conjoint survivant ou le partenaire de Pacs est exonéré de ces prélèvements dans ce cadre. Dans certains scénarios, des exonérations supplémentaires peuvent viser les capitaux destinés à financer des rentes viagères si les primes ont été versées régulièrement pendant au moins quinze ans. Après 70 ans, les règles évoluent: les sommes entrent dans l’assiette des droits de succession après un abattement global de 30 500 euros, partagé entre tous les bénéficiaires, puis taxées selon le lien de parenté.

Transmission et stratégies pratiques

Pour les Bénéficiaires, il est crucial de bien comprendre que la nature du PER et les choix du Titulaire conditionnent les impôts et la transmission. En pratique, vous pouvez :

Vérifier le type de PER détenu (bancaire vs assurance) et le statut des primes versées (régulières ou en bloc).

le type de PER détenu (bancaire vs assurance) et le statut des primes versées (régulières ou en bloc). Évaluer les abattements applicables selon l’âge et le lien de parenté pour estimer les droits de succession.

les abattements applicables selon l’âge et le lien de parenté pour estimer les droits de succession. Considérer la possibilité de convertir le capital en rente viagère lorsque cela peut réduire l’impact fiscal et optimiser le revenu futur.

la possibilité de convertir le capital en rente viagère lorsque cela peut réduire l’impact fiscal et optimiser le revenu futur. Planifier la transmission en utilisant les clauses bénéficiaires et en évaluant les implications sur la Déclaration fiscale.

Pour approfondir les mécanismes et les implications, vous pouvez consulter des analyses sur les droits de succession et la déduction des dettes, qui détaillent comment optimiser la transmission et gérer les personnes interposées dans ce cadre.

Pour compléter votre lecture, vous pouvez aussi explorer des analyses récentes sur les stratégies fiscales liées à l’épargne et à la transmission des patrimoines, et sur comment le contexte budgétaire peut influencer ces règles en 2026. Droits de succession: déduire les dettes et gérer les personnes interposées convient pour comprendre ces détails. Pour les enjeux plus larges autour de la transmission, lisez les enjeux fiscaux du PER pour la transmission de patrimoine.

Dans l’ensemble, la fiscalité du PER à la succession dépend fortement du régime choisi et des choix du Titulaire. Pour les héritiers et les conjoints, savoir où se situent les abattements et les prélèvements permet d’orienter les décisions et d’anticiper les coûts. Si vous souhaitez élargir votre compréhension, consultez des ressources dédiées et suivez les évolutions des règles lors des révisions budgétaires annuelles.

Pour aller plus loin, découvrez les perspectives européennes et les évolutions récentes liées à l’épargne et à la transmission, en particulier sur les questions de transmission et de plan épargne retraite en contexte successoral. Cela peut changer la donne pour 2026 et après.

En fin de parcours, l’objectif est clair: réduire les coûts fiscaux lors de la transmission et sécuriser l’avenir des bénéficiaires grâce à une planification consciencieuse du PER et de ses clauses bénéficiaires.

Ressources complémentaires et analyses utiles à consulter: impôts 2026: à quoi s’attendre pour vos impôts l’année prochaine et impôts 2026: trois stratégies pour réduire votre charge fiscale. Ces liens vous aideront à situer le contexte budgétaire et fiscal de 2026 et les implications sur la transmission.

Pour l’aperçu des questions et des choix pratiques en matière de Transmisson et de PER, regardez aussi cette autre analyse sur les effets de la réforme et les avantages potentiels pour la transmission du patrimoine: perspectives sur la transmission du patrimoine via le PER.

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