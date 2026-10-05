« Ça demande de l’énergie » : Juju Fitcats et Tibo InShape évoquent la difficulté qui les a conduits à consulter en thérapie de couple

Juju Fitcats et Tibo InShape ont-ils consulté parce que leur relation allait mal, ou pour éviter que leur quotidien ne les éloigne davantage ? Leur démarche de thérapie de couple met en lumière une difficulté familière à bien des partenaires : préserver la vie à deux quand le travail, les absences et les emplois du temps prennent toute la place. Le couple, ensemble depuis près de dix ans et marié en 2025 selon les éléments communiqués, explique que cette démarche demande de l’énergie. Mais consulter ne signifie pas nécessairement être au bord de la rupture. Pour eux, il s’agit plutôt de prendre soin de leur relation et d’améliorer la communication dans le couple. Je trouve ce choix intéressant précisément parce qu’il écarte l’idée tenace selon laquelle demander de l’aide serait un aveu d’échec. Il rappelle aussi qu’une relation exposée au public reste une relation ordinaire sur un point essentiel : elle réclame du temps, de l’écoute et des ajustements.

Repère Éléments rapportés Le couple Juju Fitcats et Tibo InShape sont ensemble depuis près de dix ans. Le mariage Ils se sont mariés en 2025. La démarche Ils ont entamé une thérapie de couple pour prendre soin de leur relation. La difficulté évoquée Les contraintes professionnelles et les périodes d’éloignement ont pesé sur leur vie à deux.

Pourquoi Juju Fitcats et Tibo InShape ont choisi la thérapie de couple

La raison évoquée tient moins à un conflit spectaculaire qu’à une difficulté concrète : trouver un équilibre lorsque les obligations professionnelles réduisent le temps passé ensemble. La participation de Tibo InShape à « Danse avec les stars » a notamment mis en évidence le poids de l’absence et le manque de repères que peut provoquer un rythme de vie bouleversé.

Ce point mérite d’être souligné. Les difficultés de couple ne surgissent pas toujours après une dispute décisive ; elles peuvent s’installer lorsque les habitudes communes se raréfient. Une consultation psychologique offre alors un espace où chacun peut formuler ses besoins sans attendre que le désaccord devienne une crise.

Un emploi du temps chargé peut éloigner deux partenaires

La notoriété ajoute une contrainte particulière : les projets professionnels sont souvent visibles, tandis que leurs conséquences sur l’intimité restent discrètes. Dans leur cas, la séparation temporaire liée au tournage a rappelé qu’une relation ne se nourrit pas seulement d’affection, mais aussi de présence et de moments partagés.

Je pense à une situation très banale, que j’utilise souvent pour expliquer ce mécanisme : un couple qui dîne ensemble, mais dont chacun répond aux messages de travail. Personne ne s’est disputé, pourtant la conversation s’est évaporée. L’écran n’a rien d’un rival romantique, mais il sait se rendre étonnamment disponible.

« Ça demande de l’énergie » : l’effort derrière leur démarche

Juju Fitcats présente la thérapie comme une façon de prendre soin de son couple, et non comme un dernier recours. Cette approche est utile : consulter suppose de parler franchement, d’écouter une remarque parfois inconfortable et de revenir sur des habitudes que l’on croyait anodines.

Pour illustrer ce travail, imaginons deux partenaires qui se reprochent de ne jamais faire le premier pas. Chacun attend un signe de l’autre, puis interprète le silence comme un manque d’intérêt. Une séance peut les aider à remplacer les reproches généraux par des demandes précises : « J’aimerais que nous prenions une soirée sans travail cette semaine. »

La communication dans le couple, un apprentissage concret

Une thérapie de couple ne fournit pas de formule magique et ne décide pas à la place des partenaires. Elle aide à repérer les malentendus, à exprimer les attentes et à mieux comprendre ce que chacun vit. L’objectif n’est pas de gagner une discussion, mais de sortir du face-à-face où chaque phrase devient une accusation.

Dans un exemple fictif, l’un dit : « Tu ne t’intéresses plus à moi », tandis que l’autre entend : « Tout ce que je fais ne compte pas. » Reformuler le besoin derrière le reproche peut faire toute la différence. Pour celles et ceux qui reconnaissent cette impasse, ces pistes pour renouer le dialogue donnent un premier éclairage.

Ce que leur témoignage dit des relations amoureuses

Leur prise de parole contribue à banaliser la consultation psychologique, particulièrement lorsqu’elle intervient avant une rupture. Elle rappelle aussi que la vie de couple évolue avec les circonstances : un nouveau projet, une période de travail intense ou une longue absence peuvent modifier les attentes de chacun.

Un autre exemple, toujours fictif : après plusieurs semaines de déplacements, une personne veut retrouver immédiatement les habitudes d’avant, tandis que son partenaire a pris en charge seul les tâches du quotidien. Les deux peuvent se sentir incompris, sans qu’aucun manque d’amour soit en cause. Il faut parfois réorganiser la relation, pas simplement attendre que tout redevienne comme avant.

Deux repères chiffrés pour replacer leur démarche

Les données communiquées situent leur histoire sur près de dix ans et leur mariage en 2025. Ces repères ne prouvent pas qu’une relation est à l’abri des tensions ; ils montrent plutôt qu’un engagement durable peut nécessiter des ajustements à différentes étapes.

Un autre chiffre éclaire le contexte médiatique : leur difficulté a été racontée à travers au moins deux moments professionnels distincts, l’éloignement associé à l’émission de danse et leur prise de parole sur la thérapie. Ce décompte décrit leur témoignage, pas une mesure scientifique de la fréquence des difficultés de couple. Pour un autre exemple de thérapie liée à une relation sous les projecteurs, le parcours de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron rappelle que cette démarche peut aussi accompagner une séparation ou une transition.

Préserver son énergie émotionnelle sans idéaliser la thérapie

Parler de thérapie ne signifie ni que tout est réglé, ni que chaque couple devrait suivre le même chemin. Une démarche utile dépend des besoins des partenaires, de leur volonté de dialoguer et du cadre proposé par le professionnel. Les célébrités partagent un témoignage, pas une ordonnance universelle.

Nommer le problème : préciser ce qui pèse, plutôt que résumer la relation à « tout va mal ».

: préciser ce qui pèse, plutôt que résumer la relation à « tout va mal ». Écouter sans préparer sa riposte : laisser l’autre terminer aide à comprendre ce qu’il veut vraiment dire.

: laisser l’autre terminer aide à comprendre ce qu’il veut vraiment dire. Formuler une demande concrète : proposer un moment à deux ou une nouvelle organisation est plus utile qu’un reproche vague.

: proposer un moment à deux ou une nouvelle organisation est plus utile qu’un reproche vague. Demander un accompagnement si nécessaire : une consultation psychologique peut offrir un cadre lorsque le dialogue tourne en rond.

Je retiens surtout une idée simple : l’énergie émotionnelle investie dans une conversation difficile peut éviter que le silence ne s’installe. La thérapie n’efface pas les contraintes, mais elle peut aider à les traverser ensemble.

Questions fréquentes sur Juju Fitcats, Tibo InShape et la thérapie de couple

Pourquoi Juju Fitcats et Tibo InShape ont-ils commencé une thérapie de couple ?

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Ils ont expliqué vouloir prendre soin de leur relation et mieux gérer les contraintes liées à leurs emplois du temps et à leurs périodes d’éloignement.

Une thérapie de couple signifie-t-elle que la relation va mal ?

Pas nécessairement. Certains couples consultent pour prévenir l’installation de tensions, améliorer leur communication ou traverser une période de changement.

La thérapie de couple peut-elle aider après une période d’absence ?

Elle peut aider les partenaires à exprimer leurs attentes, à comprendre les effets de l’éloignement et à définir de nouvelles habitudes communes.

Que retenir de leur témoignage sur les relations amoureuses ?

Le témoignage de Juju Fitcats et Tibo InShape rappelle que les difficultés de couple peuvent demander de l’énergie et qu’une thérapie de couple ou une consultation psychologique peut soutenir la communication dans le couple et la vie de couple.

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