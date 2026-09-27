Dans ce village, la moitié des généralistes bientôt à la retraite : trouver un successeur relève du parcours du combattant

Comment continuer à consulter quand quatre des huit médecins généralistes d’une commune approchent du départ à la retraite ? À Saint-Symphorien-d’Ozon, dans le Rhône, la succession médicale s’annonce difficile et nourrit une inquiétude très concrète : celle de perdre son médecin traitant, puis de renoncer à des soins faute de rendez-vous. Le problème ne se résume pas à publier une annonce de recrutement. Il faut convaincre de nouveaux praticiens de choisir la médecine rurale ou périurbaine, de s’y installer durablement et d’y trouver des conditions de travail viables. En 2026, cette situation rappelle que la pénurie de médecins n’est pas une menace abstraite : elle se mesure aux délais, aux trajets et aux patients qui ne savent plus vers qui se tourner. Je vois dans ce cas un signal d’alerte, mais aussi un test pour les solutions locales d’accès aux soins.

Repère Donnée Ce que cela implique Médecins concernés Quatre sur huit généralistes La moitié de l’offre locale pourrait être touchée par des départs à la retraite. Enjeu immédiat Rechercher plusieurs successeurs Sans anticipation, les patients risquent de devoir consulter plus loin. Défi de fond Recrutement médical Attirer des praticiens suppose des conditions d’exercice et de vie convaincantes.

Quatre départs possibles, un équilibre local fragilisé

Quand la moitié des généralistes d’une commune approche de la retraite, chaque départ pèse lourd. Les patients ne perdent pas seulement un créneau dans l’agenda : ils peuvent aussi perdre un médecin qui connaît leurs antécédents, coordonne leurs soins et repère les changements au fil des consultations.

Je pense à une situation très banale : une personne âgée appelle son cabinet pour renouveler un traitement et découvre que son médecin cesse bientôt son activité. Elle doit alors chercher un nouveau praticien, parfois sans connaître les disponibilités des cabinets voisins. C’est dans ces démarches ordinaires que le désert médical prend un visage concret.

Une tendance démographique déjà visible

Les données démographiques disponibles pour 2022 indiquaient que près de la moitié des médecins généralistes en France avaient plus de 60 ans. Ce vieillissement ne signifie pas que tous partiront au même moment, mais il rend prévisibles des besoins importants de remplacement dans les années suivantes.

À l’échelle de Saint-Symphorien-d’Ozon, le chiffre local est particulièrement parlant : quatre des huit généralistes seraient concernés par un départ à la retraite prochain. Le nombre de médecins ne suffit toutefois pas à décrire toute la situation ; il faut aussi regarder leur temps de présence, leur patientèle et les besoins des communes voisines.

Pourquoi la succession médicale est si difficile

La recherche d’un successeur se heurte à plusieurs obstacles. Les jeunes médecins évaluent la charge de travail, les gardes, les possibilités de remplacement et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Une commune attractive sur le papier ne garantit donc pas une installation des médecins si l’organisation quotidienne reste trop lourde.

Je me souviens d’une conversation avec une jeune praticienne qui résumait le dilemme sans détour : elle aimait le suivi au long cours, mais redoutait de se retrouver seule à gérer un cabinet, les appels et les urgences. Cette hésitation n’a rien d’un manque de vocation ; elle montre qu’un recrutement médical durable dépend aussi d’un collectif et de conditions d’exercice réalistes.

Le cabinet ne suffit pas à convaincre

Un local disponible ou un loyer réduit peut aider, mais ne règle pas à lui seul la question. Les communes doivent souvent réfléchir à l’accueil des familles, aux possibilités de travailler en équipe et à la coordination avec les infirmiers, pharmaciens et autres services de santé.

Les maisons de santé peuvent justement mutualiser une partie de l’organisation et rompre l’isolement professionnel. Les collectivités qui étudient cette piste peuvent aussi s’intéresser aux maisons de santé face aux déserts médicaux, tout en adaptant le modèle aux besoins locaux.

Des réponses locales pour préserver l’accès aux soins

Pour éviter une rupture brutale, la commune peut agir avant que les départs ne deviennent effectifs. Cela suppose de maintenir un dialogue avec les praticiens concernés et de construire une offre qui donne envie de reprendre une patientèle, plutôt que de compter sur une annonce de dernière minute.

À mes yeux, les mesures les plus utiles sont celles qui répondent aux préoccupations concrètes des médecins et des habitants :

Préparer les transmissions plusieurs années avant le départ, afin de faciliter la reprise des dossiers et la présentation du successeur aux patients.

plusieurs années avant le départ, afin de faciliter la reprise des dossiers et la présentation du successeur aux patients. Proposer un exercice collectif , avec des locaux adaptés et des secrétariats ou outils partagés lorsque cela est possible.

, avec des locaux adaptés et des secrétariats ou outils partagés lorsque cela est possible. Accompagner l’installation au-delà de l’aide financière, en facilitant le logement, l’emploi du conjoint et l’accueil des enfants.

au-delà de l’aide financière, en facilitant le logement, l’emploi du conjoint et l’accueil des enfants. Organiser la continuité des soins avec les professionnels voisins, sans présenter la téléconsultation comme un remplacement complet du médecin traitant.

Les aides à l’installation peuvent compléter cette démarche, à condition de s’inscrire dans une stratégie cohérente. Les dispositifs destinés à encourager les praticiens à exercer dans les zones sous-dotées montrent pourquoi l’incitation financière ne peut pas être l’unique réponse.

Un enjeu qui dépasse les frontières de la commune

Les patients ne consultent pas toujours dans la commune où ils habitent. Si les cabinets voisins sont eux aussi complets, la disparition de quelques plages de consultation peut allonger les délais sur tout un bassin de vie. La pénurie de médecins devient alors un problème d’organisation territoriale, pas seulement une difficulté municipale.

La commune peut également s’appuyer sur des dispositifs de soins coordonnés et des initiatives nationales, comme les structures pensées pour rapprocher les soins des habitants. Mais leur efficacité dépendra de la présence de professionnels et de la capacité à répondre aux besoins réels du territoire.

Ce que les patients peuvent faire dès maintenant

Les habitants ne peuvent pas résoudre seuls le manque de praticiens, mais quelques réflexes peuvent limiter les difficultés lors d’un départ. Mieux vaut anticiper le renouvellement des ordonnances et demander au cabinet quelles modalités de transmission sont prévues, plutôt que d’attendre la dernière consultation.

Un patient sans médecin traitant peut aussi contacter sa caisse d’assurance maladie ou les structures de coordination locales pour connaître les solutions disponibles. Ces démarches ne créent pas de nouveaux médecins, bien sûr, mais elles peuvent aider à éviter que des personnes fragiles restent sans interlocuteur.

Questions fréquentes sur les départs de généralistes

Combien de généralistes pourraient partir à la retraite dans la commune ?

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Les informations disponibles indiquent que quatre des huit médecins généralistes de Saint-Symphorien-d’Ozon approchent de la retraite. Le calendrier exact des départs et les modalités de remplacement restent déterminants.

Pourquoi est-il difficile de trouver un successeur ?

Les candidats examinent la charge de travail, l’exercice en équipe, les conditions d’installation et l’équilibre de vie. Un local ou une aide financière ne suffisent pas toujours à garantir une succession médicale durable.

Une maison de santé peut-elle résoudre la pénurie de médecins ?

Elle peut faciliter le travail collectif et rendre l’installation plus attractive, mais elle ne crée pas à elle seule de nouveaux praticiens. Son efficacité dépend du recrutement médical et des besoins locaux.

Que faire si je n’ai plus de médecin traitant ?

Contactez les cabinets du secteur, votre caisse d’assurance maladie et les structures locales de coordination des soins. En cas de besoin urgent, utilisez les services d’urgence adaptés à la situation.

À Saint-Symphorien-d’Ozon, la succession médicale des médecins généralistes pèsera directement sur l’accès aux soins : anticiper les départs à la retraite est la meilleure chance d’éviter que la commune ne devienne un désert médical.

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