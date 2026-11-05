Dengue au Tchad : le ministre de la Santé répond aux députés sur la fiabilité des chiffres de l’épidémie

La dengue au Tchad suscite une question urgente : les chiffres annoncés décrivent-ils toute l’ampleur de l’épidémie ? Le 4 novembre 2026, le ministre de la Santé a répondu aux députés en présentant un bilan arrêté au 3 novembre : 6 275 cas suspects, 353 cas confirmés et 18 décès. Certains comptes rendus évoquent 354 cas confirmés ; cet écart d’une unité rappelle pourquoi la fiabilité des chiffres dépend aussi de leur date d’arrêt et de leur mise à jour. Le ministre a également reconnu des décès signalés dans les communautés, sans pouvoir les attribuer à la dengue faute de confirmation médicale.

Je vois dans cet échange un enjeu qui dépasse la dispute sur un chiffre : les données sanitaires orientent les soins, la prévention et la confiance du public. Pour comprendre ce qu’elles disent, il faut distinguer les cas suspectés des infections confirmées, et les décès enregistrés de ceux dont la cause reste à établir. C’est moins spectaculaire qu’un bilan brut, mais bien plus utile pour juger la surveillance épidémiologique et la réponse gouvernementale.

Dengue au Tchad : les chiffres présentés aux députés

Le bilan communiqué devant les députés fait état de 6 275 cas suspects, 353 cas confirmés et 18 décès. Ces données portent sur la situation au 3 novembre, et non nécessairement sur l’ensemble des cas survenus depuis le début de l’épidémie.

Indicateur Bilan au 3 novembre Ce qu’il faut comprendre Cas suspects 6 275 Personnes présentant des signes compatibles, sans confirmation systématique. Cas confirmés 353, parfois rapportés à 354 Infections détectées par les examens disponibles ; l’écart d’une unité tient aux comptes rendus. Décès officiellement associés 18 Décès rapportés dans le bilan, à interpréter selon les critères de confirmation. Positivité globale 53 % Part des tests positifs parmi les cas suspects testés, selon les données disponibles.

Un chiffre suspect n’est pas un cas confirmé, et un décès survenu pendant une flambée ne prouve pas, à lui seul, que la dengue en est la cause. Cette distinction n’atténue pas la gravité de la situation ; elle permet plutôt de mesurer ce qui est établi et ce qui doit encore être vérifié.

Fiabilité des chiffres : ce que révèle leur évolution

En quatre jours, les cas suspects sont passés de 5 571 à 6 275, soit 704 signalements supplémentaires. Le nombre de décès rapportés est, lui, passé de 14 à 18. Cette progression rend la surveillance épidémiologique indispensable, mais elle ne permet pas à elle seule de dire si la transmission s’accélère : les dépistages et la remontée des informations peuvent aussi faire évoluer le bilan.

Le taux de positivité annoncé, à 53 %, apporte un autre repère : parmi les cas suspects testés, un peu plus d’un sur deux aurait reçu une confirmation positive. Ce pourcentage ne doit pas être confondu avec la proportion de personnes infectées dans la population, car il concerne les personnes examinées, souvent parce qu’elles présentent déjà des symptômes.

Je prends un exemple simple : une famille signale plusieurs fièvres dans son quartier, mais seules certaines personnes peuvent être testées. Le décompte officiel peut alors augmenter lorsque les prélèvements et les résultats arrivent, même si les symptômes ont commencé plus tôt. La date du relevé, le nombre de tests et les critères de confirmation comptent autant que le total affiché.

N’Djamena au centre de la surveillance de l’épidémie

Les informations disponibles décrivent une situation concentrée dans la capitale : depuis la semaine 39, aucun cas n’aurait été confirmé hors de N’Djamena. D’autres bilans mentionnent toutefois cinq provinces touchées. Ces indications ne sont pas nécessairement incompatibles : elles peuvent renvoyer à des périodes différentes, ou distinguer des cas signalés de ceux confirmés par un test.

Cette nuance mérite d’être rendue publique. Pour les habitants, entendre que plusieurs provinces sont concernées tout en apprenant que les confirmations se concentrent dans la capitale peut sembler contradictoire. Une communication claire devrait préciser, pour chaque zone, le nombre de cas suspects, de cas confirmés et la période observée.

Je me représente une commerçante de N’Djamena qui entend deux bilans différents dans la même journée : elle doit savoir si elle doit consulter, se protéger des moustiques ou s’inquiéter pour ses proches. Une information locale, datée et compréhensible n’est pas un détail administratif ; elle aide les personnes à agir sans céder aux rumeurs.

Réponse gouvernementale : les priorités pour la santé publique

Interpellé par les députés, le ministre de la Santé a défendu le bilan tout en reconnaissant que des décès avaient été rapportés au sein des communautés. Il a rappelé qu’ils ne pouvaient être attribués à la dengue sans confirmation médicale. Cette prudence est nécessaire, mais elle doit s’accompagner d’un suivi accessible des décès suspects et d’explications régulières sur les résultats des enquêtes.

Pour renforcer la réponse gouvernementale, je retiens quatre besoins concrets :

Publier des bilans datés , avec les cas suspects et confirmés séparés.

, avec les cas suspects et confirmés séparés. Préciser les données par zone , afin d’éclairer la situation à N’Djamena et dans les autres provinces.

, afin d’éclairer la situation à N’Djamena et dans les autres provinces. Expliquer les décès en cours d’investigation , sans les attribuer trop vite ni les écarter sans examen.

, sans les attribuer trop vite ni les écarter sans examen. Rappeler les gestes de prévention et les signes d’alerte, en orientant les personnes malades vers les structures de santé.

Dans un scénario très concret, un habitant qui voit de l’eau stagner près de son logement peut réduire les lieux où les moustiques se reproduisent, tandis qu’une fièvre persistante justifie de demander conseil à un professionnel de santé. J’insiste sur ce point : l’automédication et les rumeurs ne remplacent ni un diagnostic ni une prise en charge adaptée.

La dengue au Tchad exige donc des chiffres transparents, une surveillance épidémiologique suivie et une réponse gouvernementale lisible : c’est à ces conditions que les données sanitaires pourront éclairer les députés et protéger la santé publique.

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