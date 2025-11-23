Sur l’île de Nantes, un refuge pour femmes victimes de violences offre sécurité, soutien et accueil, un vrai espace de paix où le temps semble s’arrêter. En tant que journaliste, je suis allé voir ce lieu nommé Citad’elles, ouvert en novembre 2019, pour comprendre comment on passe de la parole à l’action quand la vie bascule. J’y ai rencontré des professionnels, des accompagnements et des témoignages qui donnent du relief à des chiffres parfois abstraits. Ce dossier met en lumière un dispositif qui ne se contente pas d’abriter, mais qui organise une protection réelle et un soutien durable pour celles qui en ont le plus besoin.

Catégorie Données Ouverture Novembre 2019 Capacité opérationnelle 3 appartements + 1 maison sous adresse secrète Accueils quotidiens En moyenne 3 femmes par jour; 6–7 en période d’automne Équipe Autour de 20 professionnels pluridisciplinaires Ouverture 24/7 Pour gérer les urgences et les situations nocturnes

Ici, le temps s’arrête : île de Nantes, refuge dédié aux femmes victimes de violences

À l’accueil, les lieux ont été conçus pour rassurer: lumière douce, couleurs pastel, et un aménagement qui privilégie la discrétion et la dignité. Je me suis entretenu avec des coordinatrices qui décrivent une prise en charge où l’écoute précède l’action. Citad’elles n’est pas qu’un abri; c’est un dispositif de soutien et de sécurité qui organise les suites juridiques et psychosociales autour des trajectoires des femmes et de leurs enfants. C’est aussi une structure de solidarité qui permet de transformer la violence en un chemin de reconstruction, avec des services qui s’enchaînent au fil des besoins.

Une architecture qui mise sur la sécurité et l’accueil

Plus qu’un lieu de passage, Citad’elles s’organise autour d’un parcours personnalisé et accessible en continu. Les éléments clés sont clairement définis et mis en œuvre pour éviter toute répétition traumatique et favoriser une transition vers l’autonomie. Voici les points lisibles et opérationnels que j’ai relevés :

Coordinatrices de parcours qui évaluent les besoins, les soins urgents, et la situation des enfants.

qui évaluent les besoins, les soins urgents, et la situation des enfants. Équipe pluridisciplinaire comprenant des assistantes socio-éducatives, des travailleurs sociaux, un médecin, une sage-femme, des juristes, et un soutien policier ou gendarmerie.

comprenant des assistantes socio-éducatives, des travailleurs sociaux, un médecin, une sage-femme, des juristes, et un soutien policier ou gendarmerie. Disponibilité Jour et nuit pour répondre aux urgences et assurer une continuité de l’accueil.

pour répondre aux urgences et assurer une continuité de l’accueil. Lieu sécurisé avec adresse protégée et chambres dédiées pour les victimes et les enfants.

Un parcours d’accompagnement pluridisciplinaire

Au-delà de l’hébergement, l’objectif est une prise en charge complète qui combine protection juridique, accompagnement social, et soutien psychologique. L’ensemble du dispositif est pensé pour aider les femmes à reconstruire leur quotidien et à reprendre le contrôle de leur vie, en collaboration avec les pouvoirs publics et les associations partenaires. Dans ce cadre, les femmes peuvent, par exemple, porter plainte sur place et bénéficier d’un accompagnement juridique immédiat, ce qui permet de préparer les démarches avec des juristes et des avocats présents sur site. Des familles trouvant refuge à Paris et d’autres exemples régionaux illustrent que des lieux similaires existent et nourrissent l’idée que le refuge peut devenir une étape vers une protection durable.

Sur le chemin de la protection et de la paix, les échanges avec les professionnels répondent à des besoins concrets :

Accompagnement education et parentalité pour les enfants;

pour les enfants; Accompagnement juridique et permanente de sécurité;

et permanente de sécurité; Soutien psychologique et suivi à long terme;

et suivi à long terme; Accès à des services sociaux et à des aides adaptées.

Pour alléger les peurs liées au quotidien, la structure s’efforce de pratiquer une communication calme et transparente. L’objectif est clair : éviter les ruptures et offrir un chemin rassurant vers l’autonomie, en particulier pour les jeunes mères qui constituent une part importante des entrées.

Chiffres et témoignages, une réalité mesurée

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en moyenne, Citad’elles accueille trois femmes par jour, avec des pics à six ou sept personnes en périodes plus sensibles de l’année. Sur cinq ans, environ 5 700 femmes ont franchi les portes du dispositif, une preuve tangible de son rôle central dans l’écosystème local de protection. Parmi elles, près de 80 % ont moins de 45 ans et près de 90 % sont mères, ce qui souligne une dimension familiale et intergénérationnelle des violences et des parcours de reconstruction.

Violences conjugales majoritaires, avec des cas croisés (inceste, cyberviolences) qui gagnent en visibilité;

Fluidité du parcours : évaluation, orientation, suivi et sortie en sécurité;

Présence d’hôtels et d’appartements dissimulés pour assurer l’accès en sécurité.

La réalité économique autour des sorties et des aides et des histoires humaines en parcours de vie résonnent dans les témoignages que j’ai recueillis, que ce soit des récits de courage, de doute et de réinvention. Pour comprendre ce que vivent les femmes, il faut aussi regarder ce qui se passe après le passage à Citad’elles, et comment les réseaux de soutien s’articulent autour d’elles. Le refuge de paix pour les soldats illustre que la sécurité n’est pas qu’un lieu, mais une dynamique de solidarité nourrie par des acteurs variés.

Des défis et perspectives pour l’avenir

Si les résultats sont positifs, les défis restent nombreux: augmenter la capacité d’accueil sans ouvrir des espaces qui ne garantissent pas la sécurité; assurer la continuité du soutien psychologique; et renforcer les partenariats locaux pour que chaque femme puisse accéder à des solutions adaptées dans le temps. En parallèle, d’autres villes développent des dispositifs similaires qui, comme Paris, démontrent que l’accueil et la protection peuvent devenir des standards urbains. Pour nourrir cette dynamique, des ressources sont partagées et les retours d’expérience alimentent des améliorations continues.

À l’ombre des voisins et des institutions, l’île de Nantes se positionne comme un laboratoire humain et prudent, où la sécurité et le soutien restent les maîtres mots, et où l’accueil est pensé comme un droit et non comme une faveur. Pour ceux qui s’interrogent sur les mécanismes de protection, les exemples concrets et les échanges avec les professionnelles permettent de saisir comment une communauté peut agir lorsque le mauvais réel s’impose. Le chemin est long, mais chaque pas compte sur l’ île de Nantes et dans tous les lieux qui œuvrent pour l’égalité et la protection.

Pour ceux qui veulent explorer d’autres expériences similaires, voici quelques lectures utiles: refuge à Paris, havre de paix en Calvados, sécurité démocratique, refuge de paix pour les soldats, et dossiers de catastrophes humaines.

Les chiffres et les trajectoires réelles doivent guider les politiques publiques locales. Les ressources humaines et matérielles doivent rester centrées sur l’enfant et la mère. Le partage des bonnes pratiques entre villes peut accélérer la mise en place de refuges similaires.

Qu’est-ce que Citad’elles apporte exactement sur l’île de Nantes ?

C’est un refuge et un centre ressource qui combine hébergement protégé, accompagnement pluridisciplinaire et soutien juridique, afin de sécuriser et stabiliser les trajectoires des femmes et de leurs enfants.

Comment se déroule l’accueil et l’évaluation des besoins ?

Les coordinatrices évaluent les besoins, les soins urgents et la situation des enfants pour orienter rapidement vers les services adaptés et planifier les actions à court et long terme.

Quelles sont les garanties de sécurité offertes ?

Équipements et procédures assurent la protection des résident.e.s, avec une adresse secrète et des mécanismes permettant le dépôt de plainte sur place, soutenu par une équipe présente 24/7.

