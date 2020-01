Plenity : la pilule miracle pour maigrir sans aucun régime ni restriction

Perdre du poids sans régime, c’est le rêve de bon nombre de personnes. La pilule minceur miracle sera en vente dès 2020. Un nouveau médicament vient d’être approuvé aux États-Unis par la FDA. Les pilules magiques qui font perdre du poids, cela n’existe pas, mais cela c’était avant. Plenity, le nom de la nouvelle molécule semble révolutionner le marché de la santé et de la minceur.

Cette pilule agirait sur le cerveau

Composée en outre de plantes, elle régulerait l’appétit. Une fois avalée, les personnes se sentiraient rassasiées beaucoup plus rapidement, un mélange exclusif de cellulose et d’acide citrique. Cette nouvelle molécule ne ferait pas maigrir proprement dit, car elle ne s’attaquerait pas aux graisses. Elle jouerait simplement le rôle de « trompe l’oeil ». Notre estomac en effet croirait qu’il est bien rempli dès l’absorption de la pilule. Elle se dilaterait laissant ainsi peu de place à la nourriture ingurgitée au moment des repas. Combiner avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, le traitement promet des résultats rapides, entre 5 et 10%.

Perdre entre 4,4% et 6,4% de son poids de base

Le médicament a été testé en laboratoire sur plus de 500 patients en surpoids ou obèses. Leur IMC était entre 27 et 40. Les résultats ont été significatifs. Tous les candidats ont perdu durant plus de six mois 6,4% de leur poids de base. Des effets secondaires ont été observés sur les patients, détresse, gastro intestinale légère, douleurs à l’estomac, constipation notamment durant les deux premières semaines du traitement. La FDA a donc donné son feu vert pour la commercialisation de Plenity. La vente sera extrêmement contrôlée. Ces pilules seront prescrites uniquement sur ordonnance. La société qui va mettre en vente cette pilule envisage de proposer une option de consultation en ligne pour tous ceux qui ne voudraient pas consulter leur médecin. Elle sera en vente aux États-Unis dès 2020 puis commercialisée plus tard en Europe.

Ces médicaments qui ne font pas maigrir

Une nouvelle génération de pilules miracles nous promet de nous rendre la jeunesse, le sommeil, la mémoire, la beauté de la peau, des cheveux, une sexualité épanouie, une perte de poids significative. La presse, la publicité nous abreuvent constamment de résultats concluants de tous ces médicaments. La perte de poids est l’une des préoccupations des personnes en surpoids. Face à cette demande grandissante, les arnaques se multiplient. Ces produits miracles ont le statut de compléments alimentaires soumis à beaucoup moins de réglementations. Il est conseillé d’être extrêmement prudent. La vraie recette pour perdre du poids n’est-elle pas de faire un rééquilibrage alimentaire, de faire du sport et lorsque les kilos sont trop important, le nutritionniste et le médecin seront plus à même de vous prodiguer des conseils sérieux. Attendons l’arrivée de Plenity avant de conclure trop facilement à un miracle.

