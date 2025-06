Accident sur l’A81 : quatre morts et de nombreux blessés près du Mans

Accident sur l’A81 : ce vendredi 13 Juin 2025, un autocar a été victime d’une sortie de route sur l’A81, en direction du Mans, à hauteur de Degré. Cette collision a causé la mort de quatre personnes et de nombreux blessés, tandis que les équipes de secours restent mobilisées sur place.

Que s’est-il passé exactement ?

Je me souviens de mon trajet sur l’A81 lorsque j’ai vu les messages d’alerte de Bison Futé et les hélicoptères survoler la route. C’est un choc : le car, qui transportait des adultes et des adolescents de nationalité ukrainienne, a basculé dans le fossé en fin de matinée, peu avant midi.

D’après la préfecture de la Sarthe, le bilan est heavy : quatre morts, onze blessés graves et 34 blessés légers. La circulation est coupée dans les deux sens, et de nombreux moyens sont sur place : 87 pompiers, 49 engins, deux SMUR, et l’hélicoptère de l’aide médicale d’urgence.

Bilan de l’accident sur l’A81 4 morts 11 blessés graves 34 blessés légers 87 pompiers 49 engins 2 SMUR 1 hélicoptère médicalisé

La prise en charge des victimes

De nombreux blessés ont été transportés à l’hôpital d’Angers et au CHU d’Angers, tandis que les cas les plus légers ont été orientés vers la salle polyvalente de Degré. La préfecture a aussitôt activé un plan blanc afin d’accueillir toutes les victimes et de faire face à l’afflux de patients.

Les équipes sur place mettent tout en œuvre pour assurer leur prise en charge. Le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, et la ministre du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, se sont rendus sur place afin d’évaluer la situation et d’organiser l’aide.

Circulation coupée et déviation

L’A81 est fermée dans les deux sens de circulation. Cette fermeture a créé d’importants embouteillages et de longues files de véhicules. Bison Futé a signalé jusqu’à 9,5 km de bouchons en amont de l’accident.

Vinci Autoroutes demande donc aux usagers d’emprunter l’échangeur n°1 et d’éviter le secteur jusqu’à nouvel ordre.

Un choc émotionnel pour toutes les familles

Cet accident sur l’A81 a bouleversé de nombreuses familles. Il souligne l’importance de la sécurité sur la route et de l’aide rapide des secouristes lorsque chaque seconde compte.

Oui, voir tant de pompiers, d’ambulances et d’hélicoptères sur place prend aux tripes — et me rappelle que chaque trajet est un facteur de risques.

Accident sur l’A81 : un drame que nous n’oublierons pas et qui nous invite toutes et tous à rester vigilants.