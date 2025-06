L’Iran attaque Israël avec des missiles : Tel Aviv et Jérusalem touchés

Peur, inquiétude, choc : voilà quelques-uns des sentiments que l’on ressent ce matin en découvrant que l’Iran a attaqué Israël. Cette offensive, sans précédent, a visé deux des principales villes israéliennes, Tel Aviv et Jérusalem, avec des salves de missiles balistiques.

Que s’est-il passé exactement ?

L’attaque a été lancée depuis l’Iran tôt ce matin. D’après l’armée israélienne, des dizaines de missiles ont été détectés et certains ont réussi à frapper des quartiers de Tel Aviv et de Jérusalem, tandis que d’autres ont été interceptés par le Dôme de fer. Cette opération a été perçue par certains États voisins et par la communauté internationale comme un acte pouvant conduire à une escalation militaire importante dans la région.

Quelle est l’ampleur des frappes ?

Ville Missiles détectés Missiles ayant frappé Dégâts Tel Aviv +30 quelques-uns quelques bâtiments endommagés, quelques blessés Jérusalem +20 quelques-uns quelques habitations sinistrées

Mon expérience sur le terrain

En tant que journaliste, j’ai échangé avec des habitants de Tel Aviv et de Jérusalem quelques heures après les attaques. La population est sous le choc, certains se mettent à l’abri, tandis que d’autres cherchent simplement des moyens d’avoir des informations sur l’évolution de la situation. Cette expérience souligne l’angoisse permanente que peuvent ressentir des civils pris sous le feu d’un conflit géopolitque.

Quelle suite ?

L’armée israélienne a affirmé que toutes les options sont sur la table en cas de nouvelle agression.

La communauté internationale a lancé des appels à la retenue afin d’éviter une escalade pouvant conduire à un conflit généralisé dans la région.

Cette situation souligne l’instabilité chronique et souligne le rôle indispensable de la diplomatie.

L’Iran attaque Israël : Tel Aviv et Jérusalem touchés — un choc géopolitque que le monde entier garde à l’œil en espérant que chaque camp garde son sang-froid.