Côtes-d’Armor : un couple d’une trentaine d’années intoxiqué au monoxyde de carbone

Comment un appareil de chauffage peut-il transformer un logement en piège invisible ? Dans les Côtes-d’Armor, un couple de 36 et 31 ans a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, le mercredi 21 octobre 2026, au lieu-dit La Ville-es-Bréhons, à Merdrignac. Les premières informations disponibles ne précisent pas l’origine des émanations toxiques ni l’état de santé des deux occupants. Cette absence de détail invite à la prudence : le monoxyde de carbone ne se voit pas, ne se sent pas et peut provoquer une urgence médicale avant même que l’on comprenne ce qui se passe.

Je retiens surtout un point : dans une habitation, un danger invisible ne laisse pas toujours le temps de chercher la cause. Un chauffage mal entretenu, une mauvaise évacuation des fumées ou une ventilation insuffisante peuvent suffire à rendre l’air dangereux. Pour les habitants, la priorité est alors simple, mais non négociable : sortir, prévenir les secours et ne pas retourner à l’intérieur. La prévention, elle, commence bien avant les premiers symptômes.

Repère Information connue Lieu La Ville-es-Bréhons, à Merdrignac, dans les Côtes-d’Armor Personnes touchées Un homme de 36 ans et une femme de 31 ans Date Mercredi 21 octobre 2026 Cause de l’intoxication Non précisée dans les éléments disponibles

Intoxication au monoxyde de carbone à Merdrignac : les faits connus

L’alerte concerne un couple d’une trentaine d’années, intoxiqué dans son logement à Merdrignac. Les informations communiquées établissent le lieu, la date et l’âge des victimes, mais ne permettent pas d’attribuer l’incident à un appareil particulier. Il serait donc prématuré de désigner une chaudière, un poêle ou un autre équipement comme origine.

Dans mon expérience de journaliste, les premières heures après ce type d’événement sont souvent marquées par une question très concrète : quel appareil fonctionnait dans le logement ? Pourtant, sans constat des secours ou enquête technique, la réponse ne peut pas être déduite des seuls faits rapportés. Ce qui est certain, c’est que le monoxyde de carbone peut s’accumuler sans signe visible et affecter plusieurs personnes en même temps.

Un gaz indétectable par les sens

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore et inodore. Des maux de tête, des nausées, une fatigue inhabituelle ou des vertiges peuvent apparaître, mais ces signes ressemblent parfois à ceux d’une maladie ordinaire. Quand plusieurs personnes d’un même logement se sentent mal au même moment, il faut envisager immédiatement une exposition commune.

J’ai déjà vu des proches minimiser des symptômes parce qu’ils pensaient avoir simplement « pris froid ». C’est précisément le genre de pari qui n’en vaut pas la peine : face à une suspicion d’émanations toxiques, on quitte les lieux d’abord et on cherche des explications ensuite.

Que faire en cas de suspicion d’émanations toxiques ?

Si une personne présente des symptômes dans un logement où fonctionne un appareil de chauffage ou de cuisson, chaque minute compte. Il faut éviter de rester sur place pour inspecter l’installation : la priorité est de rejoindre l’air libre et d’appeler les secours.

Faire sortir immédiatement toutes les personnes présentes, sans s’attarder pour récupérer des affaires.

toutes les personnes présentes, sans s’attarder pour récupérer des affaires. Aérer si cela peut être fait rapidement , en ouvrant portes et fenêtres sur le chemin de sortie.

, en ouvrant portes et fenêtres sur le chemin de sortie. Appeler le 112 ou le 18 depuis l’extérieur, puis suivre les consignes des intervenants.

depuis l’extérieur, puis suivre les consignes des intervenants. Ne pas réintégrer le logement avant l’autorisation des secours ou des professionnels compétents.

avant l’autorisation des secours ou des professionnels compétents. Demander un avis médical, même si les symptômes diminuent après la sortie.

Cette conduite paraît élémentaire, mais elle évite une erreur fréquente : retourner dans une pièce pour couper un appareil ou vérifier une chaudière. En situation d’urgence, mieux vaut laisser cette tâche aux équipes équipées.

Pour mieux comprendre les gestes qui réduisent le risque, je conseille aussi ces conseils de prévention contre l’intoxication au monoxyde de carbone. Un autre cas impliquant un couple rappelle également que les appareils utilisés dans un espace clos exigent une vigilance particulière : un drame lié à des émanations dans une caravane.

Des chiffres qui montrent l’ampleur du risque

À l’échelle nationale, les bilans de surveillance sanitaire publiés ces dernières années font état d’environ 1 300 épisodes d’intoxication accidentelle au monoxyde de carbone par an. Ces situations concernent plusieurs milliers de personnes, avec des variations selon les saisons et les années. Le chiffre rappelle que le danger ne se limite ni aux logements anciens ni aux périodes de grand froid.

Les estimations sanitaires françaises font également état d’environ une centaine de décès annuels liés au monoxyde de carbone, toutes circonstances accidentelles confondues. Ces données nationales ne renseignent pas sur la gravité du cas de Merdrignac, mais elles expliquent pourquoi une suspicion doit être traitée sans délai et pourquoi la prévention ne relève pas d’un simple rappel administratif.

Prévention : les vérifications à ne pas remettre à plus tard

La prévention repose d’abord sur l’entretien des équipements et le renouvellement de l’air. Une chaudière, un poêle ou un chauffe-eau doit être vérifié selon les règles applicables, et les conduits d’évacuation ne doivent pas être obstrués. Un détecteur de monoxyde de carbone peut compléter ces précautions, sans remplacer l’entretien ni une ventilation correcte.

J’ai en tête le cas d’un voisin qui avait couvert une grille d’aération pour éviter un courant d’air. Le geste semblait anodin ; il supprimait pourtant une arrivée d’air utile au fonctionnement de l’appareil. Cette anecdote résume bien le problème : le confort immédiat ne doit pas prendre le pas sur la sécurité.

Faire contrôler régulièrement les appareils de chauffage et de production d’eau chaude.

Ne jamais boucher les grilles d’aération et aérer les pièces chaque jour.

Respecter les consignes d’utilisation des chauffages d’appoint et ne pas les laisser fonctionner sans surveillance.

Ne jamais utiliser un barbecue, un brasero ou un groupe électrogène à l’intérieur.

Installer un détecteur adapté et vérifier périodiquement son fonctionnement.

Un détecteur avertit, mais il ne rend pas une installation défectueuse inoffensive. La protection la plus solide associe entretien, ventilation et réaction rapide : c’est cette combinaison qui réduit réellement le risque pour la santé.

Un rappel utile pour les habitants des Côtes-d’Armor

À Merdrignac, les éléments disponibles ne précisent pas la cause de l’intoxication ni les suites médicales pour les deux victimes. En attendant des informations complémentaires, il faut s’en tenir aux faits : un couple de la trentaine d’années a été exposé au monoxyde de carbone dans son logement, et ce type d’incident justifie une vigilance immédiate.

Je préfère le dire sans dramatiser, mais sans détour : quand plusieurs occupants se sentent mal dans le même lieu, il ne faut pas attendre que le doute se dissipe. Dans les Côtes-d’Armor comme ailleurs, reconnaître les signes, sortir et appeler les secours restent les bons réflexes face au monoxyde de carbone, à une intoxication et aux émanations toxiques.

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