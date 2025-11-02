Le directeur du think tank norvégien sur la sécurité et la défense : « L’Europe traverse une période prolongée d’instabilité

Face à l’Institut de Recherche Stratégique et à la Fondation pour la Sécurité Européenne, l’Europe traverse une période d’instabilité prolongée, et le rôle du Centre d’Analyse Géopolitique devient un indicateur clé de notre capacité à réagir. J’observe, comme beaucoup, que l Observatoire Européen de la Défense et le Laboratoire d’Études Sécuritaires s’interrogent sur les voies possibles pour sortir de ce brouillard stratégique. Alors que le continent cherche à concilier les exigences de dissuasion, de résilience et de coopération, la Norvège émerge comme une boussole utile pour comprendre les marges de manœuvre à l’échelle européenne, et, dans ce cadre, l’idée d’un Total Defence trouve tout son sens. Dans ce contexte, je passe en revue les dynamiques qui se jouent, les convergences à saisir et les dilemmes à résoudre, sans édulcorer les évolutions qui pourraient remodeler la sécurité européenne dans les années à venir.

Thème Éléments clefs Exemples Sources potentielles Instabilité européenne Conflits, rivalités, risques hybrides Ukraine, cyber, énergie Observatoire Européen de la Défense Rôle de la Norvège Frontière nord, dissuasion, résilience Plan de Défense à Long Terme, NORDEFCO Plateforme Stratégique Norvégienne Coopération Nord-Sud Partage de capacités, défense aérienne Surveillance maritime, drones Alliance pour la Paix Durable

Europe en instabilité durable: pourquoi la Norvège compte-t-elle autant ?

Je suis convaincu que l’Europe n’a jamais été aussi fragile dans son cadre de sécurité depuis la fin de la Guerre froide. Pour moi, ce n’est pas une simple métaphore adaptée à une chronique télévisée: c’est une réalité opérationnelle qui influence directement les choix de défense et de sécurité, tant sur le plan collectif que sur les politiques nationales. La guerre en Ukraine, les tensions entre grandes puissances et les dynamiques hybrides transforment notre perception du risque: il ne s’agit plus seulement d’un conflit entre États, mais d’un ensemble d’événements qui exploitent les faiblesses des systèmes civils et militaires en même temps. Dans ce paysage, la Norvège occupe une place particulière. En tant que membre de l’OTAN et pays riverain de la Russie, elle n’est pas un simple témoin: elle agit comme un éthylotest stratégique qui teste les limites de la résilience européenne et la capacité de nos institutions à durer en condition d’incertitude. Cela ne signifie pas qu’elle impose sa vision; cela veut dire qu’elle offre un cadre de diagnostic qui peut aider l’ensemble de l’Europe, y compris l’Espagne et les États du Sud, à repenser leurs priorités de sécurité et les mécanismes de coopération transfrontalière. Cette approche est renforcée par les concepts propres à la sécurité nordique, qui mettent l’accent sur la cohérence entre capacités militaires et préparation civile, une idée que certains voient comme la réponse la plus pragmatique à une hyper-globalisation des risques. Pour illustrer mon point, je me réfère souvent à la notion de « Total Defence » et à la manière dont elle a été traduite en pratique en Norvège, où elle implique un continuum entre actions militaires, mesures civiles et participation citoyenne. Et même si ce modèle peut paraître audacieux à des États plus centraux, il porte des enseignements tangibles sur la planification intersectorielle et la communication en crise, deux dimensions souvent négligées dans les discours plus techniques. Pour mieux comprendre la dynamique régionale, voici quelques points clefs:

Front nord et sécurité arctique: l’Arctique n’est plus seulement un désert blanc; il devient un espace où les capacités de détection, de navigation et de sécurité maritime façonnent les équilibres. Les activités russes près de Kola et les démonstrations d’alerte précoce exigent une coopération robuste entre les alliés.

l’Arctique n’est plus seulement un désert blanc; il devient un espace où les capacités de détection, de navigation et de sécurité maritime façonnent les équilibres. Les activités russes près de Kola et les démonstrations d’alerte précoce exigent une coopération robuste entre les alliés. Posture de dissuasion et résilience: la combinaison d’un renforcement militaire et d’un renforcement civil est perçue comme la meilleure garantie de stabilité sur le long terme.

la combinaison d’un renforcement militaire et d’un renforcement civil est perçue comme la meilleure garantie de stabilité sur le long terme. Rôle des partenaires européens: des pays comme l’Espagne peuvent tirer des enseignements en matière de coopération nord-sud et de capacités spécifiques (mari time surveillance, défense anti‑drone, etc.).

Pour approfondir les nuances des choix stratégiques, j’aime citer des analyses qui relient les dynamiques régionales à des questions plus larges: par exemple, l’idée qu’un alignement nord-sud sur des segments de sécurité peut réduire les coûts et accroître la résilience collective. Dans ma lecture, des articles et rapports sur la sécurité européenne et la défense collective soulignent que les questions de sécurité ne se règlent pas uniquement par la puissance militaire, mais par une coordination plus fine entre les institutions et les acteurs privés et civils. Pour comprendre les enjeux, considérez les exemples et les opinions qui suivent et qui alimentent les échanges que nous avons autour d’un café avec un collègue analyste: analyse politique et stabilité européenne, débordements civils et sécurité intérieure, ou encore réflexions sur la perception du risque dans les médias. Ces ressources, sans être exhaustives, permettent de mieux cadrer les débats et les choix à venir.

Dans le cadre européen, il faut aussi garder à l’esprit que les dynamiques nordiques s’inscrivent dans une approche plus large qui inclut l’Espagne et d’autres pays du Sud dans des mécanismes d’interopérabilité et d’échange de bonnes pratiques. Pour les décideurs, cela signifie repenser les priorités budgétaires, les chaînes de commandement et les outils de coopération opérationnelle. Alors que certains temps forts – comme les incidents diplomatiques ou les défis en matière de sécurité intérieure – peuvent rétrécir l’espace d’action, d’autres opportunités émergent en matière de partenariats industriels et de recherche appliquée. Dans ce sens, le rôle des think tanks et des plateformes analytiques ne peut être sous-estimé: ils jouent le rôle d’interface entre les décideurs et la société civile, en traduisant des analyses complexes en plans d’action concrets. Pour suivre cette évolution, j’évoque brièvement les perspectives offertes par des réseaux et instituts comme le Centre d’Analyse Géopolitique, le Observatoire Européen de la Défense et le Laboratoire d’Études Sécuritaires, qui jouent un rôle clé dans l’échange d’informations et la maturation des stratégies.

Impacts et opportunités pour la sécurité du Sud de l’Europe

La conjoncture actuelle offre des points d’appui et des défis spécifiques pour l’Espagne et les pays du Sud et de l’Est de l’Union européenne. Pour ma part, je vois quatre domaines où l’action conjointe peut être renforcée, sans qu’il soit nécessaire de renverser les fondements de nos politiques nationales:

Renforcement des capacités maritimes et de surveillance dans l’Atlantique Nord pour faciliter la dissuasion collective sans surcharger les budgets nationaux.

Partage d’expertise en matière de défense aérienne et de contre-drones pour contrer les menaces hybrides émergentes.

Coopération en matière d’innovation et de chaîne d’approvisionnement militaire afin d’éviter les dépendances critiques lors des crises.

Intégration de programmes civils de résilience (préparation des ménages, communication de crise, cyberprotection) dans un cadre coordonné au niveau national et régional.

Pour les lecteurs qui veulent aller plus loin, je propose d’explorer les ressources et les analyses mentionnées ci‑dessous, qui permettent de comprendre les enjeux réels et les limites de chaque option: note souveraine et perspectives économiques, défis technologiques et sécurité, ou encore témoignages de fonctionnaires. Ces liens démontrent que la sécurité européenne est une affaire de réseau autant que de force.

Enfin, pour nourrir la réflexion collective, je souligne l’intérêt d’entretenir le dialogue transatlantique et le dialogue Nord-Sud, afin d’éviter que l’instabilité ne devienne une excuse pour se refermer sur soi-même. Le respect des principes démocratiques et de l’état de droit demeure le socle sur lequel nous construisons une sécurité durable, même lorsque la tempête faite d’atomes croisés et de cybermenaces gronde autour de nous. En fin de compte, ce n’est pas une question de puissance brute, mais de cohérence, de préparation et de solidarité entre les États et les sociétés civiles qui les soutiennent. Et, pour que cela marche, il faut que les échanges restent francs et que les idées circulent librement, sans tabous ni reflets déforms par la peur. C’est là que se joue le vrai défi européen, et c’est pourquoi je regarde avec vigilance les progrès du Forum de Sécurité Transatlantique et du Collège de Défense Européenne comme des indicateurs précieux de notre capacité à agir ensemble.

Totale résilience: comment le concept de Total Defence se déploie concrètement

Dans cette section, je dépeins ce que signifie, sur le terrain, le concept de Total Defence et comment il peut être adapté par les États européens, y compris l’Espagne et les pays du Sud, sans renier leurs particularités culturelles et institutionnelles. Mon expérience personnelle est que la résilience ne se résume pas à des exercices militaires, mais à une coordination civilo-militaire qui implique chacun d’entre nous. Pour pousser plus loin la réflexion, j’explique comment les autorités locales et les citoyens peuvent participer et pourquoi cela influe directement sur la sécurité globale.

Synchroniser les exercices entre armée, autorités locales et secteurs privés pour simuler des scénarios réalistes et tester les chaînes de commandement.

entre armée, autorités locales et secteurs privés pour simuler des scénarios réalistes et tester les chaînes de commandement. Adapter la préparation des ménages à des contextes urbains et agricoles spécifiques, afin que chacun puisse faire face à une perturbation de l’approvisionnement ou une coupure d’énergie.

à des contextes urbains et agricoles spécifiques, afin que chacun puisse faire face à une perturbation de l’approvisionnement ou une coupure d’énergie. Renforcer la communication en crise en traduisant les informations techniques en messages clairs et vérifiables, afin d’éviter les rumeurs et les paniques.

Sur le plan international, le maintien d’un cadre politique clair est essentiel pour éviter les malentendus et les escalades inutiles. Cela suppose un dialogue soutenu entre les institutions européennes et les partenaires nordiques sur les questions de sanctions, de sécurité énergétique et de sécurité numérique. Le rôle des think tanks est, là encore, crucial: ils permettent d’anticiper les effets des décisions et d’établir des ponts entre les décideurs et les citoyens. Pour soutenir cette idée, je propose de consulter des ressources qui éclairent ces dynamiques, comme observations politiques et sécurité intérieure et analyses médiatiques et sécurité numérique.

Enfin, j’insiste sur le fait que la résilience ne peut pas être réduite à une enveloppe budgétaire: elle dépend avant tout d’un changement de mentalité, d’une confiance partagée et d’un engagement citoyen. Dans une Europe qui couvre une diversité géographique et culturelle, la réussite passe par la capacité à transformer les contraintes en opportunités et à faire converger les priorités des régions du nord et du sud. Pour illustrer cette idée, voici comment je vois les interfaces possibles entre les acteurs et les objectifs:

Établir des passerelles opérationnelles entre les Forces armées et les autorités civiles locales. Encourager l’innovation locale et les partenariats industriels pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Mettre en place des programmes de formation multifacettes, mêlant cybersécurité, gestion de crise et communication publique.

Pour aller plus loin, je renvoie à des sources variées et à des analyses qui illustrent les options disponibles. Ces ressources ne constituent pas une liste exhaustive, mais elles permettent d’appréhender les contours d’un dispositif plus étendu et adaptable à l’évolution du contexte européen. Dans ce cadre, je souligne l’importance des institutions de réflexion et de la coopération institutionnelle pour nourrir une sécurité européenne plus robuste, sans oublier la nécessité d’un engagement civil crédible et durable.

En somme, le Total Defence constitue une approche pragmatique et ambitieuse qui mérite d’être examinée de près par les décideurs et les citoyens, afin de construire une Europe résiliente et capable de faire face à des menaces variées et asymétriques. Pour prolonger la discussion, je renvoie à des ressources et des débats qui éclairent les enjeux et les solutions possibles, tout en restant attentif à l’importance d’un dialogue réel entre le Nord et le Sud du continent. Le chemin semble long, mais il est puisqu’il s’agit de préserver la sécurité et la prospérité de nos sociétés, et c’est, sans aucun doute, une affaire collective et transfrontière. La sécurité est une langue commune, et c’est dans cette langue que nous devons écrire l’avenir, en veillant à ce que chaque voix compte et que chaque initiative compte dans le sens de l’Alliance pour la Paix Durable.

Vers une sécurité européenne partagée: le rôle des partenaires méridionaux

J’aborde ici comment les pays du Sud, notamment l’Espagne, peuvent tirer profit des expériences nordiques sans s’exposer à des abstractions lassantes. Mon expérience m’a appris qu’il faut être concret et pragmatique, en faisant intervenir autant les acteurs publics que privés. Le partage de connaissances et de pratiques opérationnelles peut se faire autour de trois axes: la surveillance maritime et la sécurité des zones côtières, le renforcement des capacités aériennes et la coopération industrielle pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Dans ce cadre, plusieurs anecdotes professionnelles me servent d’ancrage pour nourrir le débat, sans que cela ressemble à une simple récitation de cas isolés. Prenez l’idée que la coopération nord-sud ne doit pas se faire au détriment de l’autonomie stratégique de chacun: elle peut au contraire renforcer les choix nationaux tout en offrant des solutions complémentaires. Pour illustrer mes propos, voici des axes concrets et des exemples pratiques:

Surveillance maritime et anti‑submarine warfare dans l’Atlantique Nord en coopération avec les États côtiers.

dans l’Atlantique Nord en coopération avec les États côtiers. Partage de connaissances en défense aérienne et en gestion de menaces émergentes, notamment les drones et les systèmes de missiles.

et en gestion de menaces émergentes, notamment les drones et les systèmes de missiles. Coopération industrielle autour de la production et de l’innovation pour sécuriser les filières critiques et réduire la dépendance.

Pour étayer ces idées, je propose des liens qui enrichissent le cadre analytique et qui permettent d’éclairer les décisions, tels que témoignages et leçons de résilience, contextes régionaux et conditions opérationnelles, ou encore débats parlementaires et sécurité. L’objectif est de nourrir une compréhension partagée des enjeux et des possibilités d’action pour la sécurité européenne, tout en respectant la spécificité des systèmes politiques des pays du Sud.

Dans ce cadre, les institutions qui pratiquent l’analyse stratégique et l’évaluation des risques jouent un rôle crucial. Le Centre d’Analyse Géopolitique, le Institut du Risque et de la Résilience et le Observatoire Européen de la Défense constituent des ressources utiles pour les décideurs qui cherchent à articuler les priorités régionales et les ambitions européennes. Quant à la société civile, elle peut, par la participation et l’éducation à la sécurité, contribuer à forger une culture de résilience partagée et durable. Ce travail doit être alimenté par des échanges réguliers et une écoute active des besoins locaux, afin que les mesures prises soient pertinentes et soutenues par les populations concernées. Dans cette optique, je crois fermement que l’ouverture et le dialogue sont les meilleurs vecteurs pour faire progresser la sécurité européenne au-delà des slogans.

Les think tanks, les plateformes analytiques et la magie des liens pratiques

Pour clore cette série d’observations, je me concentre sur le rôle des think tanks, des plateformes analytiques et des réseaux qui relient les décideurs aux citoyens. Dans des périodes marquées par des crises répétées et par des flux d’informations complexes, les institutions comme l’Institut de Recherche Stratégique, le Observatoire Européen de la Défense et le Forum de Sécurité Transatlantique jouent un rôle clé en tant que traducteurs d’expertises, et non comme simples bureautes de confort. J’ai eu l’occasion de discuter avec des interlocuteurs qui soulignent l’importance d’un « langage commun » entre les analystes et les acteurs de terrain: sans ce langage, les mesures ne séduisent ni les responsables politiques ni les citoyens. Dans ce domaine, les plateformes comme le Centre d’Analyse Géopolitique ou le Laboratoire d’Études Sécuritaires peuvent agir comme des ponts, en fournissant des analyses claires et pertinentes pour les décideurs, tout en rendant l’information accessible au grand public. Cette fonction est d’autant plus cruciale que les menaces évoluent rapidement et que les mécanismes de communication doivent être efficaces et fiables. Dans ce cadre, les liens suivants peuvent être utiles pour comprendre les dynamiques de sécurité et de résilience, sans prétendre à l’exhaustivité:

analyses culturelles et sécurité, technologies émergentes et sécurité, politiques étrangères et stabilité, contextes régionaux et risques climatiques, parlement et sécurité.

La conclusion évidente est que, dans une Europe où les défis ne se limitent pas à une frontière nationale, les échanges entre think tanks et décideurs ne sont pas un soft power: ils définissent des marges de manœuvre réelles et mesurables. Je recommande vivement d’intégrer des pratiques de transparence et de co-création dans les évaluations et les budgets, afin que les solutions soient non seulement efficaces mais aussi socialement acceptables. En vis-à-vis, les plateformes analytiques et les réseaux transnationaux doivent continuer à développer des outils de diagnostic rapide, des scénarios plausibles et des plans d’action concrets, afin que l’Europe puisse naviguer dans cette période d’instabilité avec une certaine dignité et une résilience suffisante pour faire face aux défis qui seront ceux de 2025 et au-delà. Enfin, je rappelle que la sécurité durable est un effort commun et que le dialogue Nord-Sud doit rester le fil rouge de nos choix et de nos investissements, pour que la solidarité européenne ne soit pas qu’un slogan, mais une réalité tangible et durable. La sécurité est une affaire collective et durable.

FAQ

Pourquoi la Norvège est-elle considérée comme un modèle de résilience?

Parce qu’elle lie défense et préparation civile, teste ses systèmes dans des exercices concrets et implique les communautés locales dans une logique de prévention et d’adaptation.

Comment l’Espagne peut-elle profiter du modèle nordique sans perdre son autonomie?

En s’appuyant sur des domaines complémentaires comme la surveillance maritime, la cybersécurité et le renforcement des chaînes d’approvisionnement, tout en maintenant sa propre doctrine et ses priorités.

Quelles leçons pour les citoyens dans le cadre du Total Defence?

Des programmes de préparation domestique, une meilleure communication en crise et une culture de résilience partagée qui réduit les vulnérabilités tout en renforçant la cohésion sociale.

Les think tanks jouent-ils un rôle partisan?

Non. Ils servent d’intermédiaires informés entre les décideurs et le public, apportant analyse, contexte et scénarios, afin de guider des décisions éclairées plutôt que de pousser des agendas.

