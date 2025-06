Quand la victoire du PSG vire au chaos : plusieurs morts, plus de 500 interpellations

PSG champion… mais à quel prix ?

Je me suis posé cette question en me réveillant ce matin : comment une victoire de football, censée rassembler, peut-elle provoquer autant de drames ? La victoire écrasante du PSG (5-0 face à l’Inter Milan) aurait dû être une parenthèse joyeuse dans notre quotidien. Pourtant, la nuit s’est transformée en un tourbillon de violence, de pillages et de tragédies. Et je vous parle de tout cela comme si je le racontais à un ami autour d’un café : les faits sont là, bruts, humains, troublants.

Tableau récapitulatif des violences liées à la célébration du PSG

Ville Incidents Bilan Paris Affrontements, pillages, voitures brûlées 2 morts, +500 interpellations Dax Adolescent poignardé 1 mort Grenoble Voiture percute une famille 4 blessés, dont 2 graves Annemasse, Pau, Nantes Dégradations de magasins Dégâts matériels importants Alençon Rodéo urbain et accident dans un immeuble Aucun blessé mais évacuation Poitiers Attaque d’un véhicule de police Aucun blessé signalé

Entre liesse populaire et émeutes urbaines

Je me souviens d’avoir suivi le match dans un bar à Paris. L’ambiance était électrique, presque euphorique. Mais à peine sorti, l’atmosphère avait changé. Fumigènes, cris, vitres éclatées. Certains n’étaient pas là pour fêter, mais pour casser. Des groupes organisés ont pris les Champs-Élysées d’assaut, brisant vitrines et brûlant des voitures.

Même si le PSG a appelé à la “bienveillance”, ce sont des scènes de guérilla urbaine qui ont envahi les réseaux sociaux. Des jeunes qui ne regardaient même pas le match se sont infiltrés pour en découdre avec les forces de l’ordre.

La mort en marge de la victoire

Ce qui me serre le cœur, c’est de penser à ces familles endeuillées.

Un garçon de 17 ans, poignardé à Dax. On ne sait toujours pas pourquoi.

Une jeune femme à Paris, à scooter, elle est percutée par une voiture de supporters.

, à scooter, elle est percutée par une voiture de supporters. À Grenoble, une voiture perd le contrôle et fauche une famille : quatre blessés, dont deux entre la vie et la mort.

Je ne peux m’empêcher de penser que si ça avait été mon frère, ma cousine, ou même moi… cette nuit de “joie” aurait pu être ma dernière.

Pourquoi autant de violences après un match ?

La question me hante. J’ai discuté avec des amis policiers, pompiers, même des supporters. Le constat est partagé : ce ne sont pas les fans de foot le problème, mais une minorité venue pour nuire.

Voici ce qu’on observe souvent dans ces contextes :

Effet de foule : l'euphorie collective fait baisser la vigilance.

Présence d'individus violents : certains guettent ce genre d'occasion.

Manque de moyens de prévention : malgré les 5 400 forces de l'ordre, la foule déborde.

: malgré les 5 400 forces de l’ordre, la foule déborde. Utilisation des réseaux sociaux : appels au “pillage”, aux “regroupements” circulent librement.

Ce que cela dit de nous

Ce n’est pas qu’un problème de foot ou de PSG. C’est un miroir de ce que devient notre société : des tensions sociales qui explosent dès qu’on relâche un peu la pression. Je pense qu’on a tous notre part de responsabilité : les autorités, les médias, mais aussi nous, citoyens.

Et maintenant ?

En tant que journaliste, et surtout en tant qu’homme, je n’ai pas de solution miracle. Mais quelques pistes :

Repenser la sécurisation des grandes célébrations : plus d'anticipation, plus de prévention.

Responsabiliser les supporters : par des campagnes claires et visibles.

Sanctionner fermement les fauteurs de trouble, pour ne pas confondre liesse et violence.

, pour ne pas confondre liesse et violence. Créer des zones festives encadrées : où on peut vivre l’émotion sans mettre des vies en danger.

Ce qui devait être une communion nationale est devenu une nuit noire. Entre les voitures folles, les pillages, les émeutes et deux morts, la célébration de la victoire du PSG a basculé dans le chaos. Et c’est ce contraste, entre joie collective et tragédie urbaine, qui me bouleverse encore ce matin. Il est urgent de réfléchir à la manière dont on veut célébrer ensemble, sans que cela vire au cauchemar.