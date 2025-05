Qui est AD Laurent, l’influenceur banni de TikTok par le gouvernement ?

Un parcours marqué par la controverse

AD Laurent, de son vrai nom Adrien Laurent, n’est pas un inconnu dans l’univers des réseaux sociaux. Ancien candidat de téléréalité, il s’est reconverti dans le contenu adulte, attirant plus de 1,8 million d’abonnés sur TikTok avant que son compte ne soit supprimé. Cette décision, qui a fait grand bruit, a été prise suite à un signalement de Aurore Bergé, ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes. La ministre accuse l’influenceur de promouvoir « une vision déformée et toxique de la sexualité », marquée par la domination et l’absence de consentement.

Historique des sanctions d’AD Laurent

Plateforme Date de sanction Motif Conséquence Instagram 2020 Contenus à caractère pornographique Suppression du compte TikTok Mai 2025 Incitation à la violence et hypersexualisation Suppression du compte

Des contenus controversés

Sur TikTok, ses vidéos affichaient une posture viriliste et dominatrice, entouré de jeunes filles, souvent dans des situations ambiguës. Le caractère explicite de ses lives, parfois jugé borderline, a conduit à de multiples signalements, notamment pour des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Aurore Bergé, dans un courrier adressé au patron de TikTok France, a dénoncé ces « lives répétés avec des jeunes filles », ainsi que des vidéos décrivant « des pratiques sexuelles violentes », évoquant un risque évident pour les plus jeunes.

Une réputation sulfureuse

Ce n’est pas la première fois qu’AD Laurent se retrouve sous le feu des critiques. Durant le confinement, il avait déjà été banni d’Instagram pour des directs jugés trop explicites. En parallèle, il fait également l’objet de plaintes pour viols aggravés depuis 2024, pour des faits présumés datant de 2018. Malgré ces accusations, l’influenceur reste actif sur d’autres plateformes, défendant sa liberté d’expression et affirmant ne jamais avoir enfreint les lois.

Une réaction vive du gouvernement

Suite à l’intervention d’Aurore Bergé, le réseau social chinois a rapidement réagi. En moins de 24 heures, le compte TikTok de l’influenceur a été supprimé, un acte salué par la ministre : « Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit », a-t-elle déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter). Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de surveiller et réguler les contenus inappropriés sur les réseaux sociaux.

Un avenir incertain pour AD Laurent

Depuis l’interdiction de son compte TikTok, Adrien Laurent continue à communiquer sur Instagram, où il a rassemblé près de 300 000 abonnés. Dans ses publications, il se défend de toute accusation, revendiquant un contenu « humoristique » et « divertissant ». Cependant, le regard des autorités sur ses activités pourrait bien compliquer ses futures apparitions sur les plateformes numériques.

La question reste ouverte : peut-on continuer à tolérer ce type de contenu sur les réseaux sociaux ? À l’heure où les géants du numérique sont appelés à renforcer leurs politiques de modération, l’exemple d’AD Laurent pourrait bien n’être que le début d’un vaste mouvement de nettoyage numérique.