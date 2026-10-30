À Bâle, Ben Shelton défie Jérôme Kym au deuxième tour

À Bâle, le tennis a réservé un sacré défi au favori : Ben Shelton, quatrième mondial, a été éliminé au deuxième tour par le Suisse Jérôme Kym, classé 222e. Au terme d’un match de 2 h 20, Kym s’est imposé 3-6, 7-6 (4), 7-6 (1), signant l’une des surprises marquantes du tournoi. Comment le jeune joueur argovien a-t-il renversé un adversaire aussi bien classé ? En tenant bon dans les moments décisifs, puis en prenant nettement l’ascendant dans le dernier jeu décisif.

La rencontre opposait deux profils contrastés : Shelton, puissant au service et réputé pour son jeu offensif, face à Kym, grand serveur suisse de 1,98 m, capable de s’appuyer sur ses premières frappes. Les deux joueurs ne s’étaient encore jamais affrontés. Sur le papier, l’écart au classement semblait annoncer une soirée compliquée pour le joueur local ; sur le court, il n’a finalement pas pesé autant que le sang-froid. Je retiens surtout cette leçon : un classement donne un contexte, pas le résultat d’un match.

Donnée Information Tournoi Swiss Indoors de Bâle, ATP 500 Tour disputé Deuxième tour Résultat Jérôme Kym bat Ben Shelton, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (1) Durée 2 h 20 Classements indiqués Shelton : 4e ; Kym : 222e Suite du parcours Kym doit affronter Jiri Lehecka en quarts de finale

À Bâle, Jérôme Kym renverse Ben Shelton

Kym a pris les devants en remportant le premier set 6-3. Shelton a ensuite réagi dans la deuxième manche, qu’il a emportée au jeu décisif 7-6 (4), mais le Suisse n’a pas cédé. Dans le tie-break final, il a imposé son rythme et l’a conclu 7-1.

Les chiffres racontent une partie de l’histoire : deux sets se sont décidés au jeu décisif, et Kym a remporté le plus important avec une marge nette. J’ai souvent vu des matches basculer sur quelques points ; ici, la différence ne tient pas à une longue série de jeux, mais à la capacité du Suisse à rester précis quand la pression montait.

Pour Shelton, l’élimination est d’autant plus notable qu’il était le grand favori au classement. Le duel rappelle d’autres rendez-vous où l’Américain a dû composer avec des adversaires ambitieux, comme lors de son deuxième tour à Miami.

Le jeu décisif, tournant de la rencontre

Après avoir perdu la première manche, Shelton a retrouvé de l’efficacité dans le deuxième set et a forcé un acte final. Mais Kym a mieux négocié le moment décisif : son avantage de 7-1 dans le dernier tie-break traduit une domination claire au moment où la rencontre se jouait.

Je trouve ce contraste particulièrement parlant. Un joueur peut revenir dans un match sans pour autant en maîtriser le dénouement ; Kym a transformé son occasion en victoire, tandis que Shelton n’a pas réussi à convertir son expérience et son statut en avantage au dernier moment.

Un exploit suisse, puis un nouveau défi en quarts

Cette victoire place Kym en quarts de finale, où il doit retrouver le Tchèque Jiri Lehecka. Pour le joueur suisse, l’enjeu est désormais de récupérer après un match de plus de deux heures, puis de prolonger une performance qui a déjà marqué son tournoi. La victoire contre Shelton est un exploit ; elle ne garantit pas la suite, mais elle change clairement les attentes autour de son parcours.

Le résultat s’inscrit dans une compétition où les surprises sont aussi liées aux conditions du jour : la surface rapide en salle favorise les échanges courts et les services efficaces, mais les jeux décisifs peuvent redistribuer les cartes. Les amateurs de tennis peuvent aussi comparer ce duel avec d’autres affiches impliquant Shelton, notamment son quart de finale face à Jannik Sinner à Melbourne.

Le fait marquant : Kym a battu le quatrième mondial alors qu’il figurait au 222e rang.

Kym a battu le quatrième mondial alors qu’il figurait au 222e rang. Le tournant : après avoir égalisé à une manche partout, Shelton n’a marqué qu’un point dans le dernier jeu décisif.

après avoir égalisé à une manche partout, Shelton n’a marqué qu’un point dans le dernier jeu décisif. La suite : le Suisse se dirige vers les quarts de finale contre Jiri Lehecka.

À Bâle, Ben Shelton a donc cédé face à Jérôme Kym au deuxième tour : ce match rappelle que, dans un tournoi de tennis, le défi décisif consiste parfois simplement à mieux jouer les quelques points qui comptent.

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