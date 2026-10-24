À Monaco, le rugbyman Antoine Zeghdar s’engage dans l’aventure d’un nouveau club de sport

Antoine Zeghdar rejoint-il un nouveau club à Monaco, ou s’agit-il d’un changement plus profond dans sa carrière ? Et que peut-il espérer du rugby à sept après son sacre olympique ? Je vois surtout un choix clair : le joueur formé à Monaco tourne la page du Top 14 pour se consacrer à France 7 et viser les Jeux de Los Angeles en 2028. Ce n’est pas, à proprement parler, un transfert vers un club, mais un nouvel engagement sportif au sein de l’équipe de France. La nuance compte, même si elle tient moins bien dans un titre.

Son parcours relie le sport monégasque, le rugby à XV et le rugby à sept. Après ses débuts à l’AS Monaco Rugby, puis ses passages par Nice, Toulon et Castres, Antoine Zeghdar choisit de revenir à une discipline où la vitesse et la disponibilité pèsent autant que la puissance. Je trouve ce virage cohérent : après une médaille d’or aux Jeux de Paris 2024, il ne s’agit pas seulement de changer de maillot, mais de donner une nouvelle direction à son aventure sportive.

Antoine Zeghdar choisit France 7 plutôt qu’un nouveau club

Pour la saison 2025-2026, Antoine Zeghdar décide de mettre en pause le rugby à XV et de se consacrer à l’équipe de France de rugby à sept. Il quitte ainsi Castres, où il a évolué en Top 14 de 2021 à 2025, pour retrouver un format qu’il connaît déjà et qui l’a conduit sur la scène olympique.

Je tiens à distinguer ce choix d’une signature dans un « nouveau club » : France 7 est une sélection nationale, pas une équipe de club. Le changement n’en est pas moins important. Il implique un autre calendrier, des exigences physiques particulières et une priorité donnée aux compétitions internationales.

Repère Parcours d’Antoine Zeghdar Ce que cela signifie Formation AS Monaco Rugby, puis Nice et Toulon Des racines solides dans le rugby du Sud-Est Rugby à XV Castres, de 2021 à 2025 Quatre saisons au plus haut niveau français Nouveau projet France 7 à partir de 2025-2026 Une spécialisation dans le rugby à sept Objectif affiché Les Jeux de Los Angeles en 2028 Une nouvelle échéance olympique

Du rugby monégasque au sommet olympique

Antoine Zeghdar a commencé le rugby à l’AS Monaco avant de poursuivre sa formation à Nice et au RC Toulon. Son itinéraire montre qu’un parcours professionnel peut partir d’un environnement local avant de s’élargir aux grands clubs et à l’équipe nationale. Je trouve cette trajectoire utile à rappeler : dans un sport souvent raconté à travers ses grandes affiches, la formation reste le premier terrain décisif.

Son sacre avec l’équipe de France à Paris 2024 donne du relief à son engagement actuel. Je repense à ce que représente une médaille olympique pour un jeune licencié qui découvre le ballon ovale : elle rend visible une discipline parfois moins médiatisée que le rugby à XV. Mais elle ne garantit rien pour la suite. Pour Zeghdar, l’enjeu est désormais de conserver sa place et de s’inscrire durablement dans un collectif exigeant.

Le tournoi masculin de rugby à sept des Jeux de Paris 2024 réunissait 12 équipes. La France a remporté la médaille d’or à domicile, un résultat qui a placé cette discipline au premier plan et offert à ses joueurs une exposition exceptionnelle. Pour Antoine Zeghdar, ce titre constitue un repère fort, mais pas une promesse de qualification automatique pour l’édition suivante.

Le format aide à comprendre le défi : chaque équipe aligne sept joueurs et un match standard se joue en deux périodes de sept minutes. Cette brièveté apparente impose une intensité élevée, des transitions rapides et une grande polyvalence. Je garde souvent en tête cette image très simple : au rugby à sept, quelques secondes d’hésitation peuvent transformer une attaque prometteuse en longue course défensive.

Pourquoi le rugby à sept change la préparation

Le passage du XV au sept ne consiste pas à jouer au même jeu avec moins de partenaires. Les espaces s’ouvrent davantage, les efforts sont répétés à haute intensité et chaque joueur doit savoir attaquer comme défendre. Pour un centre ou un ailier, la vitesse est précieuse, mais la lecture du jeu l’est tout autant.

Je l’illustrerais par une situation familière à tout amateur : une équipe récupère le ballon près de sa ligne, puis doit choisir en quelques instants entre conserver la possession ou exploiter un espace libre. Dans ce format, l’erreur se paie vite. C’est précisément pourquoi le retour de Zeghdar vers cette discipline est un choix de spécialisation, et non une simple parenthèse après le Top 14.

Los Angeles 2028, l’horizon de son engagement sportif

L’objectif annoncé est de retrouver les Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. Le calendrier laisse plusieurs saisons pour s’imposer dans le groupe, mais la concurrence internationale ne laisse guère de place au confort. Le défi de Zeghdar sera de transformer son expérience du XV et son vécu olympique en apport régulier pour France 7.

Je vois dans cette décision une forme de pari maîtrisé : renoncer provisoirement à la visibilité du Top 14 pour investir pleinement une discipline qui l’a déjà mené à l’or. Pour le public monégasque, son parcours peut aussi servir de passerelle entre la formation locale et le sport de haut niveau. Un exemple parlant, sans prétendre que chaque jeune joueur suivra le même chemin.

Un changement de cadre : il quitte le championnat de France à XV pour rejoindre France 7.

il quitte le championnat de France à XV pour rejoindre France 7. Une spécialisation : il choisit un rugby où la vitesse, l’endurance et la prise de décision sont déterminantes.

il choisit un rugby où la vitesse, l’endurance et la prise de décision sont déterminantes. Une ambition mesurable : il vise les Jeux de Los Angeles en 2028, sans que son titre de 2024 lui assure une place.

il vise les Jeux de Los Angeles en 2028, sans que son titre de 2024 lui assure une place. Un lien local : ses débuts à Monaco rappellent le rôle de la formation dans une carrière sportive de haut niveau.

Ce que ce choix peut apporter au sport monégasque

Le parcours de Zeghdar offre à Monaco un récit sportif concret : celui d’un joueur formé localement, passé par plusieurs étapes de haut niveau, puis revenu à une discipline olympique. Je ne le présenterais pas comme un modèle universel, mais comme une preuve que les filières de formation peuvent ouvrir des portes bien au-delà du territoire.

Le mot « club » mérite donc d’être employé avec précision. Le nouveau chapitre d’Antoine Zeghdar se joue avec France 7, tandis que son attachement à Monaco demeure inscrit dans ses débuts. À mes yeux, cet engagement sportif est moins un changement d’adresse qu’un choix de carrière : faire du rugby à sept sa priorité et tenter de prolonger l’aventure jusqu’en 2028.

À Monaco, l’histoire d’Antoine Zeghdar relie le rugby, le rugby à sept et le sport monégasque : son nouveau club est en réalité France 7, et son engagement sportif ouvre un nouveau chapitre de sa carrière sportive et de son aventure sportive.

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