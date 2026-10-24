En Colombie, les peuples autochtones dénoncent une « agression » et s’opposent au nouveau président de droite

Que signifie une « agression » pour les peuples autochtones de Colombie, et pourquoi contestent-ils les premières initiatives du président de droite ? Dans le sud-ouest du pays, des gardes indigènes réunis dans les montagnes du Cauca débattent de la réponse à apporter à une mesure du gouvernement colombien qu’ils jugent dangereuse. Leur inquiétude dépasse un désaccord politique : elle touche à la protection des terres ancestrales, à la sécurité des communautés indigènes et aux droits des peuples autochtones.

La mobilisation s’inscrit dans un climat de tension plus large. Des syndicats, des étudiants, des organisations féministes et des soutiens de l’opposition politique dénoncent eux aussi les orientations du nouveau pouvoir. Je retiens toutefois une différence importante : pour les gardes autochtones, la question n’est pas seulement de s’opposer à un président, mais de préserver une autonomie et des territoires déjà exposés aux groupes armés. Le conflit social se joue donc à la fois dans la rue et sur des terres où la présence de l’État reste contestée.

Colombie : pourquoi les peuples autochtones dénoncent une agression

Repère Éléments rapportés Enjeu Lieu Région du Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie Défense des terres ancestrales et sécurité des communautés Acteurs Gardes autochtones, communautés indigènes et organisations d’opposition Déterminer comment répondre à une initiative gouvernementale contestée Motif de l’alerte Une mesure du pouvoir central est qualifiée de dangereuse Préserver les droits des peuples autochtones et leur capacité d’autodéfense

Les gardes autochtones ne sont pas de simples manifestants : ils organisent aussi la protection de leurs communautés et de leurs territoires. Dans les rassemblements, leurs chants rappellent ce lien étroit entre identité, terre et résistance. À mes yeux, c’est là que le mot « agression » prend son sens politique : il exprime la crainte qu’une décision prise à Bogotá fragilise des protections locales déjà précaires.

Une opposition qui dépasse les partis

La contestation ne se limite pas aux communautés indigènes. Des syndicats, des étudiants et des associations féministes rejoignent le mouvement, tandis que des figures de l’opposition politique appellent à manifester contre les orientations du président de droite. Cette convergence peut donner du poids à la mobilisation, mais elle rassemble des groupes aux priorités différentes.

Pour illustrer ce décalage, imaginons Marta, une jeune organisatrice fictive du Cauca : elle peut défiler contre une politique nationale tout en plaçant la sécurité de son village au premier rang. Ce n’est pas une contradiction. C’est le rappel qu’un mot d’ordre commun ne remplace pas les revendications propres à chaque communauté.

Les chiffres qui éclairent la place des communautés indigènes

Le recensement national de 2018, réalisé par l’institut statistique colombien DANE, dénombrait environ 1,9 million de personnes se déclarant autochtones, soit près de 4,4 % de la population du pays à cette date. Ce chiffre constitue un repère officiel, mais il ne décrit pas à lui seul les réalités locales ni les difficultés rencontrées pour accéder aux services publics et faire respecter les droits territoriaux.

Le même recensement identifiait 115 peuples autochtones en Colombie. Cette diversité aide à comprendre pourquoi les conséquences d’une politique nationale peuvent varier d’un territoire à l’autre : les langues, les formes d’organisation et les priorités ne sont pas uniformes. La représentation politique des communautés ne saurait donc se réduire à une seule voix.

Ce que les gardes autochtones cherchent à défendre

Les débats rapportés dans le Cauca portent sur la manière de répondre à une initiative centrale jugée menaçante. Les détails de cette mesure ne sont pas précisés dans les éléments disponibles ; il serait donc imprudent d’en déduire des effets concrets qui ne sont pas établis. En revanche, les préoccupations exprimées sont claires : protéger les terres, maintenir l’autonomie communautaire et éviter que les tensions ne s’aggravent.

La garde repose sur une organisation collective et une présence sur le terrain. Pour une communauté confrontée à des groupes armés, cette fonction est loin d’être symbolique. Une réponse publique qui ne tient pas compte de ces réalités risque d’alimenter le conflit social au lieu de le désamorcer.

La terre : les territoires ancestraux sont au cœur de l’identité et de la subsistance des communautés.

: les territoires ancestraux sont au cœur de l’identité et de la subsistance des communautés. La sécurité : les groupes armés rendent la protection des habitants particulièrement urgente dans certaines zones.

: les groupes armés rendent la protection des habitants particulièrement urgente dans certaines zones. L’autonomie : les communautés veulent participer aux décisions qui affectent leur organisation et leur avenir.

: les communautés veulent participer aux décisions qui affectent leur organisation et leur avenir. Le dialogue : sans échange avec les représentants locaux, une mesure nationale peut être vécue comme une décision imposée.

Le gouvernement colombien face à une mobilisation durable

Le défi du gouvernement colombien est désormais de répondre aux inquiétudes sans réduire la contestation à un affrontement entre le pouvoir et ses adversaires. Les autorités peuvent désamorcer les tensions en clarifiant la mesure contestée, en ouvrant un dialogue avec les organisations autochtones et en garantissant la sécurité des communautés. Sans ces étapes, la méfiance risque de s’installer.

Je vois dans cette mobilisation un avertissement autant qu’une opposition : les communautés demandent que les décisions nationales prennent en compte les réalités des territoires. En Colombie, les peuples autochtones dénoncent une agression parce qu’ils estiment menacés leurs terres et leurs droits ; la manière dont le président de droite et le gouvernement colombien répondront pèsera sur la suite du conflit social.

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