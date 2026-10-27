Ballon d’Or : avant Harry Kane, ces stars de Bundesliga avaient déjà été sacrées

Harry Kane a-t-il déjà rejoint les lauréats du Ballon d’Or en 2026, ou son nom reste-t-il celui d’un prétendant ? La nuance compte : à ce stade de l’année, le verdict de la prochaine cérémonie n’est pas encore connu. Mais la question permet de revenir sur une histoire déjà riche : plusieurs joueurs de Bundesliga ont remporté cette récompense individuelle avant lui, de Franz Beckenbauer à Matthias Sammer.

Le football allemand ne s’est pas imposé grâce à un seul club ni à une seule génération. Gerd Müller a marqué les esprits par son efficacité, Karl-Heinz Rummenigge a dominé le début des années 1980, tandis que d’autres lauréats, comme Allan Simonsen et Kevin Keegan, ont écrit leur propre chapitre en Allemagne. J’y vois un fil conducteur : ces sacres ont souvent récompensé des joueurs capables de peser sur les grands rendez-vous, pas seulement d’aligner les buts ou les gestes spectaculaires.

Ballon d’Or et Bundesliga : les lauréats avant Harry Kane

Pour comprendre la place du championnat allemand dans le palmarès, mieux vaut distinguer les joueurs récompensés alors qu’ils évoluaient dans un club de Bundesliga. Le tableau ci-dessous rassemble ces vainqueurs et leurs années de sacre. Il ne signifie pas que le trophée récompensait exclusivement les performances dans le championnat allemand : les électeurs jugeaient l’ensemble de la saison.

Joueur Club au moment du sacre Année(s) Gerd Müller Bayern Munich 1970 Franz Beckenbauer Bayern Munich 1972 et 1976 Allan Simonsen Borussia Mönchengladbach 1977 Kevin Keegan Hambourg 1978 et 1979 Karl-Heinz Rummenigge Bayern Munich 1980 et 1981 Matthias Sammer Borussia Dortmund 1996

Neuf trophées remportés par six joueurs

Le décompte est parlant : six joueurs ont remporté neuf Ballons d’Or alors qu’ils évoluaient en Bundesliga. Le Bayern Munich en compte cinq, grâce à Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Karl-Heinz Rummenigge. Hambourg en a obtenu deux avec Kevin Keegan, tandis que le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund en ont chacun décroché un.

Cette statistique rappelle aussi que le succès allemand ne se résume pas au Bayern. Allan Simonsen a été sacré en 1977 avec Mönchengladbach, et Matthias Sammer en 1996 avec Dortmund. Pour suivre le débat autour des favoris actuels, je peux aussi consulter les tendances autour de Harry Kane et des autres prétendants, sans confondre une projection avec un résultat officiel.

Des saisons qui ont marqué le football allemand

Gerd Müller ouvre la série en 1970. Son sens du placement et sa capacité à conclure dans la surface ont fait de lui un buteur décisif pour le Bayern et l’équipe d’Allemagne. Une anecdote résume bien son profil : il n’avait pas besoin d’une longue course ni d’un geste compliqué pour changer le cours d’une rencontre. À mes yeux, cette simplicité apparente est l’une des qualités les plus difficiles à reproduire.

Franz Beckenbauer, lui, a remporté le trophée à deux reprises, en 1972 et en 1976. Défenseur et organisateur, il a contribué à transformer la manière dont on concevait le rôle du joueur placé derrière le milieu. Son parcours rappelle qu’un Ballon d’Or ne revient pas forcément au meilleur buteur : l’influence sur le jeu peut peser tout autant.

Keegan, Rummenigge et Sammer, trois parcours différents

Kevin Keegan a décroché le trophée en 1978 et 1979 alors qu’il jouait à Hambourg. Ce doublé a une particularité : il montre qu’un joueur venu d’Angleterre pouvait s’imposer dans un club allemand et y être reconnu au plus haut niveau individuel. Karl-Heinz Rummenigge a ensuite réalisé le même exploit avec le Bayern, en 1980 puis en 1981.

Matthias Sammer a remporté le Ballon d’Or en 1996, après une année marquée par son rôle dans le succès de l’Allemagne à l’Euro et par ses performances avec Dortmund. C’est le sacre d’un joueur dont l’impact dépassait les statistiques offensives. Dans les discussions sur les trophées individuels, je trouve ce cas particulièrement éclairant : il rappelle que la lecture du jeu et le leadership peuvent compter autant qu’un total de buts.

Harry Kane peut-il prolonger cette histoire ?

Harry Kane a rejoint le Bayern Munich en 2023 et s’est rapidement installé parmi les figures majeures du club. Son profil de buteur complet nourrit naturellement les discussions sur le Ballon d’Or, mais il faut attendre la cérémonie et les résultats officiels avant de le présenter comme lauréat. Le passé de la Bundesliga offre des précédents, pas une garantie de sacre.

La comparaison avec les anciens doit rester mesurée. Kane évolue dans une période où le vote prend en compte des compétitions et des performances mondiales, tandis que les critères d’éligibilité du trophée ont changé au fil du temps. Pour mettre en perspective les débats récents, je peux relire le récit du sacre d’Ousmane Dembélé en 2025 : une récompense individuelle se construit sur une saison, mais aussi sur le poids des grands matchs et la perception du jury.

Un héritage qui dépasse le nombre de buts

Les vainqueurs liés à la Bundesliga ont laissé des modèles différents : Müller, le finisseur implacable ; Beckenbauer, le défenseur organisateur ; Rummenigge, l’attaquant décisif ; Sammer, le leader polyvalent. Cette diversité explique pourquoi le football allemand a occupé une place durable dans le palmarès.

Si Harry Kane venait à être sacré lors d’une prochaine cérémonie, il rejoindrait une liste prestigieuse, mais il ne l’effacerait pas : Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge et Matthias Sammer ont déjà inscrit le football allemand dans l’histoire du Ballon d’Or, et la Bundesliga continue d’alimenter cette ambition.

Autres articles qui pourraient vous intéresser