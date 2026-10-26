Ballon d’Or : la surprise d’Al-Khelaïfi avant la cérémonie relance les interrogations

Le Ballon d’Or peut-il perdre de son éclat quand le président du Paris Saint-Germain choisit un match de Ligue 1 plutôt que la cérémonie ? La décision d’Al-Khelaïfi de privilégier PSG-Lyon, au Parc des Princes, surprend à l’approche de la soirée londonienne et relance les interrogations sur la place du club dans cette récompense. Elle ne signifie pas, à elle seule, que le PSG se désintéresse du trophée : Ousmane Dembélé, tenant du titre, doit représenter le club. Mais l’absence de son président crée un contraste visible, surtout à l’heure où les pronostics et les débats autour des favoris occupent le football européen.

Je vois dans ce choix un arbitrage entre deux fonctions : soutenir l’équipe dans un rendez-vous sportif immédiat et participer à une cérémonie internationale très exposée. Il serait facile d’y lire un désaveu ou une controverse naissante ; ce serait aller plus loin que les faits disponibles. Ce qui est établi, c’est le choix du Parc des Princes. Pour comprendre sa portée, il faut regarder le calendrier, la représentation du PSG à Londres et le contexte de la récompense, plutôt que de prêter à Al-Khelaïfi une intention qu’il n’a pas annoncée.

Ballon d’Or : le choix d’Al-Khelaïfi entre cérémonie et PSG-Lyon

Repère Information Ce que cela change Cérémonie Prévue le lundi 26 octobre à Londres Le président du PSG ne devrait pas y assister Match Paris-Saint-Germain contre Lyon au Parc des Princes Al-Khelaïfi privilégie la présence auprès de son équipe Représentation parisienne Ousmane Dembélé, lauréat en titre Le club reste représenté malgré l’absence de son président

Le calendrier donne la clé de cette décision : le choc contre Lyon se tient le même soir que la remise du trophée. Al-Khelaïfi a choisi d’être au stade, un geste cohérent avec son rôle de président, même si l’absence d’une figure aussi visible du PSG à Londres alimente les commentaires. À mes yeux, la surprise tient surtout à ce contraste entre un événement mondial et une soirée de championnat qui demeure, pour le club, une priorité concrète.

J’ai souvent constaté qu’en football, une absence est interprétée comme un message avant même qu’on en connaisse la raison. Ici, mieux vaut s’en tenir aux éléments annoncés : le dirigeant sera au Parc, tandis que Dembélé portera les couleurs parisiennes lors de la cérémonie. Pour replacer le débat dans la course au trophée, on peut aussi consulter ce point sur les prétendants au Ballon d’Or.

Une absence qui nourrit les interrogations, sans prouver une rupture

La cérémonie du 26 octobre doit se tenir au London Palladium. Ce repère précis donne une dimension internationale à la soirée, mais il ne transforme pas automatiquement l’absence d’Al-Khelaïfi en déclaration politique : le PSG y sera représenté par Ousmane Dembélé, déjà récompensé l’année précédente.

Le précédent est important. Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025, ce qui fait de lui le tenant du titre au moment de la cérémonie suivante. Cette continuité explique pourquoi l’absence du président peut attirer l’attention sans priver Paris d’un représentant central. Le parcours du joueur et son sacre sont détaillés dans ce retour sur le Ballon d’Or remporté par Dembélé.

Le club mise sur le terrain autant que sur le trophée

Il y a une logique sportive derrière ce choix : un match contre Lyon peut peser immédiatement sur la saison, tandis que la cérémonie honore une performance déjà accomplie. Je me souviens d’avoir vu des dirigeants choisir un match important plutôt qu’un rendez-vous de prestige ; dans ces moments, le message adressé au vestiaire compte parfois davantage que la photo de gala. C’est une lecture possible, pas une preuve des motivations personnelles d’Al-Khelaïfi.

Le PSG n’a donc pas besoin de transformer cette absence en polémique. Dembélé est attendu à Londres, et le président soutiendra l’équipe à Paris. La distinction entre présence institutionnelle et soutien sportif évite de confondre un choix de calendrier avec un jugement sur la récompense.

Ballon d’Or : pourquoi la décision d’Al-Khelaïfi compte

La présence d’un président à une cérémonie n’est pas qu’un détail protocolaire : elle contribue à la visibilité du club et de son joueur. En choisissant le match, Al-Khelaïfi met plutôt en avant son rôle de dirigeant du Paris Saint-Germain au quotidien. Le geste peut donc surprendre sans constituer un désaveu de Dembélé ni de la distinction.

Dans une autre anecdote, j’ai vu un débat s’emballer autour d’une chaise vide alors que l’essentiel se jouait sur la pelouse. C’est le risque ici : réduire l’actualité à une absence, alors que le PSG sera représenté et que la rencontre face à Lyon donne une raison claire au choix du président. Les discussions sur les favoris, notamment autour de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal, entretiennent déjà l’attention portée à la récompense ; elles ne changent pas le fait central de cette soirée.

Ce qui est confirmé : Al-Khelaïfi privilégie PSG-Lyon au Parc des Princes.

Al-Khelaïfi privilégie PSG-Lyon au Parc des Princes. Ce qui limite les spéculations : Ousmane Dembélé doit représenter le club à Londres.

Ousmane Dembélé doit représenter le club à Londres. Ce qui reste à observer : la manière dont le président expliquera ce choix et l’accueil réservé à Dembélé pendant la cérémonie.

La controverse ne tient donc pas, pour l’instant, à une annonce de rupture, mais à l’interprétation d’un calendrier chargé. Pour suivre les enjeux autour du joueur et du club, ce rappel de la place de Dembélé dans l’histoire du Ballon d’Or éclaire le contexte sans confondre prestige individuel et obligations d’équipe.

Ce que cette surprise change pour le PSG

À court terme, peu de choses : le match contre Lyon demeure l’enjeu immédiat, tandis que Dembélé porte les espoirs parisiens lors de la cérémonie. À plus long terme, l’épisode rappelle qu’un club peut défendre ses intérêts sportifs sans renoncer à la visibilité de son joueur. La surprise d’Al-Khelaïfi relance les interrogations, mais les faits disponibles dessinent surtout un choix de priorité : le Ballon d’Or sera célébré à Londres, et le Paris Saint-Germain jouera à Paris.

Autres articles qui pourraient vous intéresser