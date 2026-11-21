Chelsea-Leeds United en football en direct : le match du 21 novembre 2026 à Stamford Bridge affiche un score de 1-3, avec un penalty de Dominic Calvert-Lewin à la 53e minute. Que raconte ce résultat de Premier League, et quelles informations sont disponibles sur la composition des équipes ? Je fais le point sur les données communiquées, sans inventer les actions ni les statistiques manquantes.

La rencontre est annoncée à 16 h pour la 11e journée. Le score en direct et les temps forts permettent de suivre l’évolution du duel, tandis que le résumé du match et les compositions officielles donnent du contexte lorsqu’ils sont publiés. Pour l’heure, le résultat de Chelsea-Leeds transmis est de 1-3.

Chelsea-Leeds en direct : les informations du match

Le cadre est connu : Chelsea reçoit Leeds United à Stamford Bridge, à Londres. Les éléments disponibles signalent un but sur penalty de Dominic Calvert-Lewin à la 53e minute et un score de 1-3.

Je préfère distinguer les faits confirmés des détails qui ne sont pas fournis. Les noms des titulaires, les statistiques complètes et le déroulé de chaque but ne figurent pas dans les données disponibles ; mieux vaut les vérifier au fil de la rencontre plutôt que de leur prêter des chiffres.

Information Donnée communiquée Compétition Premier League, 11e journée Rencontre Chelsea-Leeds United Date et coup d’envoi Samedi 21 novembre 2026, 16 h Stade Stamford Bridge, Londres Score indiqué 1-3 Fait de jeu signalé Penalty de Dominic Calvert-Lewin à la 53e minute

Score en direct et temps fort de Chelsea-Leeds

Le chiffre marquant est le penalty transformé par Dominic Calvert-Lewin à la 53e minute. À ce stade, le score communiqué place Leeds devant Chelsea, 3-1 ; un écart qui donne une lecture nette du tableau d’affichage, mais ne suffit pas à raconter à lui seul le contenu du match.

Dans une rencontre suivie minute par minute, je regarde d’abord trois repères simples : le score, les buteurs et le moment des actions décisives. Ils permettent de comprendre rapidement l’évolution de la partie, même avant la publication d’un résumé complet.

Score affiché : Chelsea 1-3 Leeds United.

Chelsea 1-3 Leeds United. Temps fort signalé : penalty de Dominic Calvert-Lewin à la 53e minute.

penalty de Dominic Calvert-Lewin à la 53e minute. Lieu : Stamford Bridge, stade de Chelsea à Londres.

Stamford Bridge, stade de Chelsea à Londres. Contexte : rencontre de Premier League comptant pour la 11e journée.

Un exemple concret : lorsqu’un but intervient sur penalty, son impact sur le score est immédiat, mais il ne dit pas à lui seul quelle équipe a dominé les minutes précédentes. Pour juger la dynamique, il faudra aussi disposer des tirs, de la possession et des occasions franches.

Composition des équipes et résumé du match

La composition des équipes n’est pas détaillée dans les informations reçues. Je ne peux donc pas attribuer de rôle à un joueur ni présenter un onze comme officiel : les titulaires et les remplaçants doivent être confirmés par une feuille de match actualisée.

Le résumé du match devra préciser les autres buteurs, les éventuels changements et les actions ayant conduit au score de 1-3. C’est ce fil des événements qui permettra de comprendre si Leeds a creusé l’écart en contre, sur phase arrêtée ou dans le jeu placé.

Pour suivre la rencontre sans se perdre dans les chiffres, je conseille de vérifier dans cet ordre :

La composition officielle, dès sa publication, pour identifier les titulaires et le système de départ. Les buteurs et les minutes, afin de replacer chaque réalisation dans la chronologie. Les statistiques essentielles, notamment les tirs cadrés et les occasions créées. Le compte rendu final, qui remet le résultat en perspective et confirme le score définitif.

Cette méthode évite une erreur fréquente : confondre un instantané du tableau d’affichage avec le récit complet d’un match.

Ce que les chiffres permettent déjà de retenir

Deux données précises ressortent des informations transmises : le coup d’envoi est fixé à 16 h, et le penalty de Dominic Calvert-Lewin est signalé à la 53e minute. Ce sont des repères temporels utiles pour suivre la rencontre, mais ils ne remplacent pas les statistiques détaillées de la partie.

Le score communiqué, 1-3, indique un avantage de deux buts pour Leeds United. Sans chronologie complète des autres réalisations ni chiffres de possession ou de tirs, je m’en tiens à cette lecture factuelle : le tableau est favorable aux visiteurs, tandis que l’analyse du jeu attend des données plus complètes.

Pour retrouver d’autres suivis de football en direct, vous pouvez consulter notre rubrique football en direct et nos pages consacrées à la Premier League.

Vidéo autour de Chelsea et Leeds United

Cette recherche vidéo permet de retrouver des images et des analyses liées à l’affiche. Les séquences disponibles peuvent varier selon la publication des contenus et les droits de diffusion.

Les repères à suivre après le match

Une fois la rencontre terminée, les éléments les plus utiles seront le résultat confirmé, les compositions officielles et le résumé complet. Ils permettront de replacer le penalty de la 53e minute dans l’ensemble du match et de vérifier si le score de 1-3 correspond bien au résultat final.

Pour Chelsea-Leeds United, je retiens donc une affiche de Premier League disputée à Stamford Bridge, un penalty de Dominic Calvert-Lewin signalé à la 53e minute et un score communiqué de 1-3. Le match du 21 novembre 2026 reste à suivre à travers le score en direct, la composition des équipes, le résumé du match et le résultat de Chelsea-Leeds.

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