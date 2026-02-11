Elina Svitolina-Monfils : « Devenue mère, j’ai appris à vivre pleinement au-delà du tennis »

Elina Svitolina-Monfils est devenue mère et affirme qu’elle a découvert une vie plus riche que le tennis ; à travers son parcours, je reviens sur ce que signifie vivre pleinement au-delà du sport aujourd’hui. Quand une sportive de haut niveau devient maman, le récit se réécrit et les questions fusent : comment préserver l’énergie, l’exigence du haut niveau et une vie privée épanouie ? Dans cet article, je vous propose d’explorer les contours de ce nouveau chapitre, sans fleurs ni détour, mais avec des repères concrets et des anecdotes qui sonnent vrai.

Aspect Avant maternité Après maternité Impact 2026 Vie personnelle Rythme soutenu, déplacements fréquents Priorité famille, organisation resserrée Stabilité et équilibre renforcés Entraînement Charge élevée et intensité maximale Récupération et écoute du corps Adaptation durable du planning Carrière Calendrier compétitif, pression médiatique forte Planification réfléchie et choix de projets Préservation des performances sur le long terme Santé mentale Stress lié à la performance Réseau de soutien et temps pour soi Résilience accrue Finances et retraite Modèles classiques Réflexion et préparation financière Approche proactive pour l’avenir

Le virage personnel et ses implications

Je me suis souvent demandé comment on réinvente sa vie quand le terrain ne dicte plus tout. Dans le cas d’Elina Svitolina-Monfils, le passage de l’aire des vestiaires à celui des couches et des poussettes a été vécu comme une renaissance plutôt qu’un abandon. Elle raconte, sans détour, que devenir mère l’a poussée à réévaluer ses priorités et à trouver un équilibre qui ne se résume pas à la simple reprise du sport. Cette transition, loin d’être une pause, peut devenir une source de renouvellement, une manière d’apprendre à écouter son corps et son entourage.

Pour éclairer ce chemin, voici quelques axes que j’ai pu observer chez elle et chez d’autres athlètes qui ont choisi de conjuguer maternité et performance :

Écouter son corps : accepter que la récupération prenne du temps et que le sommeil compte autant que l'effort.

Planifier intelligemment : fixer des objectifs réalistes et privilégier les périodes de haute énergie pour les compétitions clés.

Soutien social : s'appuyer sur un entourage fiable et des équipes médicales compétentes pour traverser les étapes de maternité et de retour à la compétition.

Formation et reconversion : envisager des voies complémentaires (préparation mentale, communication, gestion des revenus) pour préparer l'après-carrière sportive.

Dans ce sens, j’ai parfois évoqué avec des lecteurs l’importance d’envisager l’après-sport comme une étape intégrée, pas comme une fin brutale. L’idée est d’établir des passerelles, pas des murs. Voir comment d’autres champions structurent leur vie après le court peut être éclairant, et cela peut aussi aider à anticiper les périodes de doute qui accompagnent souvent le retour à la compétition.

Ressources pratiques pour préparer l’après et la vie après le sport

Pour ceux qui souhaitent anticiper leur transition et ne pas attendre le dernier moment pour agir, voici deux ressources utiles qui résument les enjeux financiers et prospectifs :

Pour en savoir plus sur la retraite complémentaire AGIRC ARRCO et les modalités qui permettent d’anticiper une meilleure pension, et pour estimer plus précisément votre situation future grâce à un simulateur dédié, consultez le simulateur d’estimation retraite.

En 2026, les discussions autour de la protection sociale des athlètes et des mères actives restent d’actualité ; l’anticipation peut faire gagner en sérénité et en sécurité financière, tout en laissant de l’espace pour la maternité et l’éducation des enfants. Je vous propose d’explorer ces ressources comme un guide pratique, loin des discours abstraits et des promesses non tenues.

Dispositifs et pistes concrètes à explorer

Voici une checklist simple, que je complète au fil des conversations avec des lecteurs et des experts :

Établir un plan financier personnel : évaluer les besoins futurs et les éventuelles sources de revenus après l'arrêt ou la réduction d'activité.

Utiliser les simulateurs : comparer les montants estimés et vérifier les écarts entre le montant théorique et la pension réelle.

Se former en continu : suivre des formations courtes liées à la gestion, à la communication ou au bien-être.

Prévoir un réseau professionnel : tisser des liens avec des partenaires, sponsors et associations qui soutiennent la vie après le sport.

En observant le parcours d’Elina et d’autres sportives, on voit que la maternité peut devenir une force motrice, pas une faiblesse contrôlée par le destin. Cette perspective est particulièrement utile en 2026, où les trajectoires post-carrière se repensent et s’organisent avec une plus grande clarté que par le passé. Pour celles et ceux qui se projettent dans une vie équilibrée entre performance et parentalité, le mot d’ordre reste la préparation et la lucidité.

En fin de compte, ce que j’en retiens, c’est que le récit d’Elina Svitolina-Monfils illustre parfaitement que maternité et sport peuvent s’ignorer mutuellement, mais surtout se nourrir mutuellement lorsque l’on choisit d’écrire ce chapitre avec intention et méthode. Le chemin est personnel, mais les principes restent universels : planifier, écouter, s’entourer, et surtout ne pas attendre demain pour poser les bases d’un avenir durable pour soi et pour sa famille ; Elina Svitolina-Monfils rappelle que maternité, retraite et sport forment un continuum à considérer dès aujourd’hui.

