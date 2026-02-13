Milan-Cortina 2026 : Cha Jun-hwan accède au programme libre, la Corée du Sud repart sans médaille – Agence Yonhap

En patinage artistique, la qualification pour le programme libre représente une étape majeure aux Jeux olympiques. Or, lors des épreuves individuelles de Milan-Cortina, Cha Jun-hwan a réussi cet exploit en terminant sixième du programme court avec 92,72 points, ouvrant ainsi les portes à sa participation à la finale. Le patineur sud-coréen, âgé de 25 ans et double porte-drapeau de sa délégation lors de la cérémonie d’ouverture, incarne les espoirs de son pays dans cette discipline. Cependant, cette avancée personnelle contraste avec une réalité plus amère : la Corée du Sud achève sa cinquième journée de compétition sans remporter la moindre médaille, un résultat qui interroge sur les stratégies olympiques adoptées.

Athlète Épreuve Résultat clé Statut Cha Jun-hwan Patinage artistique (hommes) 92,72 points en court Qualifié pour le libre Park Ji-woo Patinage de vitesse Participation aux épreuves Porte-drapeau Lee June-seo Short-track Participation aux épreuves Porte-drapeau

Le parcours de Cha Jun-hwan vers les Jeux olympiques

Pour comprendre l’importance de la qualification de Cha Jun-hwan au programme libre, il convient de revenir sur son itinéraire depuis les sélections nationales. Aux 80es Championnats nationaux disputés à Séoul, le patineur a dominé la compétition masculine avec un total de 277,84 points, décroché notamment grâce à ses 97,50 points en programme court et 180,34 en programme libre. Cette performance lui a permis de décrocher son ticket pour Milan-Cortina, confirmant son statut d’athlète de référence en Corée du Sud.

Entre sa victoire nationale et son arrivée en Italie, Cha Jun-hwan a participé aux Championnats des quatre continents de patinage artistique organisés à Pékin jusqu’au 25 janvier. Il y a terminé deuxième, offrant à sa fédération une validation concrète avant les Jeux. Cette trajectoire ascendante laissait présager des résultats solides à Milan, même si l’environnement olympique demeure hostile pour les athlètes asiatiques dans cette discipline.

La performance en programme court : six points pour rester dans la course

Avec 92,72 points lors de son passage en programme court individuel, Cha Jun-hwan a réussi à franchir le cap critique de l’élimination. Certes, cette note le place à la sixième position, ce qui pourrait sembler modeste à première vue. Toutefois, dans un contexte olympique où les écarts se mesurent en dixièmes, cette performance maintient intact le suspense pour le programme libre.

Le défi majeur pour le patineur sud-coréen réside dans la nature même du programme libre : c’est ici que les champions se distinguent par leur endurance et leur précision technique. Les 92,72 points actuels constituent une base, mais pour espérer monter sur le podium, Cha Jun-hwan devrait franchir un palier supplémentaire lors de sa prestation finale. Plusieurs patineurs de haut niveau comme Ilia Malinin visent la première place, ce qui intensifie la concurrence.

Epreuve par équipes : un revers pour la Corée du Sud

Avant la compétition individuelle, la Corée du Sud a participé à l’épreuve par équipes de patinage artistique. Le miracle ne s’est pas produit à Milan, comme l’espéraient les observateurs. La délégation a terminé septième avec 14 points, marquant une élimination précoce du processus de sélection par équipes. Cette débâcle collective contraste fortement avec les attentes nationales.

Cha Jun-hwan avait exécuté son programme court lors de cette manche d’équipes à la Milano Ice Skating Arena d’Assago, en Italie. Bien que sa prestation individuelle ait montré des qualités techniques indéniables, l’absence de soutien d’autres patineurs compétitifs a limité les chances de sa nation d’accumuler les points nécessaires pour accéder à la finale par équipes.

Vers le programme libre : quels enjeux pour la délégation ?

La qualification de Cha Jun-hwan au programme libre demeure un rayon de lumière pour la Corée du Sud sur la glace. Cependant, elle n’efface pas une vérité plus sombre : aucune médaille n’a été remportée lors des cinq premiers jours de compétition. Cette absence de succès soulève des questions légitimes sur la répartition des ressources et l’efficacité des stratégies d’entraînement adoptées par la fédération sud-coréenne.

Parallèlement, d’autres délégations affichent des performances remarquables. Le patinage de vitesse voit des athlètes like Francesca Lollobrigida conserver leurs titres, tandis que des médaillés émergent dans le short-track. La Corée du Sud, autrefois dominante dans cette discipline, perd du terrain.

Les défis structurels du patinage artistique sud-coréen

Le patinage artistique demeure une spécialité complexe pour les fédérations asiatiques. Contrairement au short-track ou au patinage de vitesse, où certains pays asiatiques concurrencent efficacement les formations européennes et nord-américaines, le patinage artistique reste un terrain où les traditions occidentales prédominent. Cela ne signifie pas que la victoire soit impossible, mais plutôt que les défis d’entraînement et de sélection s’avèrent plus ardus.

Voici les principaux obstacles auxquels font face les athlètes sud-coréens dans cette discipline :

Manque de pistes de calibre international : Le nombre limité d’installations performantes en Corée du Sud restreint les possibilités d’entraînement intensif

: Le nombre limité d’installations performantes en Corée du Sud restreint les possibilités d’entraînement intensif Concurrence mondiale : Les Européens et Américains disposent de décennies d’expérience et d’une culture établie du patinage artistique

: Les Européens et Américains disposent de décennies d’expérience et d’une culture établie du patinage artistique Système de sélection restrictif : L’accès à la formation haut de gamme demeure réservé à quelques talents identifiés jeunes

: L’accès à la formation haut de gamme demeure réservé à quelques talents identifiés jeunes Financement variable : Comparée aux disciplines hivernales nationales comme le short-track, l’enveloppe budgétaire reste modérée

Un porte-drapeau symbole d’espoir olympique

Que Cha Jun-hwan ait été nommé porte-drapeau aux côtés de Park Ji-woo (patineuse de vitesse) lors de la cérémonie d’ouverture le vendredi 6 février souligne l’importance que la Corée du Sud accorde à son représentant en patinage artistique. Cette distinction témoigne du prestige dont jouit le patineur dans son pays, au-delà des résultats strictement compétitifs.

Porter le Taegeukgi lors d’une cérémonie olympique demeure un honneur rare et convoité, attribué généralement aux athlètes ayant démontré excellente et régularité. Pour Cha Jun-hwan, cette responsabilité s’accompagne cependant d’une pression accrue : les attentes publiques envers ses performances augmentent mécaniquement.

Perspective comparative avec d’autres délégations

La situation sud-coréenne gagne à être contextualisée. Plusieurs petites nations arrivent à Milan-Cortina avec un unique athlète, ce qui remet en perspective les ressources considérables déployées par la Corée du Sud. À titre de comparaison, cette dernière aligne plus de quarante sportifs aux Jeux, contre parfois un seul pour certains pays. L’absence de médailles après cinq jours soulève dès lors une interrogation légitime sur l’efficacité des choix opérés.

De surcroît, le patinage de vitesse et le short-track incarnent deux philosophies distinctes pour dominer la glace, chacune requérant des investissements et des approches spécifiques. La Corée du Sud historiquement excelle en short-track, mais peine à reproduire cet élan ailleurs.

La route vers le programme libre : enjeux et attentes

Pour Cha Jun-hwan, l’accès au programme libre ouvre un nouveau chapitre. Cette épreuve, d’une durée d’environ quatre à cinq minutes, permet aux patineurs de déployer toute leur palette technique et artistique. Contrairement au programme court, plus codifié, le libre autorise une plus grande liberté créative, privilégiant les combinaisons de sauts complexes et les transitions fluides.

Le patineur sud-coréen jouira de l’expérience accumulée lors de ses précédentes compétitions internationales. Ses performances aux Championnats des quatre continents demeurent fraîches en mémoire, offrant une confiance non négligeable face aux rivaux. Néanmoins, l’écart qui le sépare des podiums s’avère substantiel, et combler ce fossé en une seule prestation relève du défi olympique classique.

Les éléments critiques du programme libre de Cha Jun-hwan seront la qualité de l’exécution technique, la gestion de l’énergie physique et mentale face à la pression olympique, ainsi que l’originalité chorégraphique capable de séduire les juges internationaux. Chacun de ces critères pèse lourd dans le calcul final des scores.

Bilan provisoire et perspectives futures

À mi-parcours des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la Corée du Sud traverse une période délicate. Zéro médaille après cinq jours de compétition ne correspond pas aux attentes d’une nation olympique reconnaissable. Cependant, les performances individuelles comme celle de Cha Jun-hwan démontrent que le talent existe bel et bien au sein de la délégation.

Regarder vers l’avenir invite à envisager les réajustements possibles pour les prochains Jeux olympiques d’hiver. La concentration des efforts sur les disciplines où la Corée du Sud possède une assise historique (short-track, patinage de vitesse) pourrait s’avérer plus judicieuse qu’une dispersion des ressources. Pourtant, l’émergence ponctuelle de talents en patinage artistique suggère qu’ignorer cette discipline serait aussi une erreur stratégique.

En patinage artistique aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Cha Jun-hwan demeure l’unique représentant sud-coréen capable de générer un succès médaillable. Son accès au programme libre constitue déjà un acquis non négligeable. Que cette qualification se transforme en médaille ou reste une performance estimable, elle contribuera à redéfinir les contours du patinage artistique sud-coréen pour les années à venir, cristallisant soit un renouveau, soit une confirmation des limites structurelles affrontées par cette spécialité.

