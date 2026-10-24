MotoGP en Australie : Márquez en pole, Zarco en première ligne et Quartararo relégué à l’avant-dernière place

Qui peut dompter Phillip Island quand la pluie et le vent brouillent les repères ? En qualifications du Grand Prix d’Australie MotoGP, Marc Márquez a répondu avec une pole position spectaculaire, malgré une chute en début de Q2. Son frère Álex a pris la deuxième place, tandis que Johann Zarco s’est hissé sur la première ligne après être passé par la Q1. Fabio Quartararo, lui, a terminé à l’avant-dernière place de la séance, un résultat qui complique nettement sa position de départ.

Ces qualifications racontent bien plus qu’un classement : elles montrent combien les conditions changeantes peuvent redistribuer les cartes à Phillip Island. Jorge Martín s’est classé quatrième et Jack Miller a signé le cinquième temps, tandis que les pilotes devaient composer avec une piste mouillée et des rafales. J’ai souvent vu ce circuit transformer une séance en exercice de patience ; ici, Márquez a choisi l’attaque, et Zarco a su saisir sa chance. Voici les résultats essentiels avant le Grand Prix.

MotoGP en Australie : les résultats des qualifications

Position Pilote Fait marquant 1 Marc Márquez Pole position, malgré une chute en Q2 2 Álex Márquez Deuxième place et présence sur la première ligne 3 Johann Zarco Troisième après être passé par la Q1 4 Jorge Martín Meilleur temps hors première ligne 5 Jack Miller Très bon résultat à domicile, au guidon de sa Yamaha Avant-dernière place Fabio Quartararo Séance difficile dans des conditions piégeuses

Márquez décroche la pole position après une chute

Marc Márquez a signé le meilleur temps de la Q2 sur une piste détrempée, alors même qu’il est tombé au début de la séance. Il a ensuite repris la piste et trouvé le rythme nécessaire pour devancer Álex Márquez et Johann Zarco. L’écart avec ses poursuivants a dépassé la seconde, un avantage considérable dans des conditions où chaque tour peut changer la hiérarchie.

Cette performance tient autant à la vitesse qu’à la capacité de repartir après une erreur. Dans une séance sèche, une chute peut déjà compromettre une tentative ; sous la pluie, elle ajoute l’incertitude de l’adhérence et du temps restant. Mon premier réflexe, en voyant ce scénario se dessiner, a été de penser que Márquez avait perdu sa chance : il a fait exactement l’inverse, en transformant un début chaotique en pole position.

Zarco s’invite sur la première ligne en passant par la Q1

Johann Zarco a terminé troisième, derrière les deux frères Márquez. Son résultat a d’autant plus de relief qu’il a dû passer par la Q1 avant d’accéder à la phase décisive des qualifications. Sur une piste difficile à lire, cette progression impose de rester rapide tout en gardant suffisamment de marge pour éviter la faute.

La première ligne lui offre une place de choix pour le départ du Grand Prix, mais elle ne garantit rien sur un circuit exposé aux changements météo. Je trouve néanmoins sa séance particulièrement parlante : après un passage supplémentaire en piste, il a su convertir l’opportunité en résultat concret. C’est le genre de qualification qui peut donner de l’élan à un pilote sans préjuger de la course.

Quartararo relégué à l’avant-dernière place

Fabio Quartararo a vécu une séance nettement moins favorable et s’est classé à l’avant-dernière place. Dans ces conditions, une position aussi reculée peut peser lourd : le pilote doit composer avec davantage de concurrents dès les premiers virages, alors que la visibilité et l’adhérence sont déjà réduites.

Il serait toutefois trop simple de lire ce résultat comme un verdict sur le rythme de course. Une qualification sous la pluie dépend du bon moment pour attaquer, du choix des trajectoires et de la confiance au freinage. Ma seconde observation, après des années à suivre les Grands Prix, est que les séances détrempées réservent souvent des départs bien moins prévisibles que ne le laisse penser la grille.

Les repères à retenir avant le Grand Prix d’Australie

Les cinq premières places dessinent une grille intéressante : Marc Márquez partira en pole, Álex Márquez et Zarco complètent la première ligne, puis Jorge Martín et Jack Miller suivent. Cette répartition associe les pilotes les plus rapides de la Q2 à un Zarco qui a dû franchir une étape supplémentaire en Q1.

Le chiffre marquant de la séance reste l’avance de Márquez, supérieure à une seconde sur ses poursuivants dans des conditions humides. À l’autre bout du classement, Quartararo doit partir de l’avant-dernière place ; entre ces deux situations, Phillip Island conserve toute sa capacité à redistribuer les cartes. Pour le MotoGP en Australie, la pole position de Márquez, la première ligne de Zarco et la position de Quartararo seront les trois repères à suivre au départ.

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