Sabah–Borussia Dortmund en Ligue des champions : sur quelle chaîne regarder le match et à quelle heure ?

Sabah-Borussia Dortmund : chaîne TV, heure et diffusion du match

Vous cherchez où regarder le match Sabah-Borussia Dortmund et à quelle heure sera donné le coup d’envoi ? Pour cette rencontre de Ligue des champions, annoncée le mardi 20 octobre 2026, l’horaire indiqué est 18 h 45. Les informations de programmation disponibles mentionnent plusieurs options autour de Canal+, mais elles ne concordent pas toutes sur le canal exact : mieux vaut vérifier le guide TV le jour même plutôt que de découvrir le mauvais direct au moment du coup d’envoi.

Ce rendez-vous oppose le Sabah FK au Borussia Dortmund et s’inscrit dans le calendrier des matchs de football européen. Le stade olympique de Bakou est annoncé comme enceinte de la rencontre. Je retiens donc trois repères pratiques : une date, une heure annoncée et une diffusion à confirmer selon la grille du diffuseur. C’est moins spectaculaire qu’une affiche de football, certes, mais nettement plus utile quand on veut s’installer devant le bon écran.

Repère Information annoncée Match Sabah FK – Borussia Dortmund Compétition Ligue des champions Date Mardi 20 octobre 2026 Heure du match 18 h 45 Stade annoncé Stade olympique de Bakou Chaîne TV évoquée Canal+ Live 2 ou Canal+ Live 3 selon les programmations communiquées

Quelle chaîne TV pour Sabah-Borussia Dortmund ?

Les indications de diffusion associent la rencontre à l’offre Canal+, avec des mentions de Canal+ Live 2, Canal+ Live 3 et Canal+ Foot. Comme ces informations se contredisent sur le canal précis, je ne présenterais pas l’une d’elles comme définitive. Consultez le programme de votre opérateur ou l’application de télévision à l’approche du match : la chaîne TV peut être confirmée ou ajustée dans la grille.

Pour éviter les mauvaises surprises, je conseille de vérifier aussi si l’accès au direct est inclus dans votre abonnement. Une anecdote très ordinaire, mais parlante : lors d’une soirée de match que je préparais, le salon était prêt et les invités aussi, sauf que le programme affiché sur le téléviseur ne correspondait pas au canal annoncé ailleurs. Depuis, je contrôle la grille directement sur l’écran concerné, pas seulement dans un résultat de recherche.

Avant le match : recherchez Sabah FK – Borussia Dortmund dans le guide TV de votre opérateur.

recherchez Sabah FK – Borussia Dortmund dans le guide TV de votre opérateur. Pour le streaming : vérifiez l’application associée à votre abonnement et son offre sportive.

vérifiez l’application associée à votre abonnement et son offre sportive. À l’approche du coup d’envoi : confirmez le canal indiqué, puisque les listings disponibles ne donnent pas tous le même numéro.

Cette vérification simple permet de distinguer la diffusion annoncée d’un accès réellement disponible dans votre formule.

À quelle heure suivre le match et où regarder le direct ?

L’heure du match annoncée est 18 h 45, le mardi 20 octobre 2026. Si vous suivez la rencontre depuis la France, vérifiez l’horaire affiché par votre diffuseur, notamment pour éviter toute confusion liée aux réglages de fuseau horaire ou à une modification de programmation.

Le direct télévisé devrait être proposé dans l’environnement Canal+ selon les informations disponibles, mais le canal exact reste à contrôler. Pour une soirée entre amis, je préfère toujours prévoir quelques minutes d’avance : cela laisse le temps de retrouver la rencontre, de vérifier le son et d’éviter le sprint très peu glorieux vers la télécommande à la première action.

https://www.youtube.com/watch?v=MCqmu3zXuDY

Une deuxième situation concrète : si une personne regarde le match sur téléviseur tandis qu’une autre utilise un téléphone, les deux écrans peuvent afficher des programmes ou des horaires différents selon l’application et l’abonnement. Le bon réflexe est de rechercher l’affiche dans le service utilisé, puis de contrôler l’heure de début avant de lancer le direct.

Ce qu’il faut savoir sur l’affiche de Bakou

Le match est annoncé au stade olympique de Bakou, une enceinte qui donne à cette affiche une dimension particulière pour le club allemand, habitué aux grandes soirées européennes. Pour le Sabah FK, recevoir Dortmund représente aussi l’occasion de se mesurer à une équipe connue du football européen. Je resterais toutefois prudent sur les détails sportifs qui ne sont pas confirmés ici, comme les compositions ou les absences : ils peuvent évoluer jusqu’au jour de la rencontre.

La date et le coup d’envoi constituent les repères les plus solides communiqués pour préparer la soirée. Les informations de chaîne, elles, méritent une vérification supplémentaire, car les indications disponibles ne s’accordent pas sur le canal précis. Pour suivre Dortmund en Ligue des champions sans mauvaise surprise, retenez donc l’affiche et l’heure annoncées, puis confirmez la diffusion du match auprès de votre opérateur.

En bref, Sabah-Borussia Dortmund est annoncé le 20 octobre 2026 à 18 h 45, avec une diffusion liée à l’offre Canal+ dont le canal reste à confirmer : vérifiez votre chaîne TV pour regarder la Ligue des champions en direct.

Autres articles qui pourraient vous intéresser