Si vous êtes un voyageur d’affaires fréquent, si vous partez pour un long voyage, ou si vous souhaitez simplement voyager dans d’autres pays en toute tranquillité, vous avez tout intérêt à souscrire une police d’assurance voyage spécifique à cet effet. Au moment de choisir une assurance voyage, le plus important est d’être bien conseillé par des spécialistes de la souscription d’assurances voyage. Il est donc recommandé de ne pas négliger les points suivants :

1- L’assistance médicale

L’un des principaux points de l’assurance voyage est de protéger votre santé. Souscrivez une couverture médicale suffisante en fonction de la destination choisie. Aux États-Unis et en Asie, la couverture devrait être beaucoup plus élevée qu’en Europe, en raison des coûts médicaux élevés.

Si par exemple, vous avez l’intention de voyager au Canada et prendre une location de chambre d’hôtel dans les Laurentides , prévoyez une assurance voyage qui pourra couvrir tout ou partie des points cités dans cet article.

2- Le rapatriement médical

En cas de décès ou d’accident grave, il est très important que la couverture de rapatriement ne comporte aucune limite financière ou géographique et que vous puissiez être accompagné par un membre de votre famille sans frais supplémentaires.

3- Les conditions de la police d’assurance

Il est également très important de lire les petits caractères du contrat pour vérifier si certaines affections ou maladies sont exclues de l’assurance en cas d’accident ou de mésaventure. Au moment de choisir les assureurs, vérifiez toutes les conditions de la police, afin d’éviter les surprises au moment de votre voyage.

4- La surréservation

Il est surprenant que cela arrive mais malheureusement… cela arrive. La surréservation est un phénomène très courant et peut entraîner des dépenses importantes. Il est recommandé que la couverture de la surréservation soit élevée.

5- Le vol ou la perte de bagages

Il s’agit de la couverture la plus fréquente en matière de sinistres. Le vol ou la perte de bagages et de documents doit être suffisamment couvert par les garanties de votre police d’assurance voyage, car cet incident est l’un des plus gros problèmes et un grand désagrément lorsque vous êtes loin de votre lieu de résidence habituel.

6- L’assistance téléphonique 24 heures sur 24

Il est très important que la compagnie d’assurance vous fournisse un numéro de téléphone de service à la clientèle 24 heures sur 24, avec des numéros locaux ou à frais à moindre cout, tous les jours de l’année, pour traiter les demandes de renseignements ou les réclamations. Ce numéro doit également être disponible pour coordonner les cas et, si cela est possible en raison de l’infrastructure médicale du lieu, pour fournir des soins dans le pays où vous vous trouvez.

7- Le séjour à l’hôtel en raison de retards

En cas de retard du moyen de transport ou d’impossibilité de voyager en raison de mauvaises conditions météorologiques, l’assurance doit couvrir la prolongation du séjour à l’hôtel pendant au moins cinq jours.

8- La responsabilité civile

De plus en plus de polices d’assurance voyage intègrent les frais de responsabilité civile. Si vous la souscrivez pour votre domicile, pourquoi ne pas la souscrire pour votre voyage à l’étranger. La garantie responsabilité civile pouvant être très utile à l’étranger si vous êtes victime d’un incident ou d’un accident causant des dommages corporels à des tiers.

9- Les sports à risque

Si, au cours de votre voyage, vous comptez pratiquer des activités ou des sports à risque, demandez une assurance avec une couverture spécifique.

10- La couverture de l’annulation du voyage

Tous les assureurs proposent des plans qui incluent les frais d’annulation au cas où le client aurait un événement imprévu qui l’empêcherait de commencer le voyage.

Lorsque vous devez annuler votre voyage, il est très courant de devoir payer une pénalité pour cette annulation, qui peut aller jusqu’à cent pour cent de la réservation. Il est particulièrement utile pour les voyages organisés longtemps à l’avance d’avoir une couverture pour l’annulation du voyage.