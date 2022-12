Si vous aimez les grands espaces, l’aventure, la Patagonie est faite pour vous. C’est la destination reine des adeptes de plein air. Pampa, montagnes, fjords, la Patagonie attire chaque année un grand nombre de voyageurs en quête de sensations fortes. La Patagonie, c’est un pays au climat des plus arides. Elle est partagée entre l’Argentine et le Chili. En Patagonie, les fruits et les légumes sont rares, font le plein de vitamines avant de voyager vers cette destination.

La météo est rude en Patagonie

Avant de partir en randonnée, il faut bien se renseigner, car il n’est pas rare de passer d’un t-shirt à une doudoune une heure plus tard, car une tempête de neige s’annonce. Partir en Patagonie, c’est visiter des splendeurs hors du commun. Steppes infinies, des glaciers majestueux, une faune exceptionnelle, tous les amoureux du trekking apprécieront une nature grandiose. Situé à la pointe de la Terre de Feu, le Cap Horn est incontournable. Il reste aujourd’hui encore riche en mystères. Pour découvrir un autre visage de la Patagonie, rendez-vous sur l’île de Chiloé. Des maisons sur pilotis, colorées se côtoient ainsi que de très belles églises en bois. Bien loin des steppes arides de la Pampa, vous baignerez dans un charme pittoresque. Pour les amoureux de nature en Patagonie, Puerto Varas est un petit écrin.

Un incontournable en Patagonie

Le glacier Perita Moreno est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des passerelles permettent d’observer de très près cette merveille de la nature. Vous pourrez marcher sur le glacier. Cette expérience vous coûtera environ 150 euros et vous pourrez déguster un whisky on the rock préparé avec la glace du glacier. Impossible de visiter la Patagonie sans s’arrêter dans cette ville mythique Ushuaia. Après une chevauchée à travers les étendues désertiques de la Pampa, vous pourrez loger dans une estancia, y déguster des vins et partager de grands moments de convivialité. Il existe des circuits de 7 à 10 jours qui vous emmèneront dans les lieux les plus emblématiques de la Patagonie. Cette destination vous garantit un dépaysement total, l’immensité des reliefs, une faune incroyable. Les parcs nationaux, les paysages à couper le souffle sont très nombreux en Patagonie. C’est entre janvier et février que les températures sont les plus hautes, entre 5 et 15 °C.