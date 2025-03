Crash de l’A320 de la Germanwings : 10 ans d’un drame inédit

Une tragédie gravée dans les mémoires

Le 24 mars 2015, l’Airbus A320 de la Germanwings, reliant Barcelone à Düsseldorf, s’écrasait dans le massif des Trois-Évêchés, emportant avec lui 150 vies. Un choc immense, un drame qui a laissé une marque indélébile. Aujourd’hui, dix ans plus tard, le souvenir de cette catastrophe reste vif, notamment à travers les commémorations et les réflexions sur la sécurité aérienne.

Une mobilisation hors norme

Dès l’annonce du crash, les secours se sont déployés à une échelle exceptionnelle.

Éléments-clés Détails Lieu Massif des Trois-Évêchés, Alpes-de-Haute-Provence Victimes 144 passagers, 6 membres d’équipage Vitesse d’impact 700 km/h Intervenants 750 pompiers, gendarmes, médecins Difficultés Zone isolée, accès par hélicoptère

“Je pense que nous avons tous été profondément marqués par cette intervention”, confiait Emmanuel Clavaud, commandant des opérations ce jour-là. L’émotion reste prégnante chez ceux qui ont participé aux recherches et à l’accompagnement des familles.

Un acte volontaire aux conséquences immenses

Rapidement, l’enquête a révélé un élément sidérant : le copilote Andreas Lubitz avait volontairement verrouillé la porte du cockpit et initié la descente fatale. Il souffrait de troubles psychologiques et avait caché son inaptitude à voler. Ce drame a posé de nombreuses questions sur la santé mentale des pilotes et la nécessité de réformes.

Des réformes, mais des débats toujours ouverts

Suite à la catastrophe, plusieurs mesures ont été mises en place :

Présence obligatoire de deux personnes dans le cockpit , une mesure qui a été appliquée avant d’être abandonnée par certaines compagnies en 2017.

, une mesure qui a été appliquée avant d’être abandonnée par certaines compagnies en 2017. Renforcement des contrôles psychologiques des pilotes , avec des dépistages aléatoires d’alcool et de drogues.

, avec des dépistages aléatoires d’alcool et de drogues. Mise en place de programmes de soutien psychologique pour les équipages aériens.

Malgré ces changements, le sujet reste sensible. L’équilibre entre secret médical et sécurité publique fait encore débat.

Un lieu de mémoire pour ne jamais oublier

Le Vernet, petite commune proche du site du crash, est devenu un lieu de recueillement. Une esplanade et une sculpture surplombent la zone, rappelant la tragédie. “Je me revois encore ce jour-là, et les regards des familles venues se recueillir… C’est gravé à jamais”, confie un secouriste.

Un souvenir qui force à la vigilance

Dix ans après, la tragédie de la Germanwings reste un rappel cruel de l’importance de la vigilance dans l’aéronautique. Si des progrès ont été faits, les enjeux de sécurité et de santé mentale des pilotes continuent d’être scrutés. Car un tel drame ne doit plus jamais se reproduire.