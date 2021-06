Lac Natron en Tanzanie : un lieu incontournable et tellement insolite avec ses animaux pétrifiés !

Un photographe à savoir Nick Brandt a d’ailleurs pris en photo quelques-uns des animaux pétrifiés, ce sont de vraies statues et il est impossible de les mettre en mouvement. Sur son site Internet, vous pouvez découvrir le lac Natron en Tanzanie ainsi que ce paysage assez spécial qui mérite clairement un petit voyage si vous vous rapprochez d’un spécialiste.

Sur Internet, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des photos de ces animaux pétrifiés. Ce sont des oiseaux ou des chauves-souris qui sont calcifiés et cela est expliqué par un phénomène assez spécifique. L’eau peut atteindre près de 60 degrés, le côté miroir du lac pourrait alors attirer les oiseaux qui s’écraseraient puisqu’ils sont perturbés par un reflet assez étrange.

Je suis rédactrice Web depuis de nombreuses années et j’ai toujours un réel plaisir à partager quelques actualités dans divers domaines. J’évolue dans les médias depuis 8 ans et je suis spécialisée dans le sport et la santé.