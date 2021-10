Les plaisirs des voyages en famille

Pour certains les vacances en famille ne sont pas reposantes et relèvent même du cauchemar alors que pour d’autres, cette parenthèse est l’occasion de partager des moments uniques et de se créer pour toujours des souvenirs communs. Loin de la routine quotidienne, les vacances en famille sont, c’est certain, une opportunité de sortir de ses habitudes et parfois de sa zone de confort. C’est aussi le meilleur moyen de se redécouvrir, loin du tumulte de la vie ordinaire. Voici ce qui va vous convaincre que les voyages en famille peuvent être un vrai plaisir.

Le plaisir de la préparation

C’est bien connu le voyage commence dès sa préparation et pour beaucoup c’est le moment le plus excitant. Voilà de quoi égailler les longues soirées d’hiver et de promettre des débats animés où chacun plaidera pour sa destination favorite.

Une fois le choix du pays ou de la région effectué, vient réellement la préparation de la logistique avec le choix des étapes et des hébergements. En fonction de l’âge des participants, il est d’ailleurs tout à fait possible de demander à tous les membres de la famille de mener ses propres recherches pour ensuite les partager afin d’arbitrer. Les uns se chargeront par exemple d’une recherche de chambre hôtel à St-Jérôme si la famille a choisi le Canada et de visiter le Parc national du Mont-Tremblant, alors que d’autres préféreront partir à l’aventure et trouver où dormir au dernier moment.

L’organisation des transports est aussi un moment fort de la préparation et pèse lourd dans le budget du voyage même si les jeunes enfants bénéficient souvent de tarifs privilégiés. Pour les longues distances l’avion est inévitable mais pourquoi sur place ne pas essayer d’autres moyens de locomotion comme un périple à vélo, un séjour en camping-car, la traversée d’un pays en train ou une croisière en voilier ?

Des activités pour tous

Voyager en famille implique aussi de partager des activités qui puissent convenir à tous. Les visites de musée sont faciles à effectuer avec de très jeunes enfants ou à partir de 10 ans, mais il y a toujours un moyen de s’organiser, soit parce que le musée est doté d’une garderie soit parce qu’il y a souvent des activités prévues pour le plus jeune public.

Les grandes villes ont souvent un zoo ou un aquarium et ce genre de visite vous garantit un véritable succès pour tous. Si les voyages urbains sont plaisants, il est toutefois recommandé de planifier aussi une escapade dans la nature, que ce soit à la campagne ou au bord de la mer.

Déconnecter du bruit et du rythme urbain est aussi un excellent moyen de se retrouver en famille pour faire une pause au milieu d’un séjour. Les activités aquatiques plaisent à tous et c’est souvent l’occasion de pratiquer de nouveaux sports et de découvrir le monde marin ou le secteur de la pêche locale.

Si vous choisissez une escapade à la campagne, profitez-en pour visiter les petits producteurs locaux qui sont en général ravis de faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits. Un moyen gourmand d’apprendre les traditions locales.