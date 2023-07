Les riads marocains : voyage au cœur de l’authenticité avec le « Jardin des Sens » à Marrakech

La rencontre avec l’authenticité marocaine n’est jamais fortuite. Elle se dissimule au détour d’un chemin pavé, au cœur des anciens quartiers des villes, là où le temps semble s’être arrêté. Oui, il s’agit bien des riads. Cet article vous invite à découvrir ces merveilles architecturales, écrins de sérénité au milieu du tumulte urbain. Nous vous guidons dans l’univers des riads, véritables symboles d’un Maroc traditionnel et chaleureux, et plus particulièrement celui qui a su capter notre attention au sein de l’effervescente Marrakech. Imprégnez-vous de la beauté singulière de ces lieux où le temps suspend son vol.

Qu’est-ce qu’un riad ?

Le riad, véritable havre de paix, se caractérise par sa structure singulière. Il s’agit d’une maison traditionnelle marocaine dotée d’une cour intérieure, souvent ornée d’une fontaine, autour de laquelle s’organisent les différentes pièces de la demeure. Les murs épais de ces maisons assurent une isolation thermique et phonique des plus efficaces, permettant d’échapper à la chaleur écrasante des journées d’été ainsi qu’au tumulte des rues animées.

Le terme « riad » tire son origine de l’arabe « ryad », qui signifie « jardin ». Les riads étaient en effet autrefois des maisons de maîtres, des palais ou de simples habitations bordées de verdure, des jardins intérieurs luxuriants où le zéphyr joue avec les frondaisons, donnant naissance à des lieux où l’art de vivre prend tout son sens. Le silence y règne en maître, seulement interrompu par le gazouillement des oiseaux ou le clapotis de l’eau des fontaines.

L’architecture d’un riad repose sur des principes esthétiques, mais également symboliques. Les quatre parties du jardin central représentent les quatre jardins paradisiaques du Coran, où l’eau, la verdure et la faune jouent un rôle primordial. Le riad, loin d’être une simple demeure, est une invitation à l’évasion et au recueillement.

À la découverte du meilleur riad à Marrakech

Marrakech, surnommée la Perle du Sud, recèle de nombreux riads, tous plus somptueux les uns que les autres. Parmi cette profusion, un riad a su captiver notre regard, celui du « Jardin des Sens ». Niché au cœur de la Médina, ce riad est une véritable invitation à l’apaisement.

Le riad « Jardin des Sens » se démarque par sa cour centrale, où trône un majestueux oranger, dont les effluves parfument délicatement l’ensemble de la demeure. Le doux murmure de la fontaine apporte une mélodie apaisante, tandis que le décor authentique, alliant zelliges, plâtres sculptés et boiseries, invite à un voyage dans le temps.

Chaque chambre dégage une atmosphère unique, mêlant à la fois le raffinement oriental et le confort moderne. Les terrasses offrent une vue imprenable sur les toits de la ville et les montagnes de l’Atlas. Mais le véritable trésor de ce riad réside dans sa table d’hôtes, où les délices de la cuisine marocaine sont sublimés avec une pointe de créativité. Le « Jardin des Sens » est l’illustration parfaite de l’hospitalité marocaine, une véritable ode à la vie et aux plaisirs des sens.