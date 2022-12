On l’appelle la vieille ville, avec ses rues étroites et son architecture traditionnelle… Entre tourisme et essor économique, Grenoble devient de plus en plus une destination prisée pour locaux et étrangers. Pour les amateurs de la photographie, la ville propose un paysage doux et agréable pour des clichés naturels et sincères. Ci-dessous, on vous propose une sélection des endroits emblématiques où prendre un shooting garantit à coup sûr des souvenirs magiques.

Le Jardin de ville de Grenoble un décor somptueux

Le Jardin de ville de Grenoble est l’un des plus anciens jardins de la France. Trouver un photographe à Grenoble vous permet de bénéficier des attraits de ce lieu, idéal pour des photos de mariage romantiques et élégantes. Ouvert 24h/24, le jardin dispose de pelouses entretenues, avec des parterres de fleurs colorées qui servent de fond pour des shooting originaux. De plus, au jardin de la ville de Grenoble, les séances de shooting prennent même des dimensions sociologues. Ici, à chaque photo correspondra une histoire, celle de la pérennité ou d’une union forte, pour un endroit qui a traversé les générations depuis 1719.

La Place Grenette, idéale pour des clichés nocturnes

Rénovée par la mairie suite au projet ‘’Cœurs de ville, Cœurs de métropole’’, la place Grenette a subi un toilettage des plus efficaces. Pour des clichés nocturnes, des systèmes d’éclairage sont prévus, notamment devant la célèbre fontaine des Dauphins, qui s’illumine à la tombée de la nuit. Jackpot, la grâce rejoint l’élégance à l’ombre des arbres récemment plantés, en face du carrousel qui s’anime, ou bien au milieu de la foule pressée, pour des photos spontanées et naturelles.

Opter pour le parc Paul Mistral pour un décor naturel

Avec un joli massif pour l’arrière-plan et une végétation douce, le parc Mistral offre une qualité de shooting photo incroyable. Considéré comme le poumon de Grenoble, le vestige étend sur 27 hectares plusieurs monuments célèbres de France à absolument immortaliser dans les souvenirs photos lors de séances de shooting.

Aussi, le parc abrite l’Hôtel de Ville, assez pratique pour faire des photos de mariage dans le jardin. Pour parfaire ce décor chaleureux, un bassin se trouve à proximité de la Bobine pour accueillir des tournages de photos et de shooting vidéo.

Si vous aimez l’altitude, le massif du Vercors est idéal pour des séances de shooting

Le massif du Vercors se trouve dans les Préalpes avec un point culminant situé 2 341 m d’altitude. Les amateurs de sensations fortes y voient une véritable opportunité, avec des paysages magnifiques et 80 espèces végétales protégées pour des photos inoubliables de mariage ou de grossesse. La grotte de Choranche, considérée comme la plus belle grotte de France et les Gorges d’Omblèze qui abrite une cascade de plus de 70 mètres de hauteur sont autant d’endroits cultes où il est possible de réaliser des chiclés époustouflants.

Des avantages de faire appel à un photographe professionnel pour créer un book photo de qualité

Un book photo est une galerie d’images représentatives d’un travail, utile au moment de rencontrer un client potentiel ou pour tout type d’évènement destiné à représenter le travail du professionnel. Généralement, l’œuvre est réalisée par des photographes professionnels, capables de s’adapter à la ligne éditoriale et aux valeurs de l’entreprise.

Ces professionnels sont capables de vous montrer sous différents aspects et de révéler votre personnalité, votre potentiel. Spécialistes des portraits sur mesure, ils sont doués pour vous offrir des plans larges, avec en prime des conseils adéquats sur les tenues vestimentaires variées. Aussi, le professionnel photographe sait comment montrer tous les détails d’un produit vendu, avec des équipements de haute qualité et dans des formats parfaitement adaptés à l’impression.