Le joyau de la Méditerranée saura se dévoiler sous vos yeux à bord de votre bateau de location à Ibiza. Vous pourrez découvrir les plus beaux mouillages des Baléares et vivre un séjour en mer incroyable.

SunMarine Ibiza, l’agence de gestion locative de bateaux et de yachts à Ibiza depuis 1997 vous apporte son soutien dans le cadre de votre choix d’un bateau confortable pour vous et vos passagers. L’équipe vous invite à voguer sur les flots de la Méditerranée à bord d’un de ses bateaux les plus populaires : Fjord 44, Vandutch 40, Quer 36, Sunseeker Manhattan 66… N’attendez plus pour prendre part à l’aventure et louez un bateau à Ibiza. Nous vous expliquons comment fonctionne la location de bateaux à Ibiza.

Comment choisir le type de bateau à louer à Ibiza ?

Pour louer un bateau à Ibiza, vous aurez l’embarras du choix parmi la flotte proposée par SunMarine IBIZA. Par exemple, le semi-rigide Sacs Strider MOFUPO de 18 mètres pourra vous faire profiter de sa pleine puissance pour une journée en mer au cœur des plus beaux spots d’Ibiza et de Formentera. Il inclut une grande cuisine, des salles d’eau, une cabine master et une cabine double pour faire une sieste ressourçante au cours de votre aventure maritime.

Vous pourriez louer ce semi-rigide d’une capacité de 12 passagers et un skipper pour une sortie en mer entre amis, en famille ou entre collègues. Vous y passerez très certainement des moments inoubliables.

D’autres bateaux sont également disponibles à la location auprès de SunMarine Ibiza, selon vos besoins ou l’occasion spéciale pour laquelle vous souhaitez le louer.

L’emblématique Fjord 44 Life on Mars amarré dans le prestigieux port de Marina Ibiza pourrait être le point de départ pour goûter au bohème chic des Baléares.

Il est aussi possible selon la disponibilité du bateau de réserver le Quer 36 XXL au départ de Marina Ibiza, qui est très demandé par les familles et groupes d’amis. Les bains de soleil disposés à l’arrière du bateau permettent aux passagers de profiter d’une chaude journée en mer. Il y a aussi un équipement de snorkeling pour s’émerveiller de la faune marine des Baléares. N’hésitez pas à demander conseil à SunMarine IBIZA pour choisir le bateau à louer qui vous conviendra.

Comment réserver un bateau à louer à Ibiza ?

Pour louer un bateau à Ibiza, une fois que vous avez entre vos mains la date souhaitée de votre séjour en mer et le nombre de passagers qui vous accompagneront, vous trouverez le bateau qui vous permettra de réaliser vos rêves les plus fous.

Il est bon de savoir que certains bateaux peuvent être réservés avec ou sans skipper (si vous avez de l’expérience en mer). Il s’agit peut-être d’un de vos critères de recherche.

Concernant la location de bateaux à Ibiza, selon votre budget et la saison de votre réservation, divers types de bateaux seront disponibles.

Vous recevrez un devis suite aux éléments que vous aurez communiqués auprès de SunMarine Ibiza. Lorsque celui-ci vous convient, vous pourrez finaliser la réservation en versant un acompte de 50 % pour confirmer la location du bateau à la date de votre choix. Seul l’acompte garantit la réservation, car il est la preuve de votre volonté réelle de louer ce bateau à Ibiza auprès du prestataire.

En saison estivale, il convient bien sûr de réserver longtemps à l’avance votre bateau, car Ibiza est une destination en vogue donc la disponibilité de la flotte se rétrécit de jour en jour. En vous y prenant tôt, l’équipe de SunMarine IBIZA pourra également vous réserver les meilleures tables de l’île afin de faire de votre expérience un moment inoubliable.