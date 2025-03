Pénurie d’avions : quand le manque d’appareils bouleverse l’avenir du transport aérien

La pénurie d’avions frappe actuellement le secteur du transport aérien avec des conséquences à long terme qui s’annoncent préoccupantes. En tant que journaliste spécialisé dans l’aviation, je constate quotidiennement les difficultés croissantes auxquelles font face compagnies aériennes, constructeurs et passagers. Cette crise touche non seulement la disponibilité des appareils mais impacte également les efforts de décarbonation et transforme durablement les modèles économiques du secteur.

Un marché en tension : état des lieux de la pénurie

Des commandes massives mais des livraisons au ralenti

Je me souviens encore de cette conférence de presse chez un grand transporteur européen où le PDG annonçait fièrement le renouvellement de sa flotte. Quelques mois plus tard, je l’ai revu, bien moins enthousiaste, confronté à des retards de livraison considérables.

La situation actuelle est sans appel : malgré environ 17 000 appareils commandés, les livraisons s’effectuent au compte-gouttes. Les tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement créent un véritable goulot d’étranglement. À cela s’ajoutent les problèmes spécifiques de certains constructeurs comme Boeing.

Indicateur Valeur actuelle Impact Âge moyen de la flotte mondiale 13,4 ans (contre 12,1 précédemment) Maintien d’appareils plus anciens et moins efficaces Commandes en attente Environ 17 000 appareils Files d’attente prolongées chez les constructeurs Durée estimée de la pénurie 4 à 5 ans minimum Planification difficile pour les compagnies

Comme me l’a confié Campbell Wilson, directeur général d’Air India : “Nous sommes victimes des circonstances, comme toutes les autres compagnies aériennes. […] Nous ne pouvons pas faire grand-chose.”

Les conséquences structurelles de cette rareté

Le recours croissant à l’affrètement : solution temporaire ou risque permanent ?

Face à cette carence d’appareils, je remarque que de plus en plus de transporteurs se tournent vers l’affrètement ou “wet lease”. Cette pratique consiste à louer un avion avec son équipage, son entretien et son assurance auprès d’autres opérateurs.

Des entreprises spécialisées ont émergé, certaines atteignant une taille impressionnante, comme l’Irlandaise Avia Solutions Group qui exploite 221 appareils et transporte annuellement 35 millions de voyageurs.

Lors d’un café avec un commandant de bord récemment, il m’expliquait sa préoccupation : “Les passagers montent souvent dans des avions d’opérateurs qu’ils ne connaissent pas, parfois sans même s’en rendre compte.”

Risques sociaux et préoccupations sécuritaires

Les organisations professionnelles s’inquiètent des dérives potentielles de ce système. Selon Antoine Lyon-Caen, avocat spécialiste du droit du travail, “cela devient problématique lorsque l’affrètement devient structurant du marché du transport aérien.”

Points de vigilance concernant le recours massif à l’affrètement :

Risque de dumping social avec des rémunérations parfois très faibles (copilotes à 1000€/mois, personnel de cabine à 300€)

avec des rémunérations parfois très faibles (copilotes à 1000€/mois, personnel de cabine à 300€) Questions de protection sociale des équipages

des équipages Enjeux de sécurité liés à la multiplication des opérateurs

liés à la multiplication des opérateurs Manque de transparence pour les passagers

Impact sur la décarbonation : le double défi

Des objectifs environnementaux compromis

La situation actuelle crée un paradoxe douloureux pour le secteur. J’observe que les compagnies aériennes, qui misaient sur le renouvellement de leurs flottes comme principal levier de décarbonation, se retrouvent contraintes de conserver des appareils vieillissants et plus polluants.

Selon une étude d’Oliver Wyman que j’ai récemment analysée : “L’incapacité à remplacer les anciens avions par des modèles plus performants empêche les compagnies aériennes de réaliser leurs gains d’efficacité énergétique habituels. En conséquence, les émissions de CO2, qui devraient normalement baisser de 1,5 à 2% par an, sont restées stables.”

Le dilemme des carburants durables

Le second pilier de la stratégie environnementale du secteur repose sur l’utilisation de carburants d’aviation durables (SAF). Mais là aussi, les défis s’accumulent :

Disponibilité limitée des SAF

des SAF Prix prohibitif (3 à 5 fois plus cher que le kérosène conventionnel)

(3 à 5 fois plus cher que le kérosène conventionnel) Questions sur la durabilité réelle de certaines matières premières utilisées

de certaines matières premières utilisées Manque de stratégie cohérente au niveau européen, contrairement aux États-Unis

Lors d’un salon aéronautique récent, Luis Gallego, patron du groupe aérien IAG, m’avouait : “Il est désormais évident que l’offre de SAF ne sera pas au rendez-vous pour atteindre les objectifs de 6% d’ici à 2030.”

Perspectives d’avenir : adapter les stratégies

Repenser les modèles économiques

Je constate que les compagnies doivent désormais opérer des choix stratégiques difficiles :

Maximiser le rendement des appareils disponibles

Reporter certains projets d’expansion

Renforcer la maintenance des appareils existants

des appareils existants Développer de nouveaux modèles d’exploitation

Un défi pour la croissance du secteur

Malgré ces obstacles, le trafic aérien continue de battre des records. Ce paradoxe m’interpelle : comment concilier croissance et contraintes d’approvisionnement ?

Les prévisions du secteur sont éloquentes : 8 milliards de passagers attendus en 2040 contre 4,5 en 2019, et une flotte mondiale qui devrait doubler en 20 ans.

Conclusion

La pénurie d’avions transforme profondément le secteur aérien et aura des conséquences à long terme sur sa structure, son économie et sa capacité à répondre aux défis environnementaux. Entre adaptation forcée et recherche de nouvelles solutions, l’industrie entre dans une décennie décisive qui exigera innovation et transformation. Une chose est certaine : l’aviation de demain ne ressemblera pas à celle que nous connaissions avant cette crise d’approvisionnement.