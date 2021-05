Pourquoi vous devriez emmener votre enfant en colonie de vacances ?

Les vacances se profilent à l’horizon et si vous ne savez pas quelles activités permettront à votre enfant de se divertir et de s’amuser pendant les vacances d’été, sachez que les colonies de vacances constituent un choix parfait pour que les enfants et les adolescents puissent profiter pleinement de la saison la plus chaude de l’année. C’est la meilleure option pour des vacances précieuse pour les jeunes enfants, assurant une expérience ludique qui leur permet de créer des liens d’amitié forts qui dureront à jamais.

Choisir la colonie de vacances idéale pour son enfant

Chaque enfant et adolescent a ses propres préférences. Certains aiment les activités sportives, d’autres préfèrent les activités plus ludiques. Certains ont un penchant artistique, tandis que d’autres sont plus réalistes. Quoi qu’il en soit, votre choix doit s’aligner sur l’intention de potentialiser l’expérience de leurs vacances d’été, en choisissant la meilleure option pour votre enfant.

Les colonies de vacances été 2021 permettent aux jeunes de vivre des expériences très enrichissantes pour la constitution de leur personnalité et de leur caractère. En effet, il ne fait aucun doute que les activités et les jeux auxquels les jeunes enfants participent au cours de leurs séjours dans une colonie de vacances, suscitent une grande quantité d’émotions positives chez les participants et encouragent l’inclusion dans le groupe et la relation avec les autres.

Apprendre les valeurs de partage et les compétences sociales

Dans une colonie de vacances éducative, votre enfant sera en contact avec plusieurs autres enfants et participera à plusieurs activités de groupe, ce qui lui apprendra à partager ses idées, ses expériences et ses connaissances avec ses camarades. Les activités telles que les gymkhanas, les sorties et les jeux qui ont lieu dans les colonies de vacances, sont importantes pour l’apprentissage de cette valeur fondamentale et pour la vie en société.

Un autre avantage des activités de groupe est le développement des compétences sociales. Les enfants peuvent créer des liens d’amitié et travailler sur des valeurs telles que l’empathie, la générosité et l’acceptation des autres, en apprenant à mieux vivre en communauté. Sachant que chaque enfant ou adolescent ait sa propre personnalité, certains sont plus calmes et timides, tandis que d’autres sont plus extravertis, les pratiques de socialisation finissent par aider à surmonter les petites barrières de communication.

C’est par l’interaction avec les autres que les enfants apprendront à gérer et à respecter les différences, ainsi qu’à faire face aux problèmes quotidiens avec plus de confiance.

Pratiquer des sports et vivre des aventures

Les enfants d’aujourd’hui passent une grande partie de leur temps à être connectés, que ce soit sur leur téléphone portable, leur ordinateur ou leurs jeux vidéo. Les enfants et les adolescents du monde entier passent de plus en plus de temps connectés. Les données montrent que 90 % des jeunes âgés de 10 à 17 ans accède à l’internet. Sur ce total, au moins 60 % surfent quotidiennement sur le web.

Dans une colonie de vacances, l’enfant se déconnecte de la technologie et a l’occasion de pratiquer davantage de sports et de s’amuser dans diverses activités de plein air, qui sont un stimulus pour la socialisation et l’autonomie. Les colonies d’été représentent tout simplement un « répit » nécessaire à une époque où les jeunes sont de plus en plus « perdus » dans le monde numérique.

Autonomie et développement de la personnalité

Loin de leurs parents, les enfants deviennent plus indépendants et doivent s’adapter à leur nouvel environnement. Lors d’activités collectives ou individuelles, l’enfant a un gain considérable en matière d’apprentissage et d’autonomie. À ce stade, l’autonomie ne signifie pas seulement avoir la capacité de faire quelque chose seul, mais il s’agit de la capacité de faire des choix, de prendre des décisions et d’établir des critères personnels de jugement et de responsabilité.

Enfin, grâce au contact avec la nature, avec des personnes ayant des intérêts et des défis similaires, une colonie de vacances d’été finit par promouvoir la connaissance de l’environnement, en plus du dépassement des limites individuelles et du travail en équipe, rendant possible l’apprentissage de techniques de survie essentielles, même si votre fils vit dans la ville.