Quelles sont les meilleures activités de visite pour découvrir la Vallée d’Ossau pendant vos vacances ?

La Vallée d’Ossau est localisée dans le Béarn entre le pic du midi et les vignobles du Jurançon. En plus d’offrir un cadre favorable à la pratique de nombreux sports de découvertes et de détentes, elle présente un panorama naturel exhaustif et particulièrement attrayant. Tous ces atouts font de la Vallée d’Ossau une destination de voyage idéale pour un agréable moment touristique. Votre prochaine destination de voyage est-elle la région du Béarn ? Découvrez ici les meilleures activités de visite pour mieux admirer la Vallée d’Ossau sous tous ses contours.

Le canyoning, une activité touristique répandue en Vallée d’Ossau

Souhaitez-vous découvrir la région dans toute sa splendeur ? Une sortie canyoning en Vallée d’Ossau est l’activité idéale pour admirer la vallée en profondeur. En effet, elle est connue pour ses canyons et pour ses circuits adaptés à tous types de sportif (débutant, amateur, professionnel). Avec un total de 17 canyons, la Vallée d’Ossau représente le site parfait pour pratiquer le canyoning.

Des experts en canyoning vous proposeront plusieurs parcours selon votre niveau sportif. Vous pourrez ainsi aborder des circuits simples qui vous feront l’effet d’une balade ou encore escarpé des zones plus denses. C’est une activité accessible à toute la famille qui vous permet d’admirer les petites zones d’eau naturelle qui embellissent les lieux ainsi que les toboggans tout aussi naturels ancrés dans la roche.

Une randonnée pour découvrir les magnifiques sentiers de la Vallée d’Ossau

Il est d’avis commun que la randonnée est une activité calme et parfaitement adéquate pour découvrir une nouvelle région. La Vallée d’Ossau renforce cette opinion dans la mesure où elle représente le lieu idéal pour une randonnée en solitaire ou en famille. Elle comprend une trentaine de circuits sécurisés et balisés afin de permettre à chaque touriste de réaliser une expérience unique en toute sécurité.

Les chemins de randonnée relient les villages entre eux et vous permettent de bénéficier d’une vue ravissante sur les différents reliefs de la région. Les sentiers traversent également les chemins de montagne et les forêts. Ainsi, en découvrant les lieux, vous disposez d’un magnifique panorama sur les Pyrénées, les belles forêts et les prairies fleuries de la région d’Ossau.

Le petit train d’Artouste : un incontournable pour visiter la Vallée d’Ossau !

Parmi les activités de visite, le petit train d’Artouste fait sûrement partie des favoris de la liste. Si vous êtes dans la région alors c’est une attraction touristique à ne surtout pas rater. Le petit train vous offre une vision nouvelle de la Vallée d’Ossau depuis le creux des montagnes. Cette excursion en train est considérée comme l’une des plus belles pour découvrir la zone en haute altitude.

En effet, assis confortablement dans la locomotive à l’allure originale et colorée, vous grimperez à plus de 2000 m d’altitude pour observer les merveilleux reliefs de la région. Vous disposerez d’une vue panoramique insolite et découvrirez également le lac d’Artouste avec sa belle eau douce ainsi que les autres coins d’eau en contrebas. Il s’agit définitivement de la meilleure attraction en Vallée d’Ossau.