Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais : Les Illuminés de Salles lancent la 23e édition de la randonnée des Caudalies

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais est prêt à vibrer pour la 23e édition de la randonnée des Caudalies, portée par les Illuminés de Salles. Je l’observe comme un rendez‑vous qui mélange sport, nature et esprit communautaire, tout en offrant le meilleur du Beaujolais et de ses paysages vallonnés. Si tu hésites encore, voici pourquoi cette marche « Caudalies » mérite ta curiosité et, pourquoi pas, ta présence ce week‑end.

En bref

Édition anniversaire: 23e édition des Caudalies à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Circuits variés: 7, 11, 17 et 23 km pour tous les niveaux

Rendez‑vous convivial: départ avec café et gâteau, remise de la feuille de route

Ravito assuré: trois points d’eau et de nourriture sur les parcours

Ambiance Beaujolais: paysages et rencontre avec la communauté locale

Édition Circuits (km) Ravitaillements Départ Lieu 23e édition 7 / 11 / 17 / 23 3 ravitaillements + casse‑croûte final Salle des fêtes, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Beaujolais – Vallons et vignoble

Pour mieux te projeter, imagine un parcours où les vignes gravent l’horizon et où chaque pas se transforme en petit échange avec d’autres marcheurs. J’y ai vu l’été dernier des participants qui revenaient chaque année, signe que ce rendez‑vous est devenu une véritable activité communautaire du Beaujolais, loin de l’anonymat des grandes compétitions.

Ce qui rend l’événement unique

Les Illuminés de Salles ont fait de cette randonnée un moment accessible et attrayant pour tous les publics, pas seulement les porteurs de tops‑class. On parle d’un événement local qui sait inviter les familles, les amis, et les curieux à partager un moment simple mais marquant, dans un cadre naturel préservé. Le départ avec café et gâteau, la remise de la feuille de route et les 3 ravitaillements créent une dynamique rassurante et conviviale.

Si tu te demandes comment s’organise tout cela, voici le plan en version courte:

Ce qu’il faut retenir :

Plusieurs longueurs pour s’adapter à ton rythme

Des balises claires et un carnet de route à suivre

Des moments de pause et des échanges avec des bénévoles et participants

Comment se mesurer à la nature sans s’épuiser

Mon conseil personnel, fruit de plusieurs expériences sur le terrain: prépare ta sortie avec une tenue adaptée, prends une gourde, et ne surestime pas ta forme. Sur les circuits les plus longs, prévois une énergie supplémentaire et reste flexible sur le temps de parcours. J’ai vu des duos qui avaient sous‑estimé la météo et qui ont finalement ajusté leur itinéraire sans stress, ce qui témoigne de l’esprit pratique qui caractérise ce rendez‑vous.

Pour te mettre en appétit, voici deux ressources externes qui donnent un souffle similaire à celui des Caudalies dans d’autres régions et thématiques de randonnée et de nature:

Randonnée et activités nature autour de l’eau et

Découverte de randonnées inspirantes ailleurs.

Les détails pratiques

Pour ceux qui cherchent des infos rapides, voici le vrai‑fait: la 23e édition se déroule dans le Beaujolais, avec des circuits balisés multiples et une ambiance chaleureuse. Je te conseille d’arriver tôt, de profiter du café d’accueil et d’emporter ta feuille de route. Et oui, la crise de la journée sera rapidement dissipée par des paysages qui valent le détour.

Si tu préfères visualiser la préparation et les paysages, voici une autre vidéo qui donne une idée du cadre et de l’équipe organisatrice.

Pour s’inscrire et suivre les dernières actualités locales, voici deux liens utiles qui résonnent avec l’esprit d’exploration et de découverte:

S’inspirer des week‑ends touristiques et gîtes et

Prévisions météo et sécurité en randonnée.

Ce que j’ai appris en suivant ce genre d’événement

Entre deux pas, j’observe que ce type d’initiative n’est pas qu’un simple exercice sportif. Il s’agit d’un véritable laboratoire social: on échange des conseils, on découvre les images du Beaujolais à travers les regards des autres, et on repart parfois avec une nouvelle motivation pour continuer à bouger. Si tu es du coin, tu sais que ces rencontres alimentent aussi le tissu local et offrent une vraie vitrine de l’activité communautaire.

Qui organise la 23e édition des Caudalies ?

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La randonnée est portée par l’association Illuminés de Salles, une communauté locale qui régale le Beaujolais d’un rendez‑vous participatif et accessible à tous.

Quelles distances sont proposées ?

Quatre parcours balisés permettent de viser 7, 11, 17 ou 23 kilomètres selon ton niveau et ton humeur du jour.

Où se déroule exactement l’événement ?

Le départ se fait depuis la salle des fêtes de Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, dans le Beaujolais, avec accès facilité et ambiance conviviale.

Comment s’inscrire et que prévoir le jour J ?

Inscris‑toi via les infos locales, prépares ta tenue adaptée à la météo et viens avec de quoi boire et manger légèrement; le carnet de route et les ravitaillements te guideront tout au long du parcours.

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