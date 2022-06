La basilique Saint Marc de Venise est sans aucun doute l’une des parties à voir absolument à Venise. Grâce à son histoire incroyable, elle est devenue l’un des monuments les plus emblématiques de la ville. Découvrez dans cet article pourquoi la visiter.

L’extérieur de la basilique Saint Marc

Le monument de la basilique Saint Marc est le centre de la vie religieuse et publique de Venise, sans compter qu’elle est l’une des plus belles cathédrales du monde. Ce bâtiment de renommée internationale est le fruit d’un brassage harmonieux entre divers styles occidentaux et orientaux. Malgré les rénovations successives et les siècles qui se suivent, le monument n’a rien perdu de sa splendeur. Laissez Markusdom organiser votre voyage si cette découverte vous intéresse.

Une fois sur place, vous aurez l’occasion de découvrir le magnifique extérieur de la basilique Saint Marc. Cette partie du monument est marquée par l’influence de Byzance. En effet, le style de l’église est ce que l’on remarque instantanément au premier coup d’œil. Il est visiblement influencé par l’Empire byzantin.

Les façades reluisantes d’or de la basilique.

Composée de deux parties, la façade principale est rehaussée d’arches sculptées puis décorée de cinq portails colossaux. En dehors de la forêt de couleurs des portes, les façades latérales méritent autant votre attention avec leurs multiples sculptures et ornements. En plus de tout ça, les visiteurs apprécient particulièrement la porte principale et le clocher.

L’intérieur de la basilique Saint-Marc

Le vestibule de la basilique Saint-Marc est recouvert de mosaïques et de marbres. Les coupoles et les murs en sont également vêtus pour former l’un des plus grands ensembles de Mosaïque du monde. Grâce aux richesses accumulées avec le temps, le luxe à l’intérieur de la basilique est totalement hors du commun. Pendant la visite, admirez les histoires gravées contre les murs. Ne manquez surtout pas la coupole de l’Ascension dont le dôme central contient le Christ ressuscité.

Le chœur de la basilique Saint Marc est composé de sièges d’ouvrages très fins en marqueterie du 16e siècle. Statues, chaires, autels sont autant de choses qui le caractérisent. Comment ne pas rester admiratif devant les détails des matières et des pierres précieuses autour de chaque œuvre ?

Dans le lot des étonnements, le baptistère réalisé par le Jacopo Sansovino au 15e siècle ne peut que vous émerveiller. Il retrace l’enfance du Christ et l’existence de Saint Jean. Vous aurez l’opportunité de découvrir ici les deux tombeaux de Doges et bien d’autres choses.