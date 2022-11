Un séjour linguistique en Espagne est une excellente occasion pour un adolescent de progresser rapidement tout en cultivant sa curiosité et son envie de socialiser. Les enfants qui ont la chance de pouvoir accéder à ce type de programme profitent d’un avantage non négligeable ! Seulement il n’est pas simple pour un parent de choisir un séjour linguistique. Cela demande à la fois d’anticiper les besoins de son ado, et en même temps de choisir en ne se basant que sur des argumentaires commerciaux et des photographies.

Alors, comment choisir la bonne école pour un séjour linguistique en Espagne pour adolescents ? On fait le tour de la question.

Choisir son séjour linguistique en Espagne : un processus difficile ?

Avant tout chose, il faut savoir que choisir un séjour linguistique pour un adolescent n’est jamais une chose simple. L’Espagne ne déroge pas à la règle, mais sachez tout de même pour vous rassurer que le pays n’est pas plus risqué que les autres, bien au contraire. L’Espagne présente l’avantage d’être un pays relativement proche de nous. En plus de cela, les différences culturelles ne sont pas insurmontables, même pour un adolescent.

Ceci étant dit, avant de vous lancer, il faut bien entendu prendre le soin de bien comparer les différentes offres afin d’éviter les mauvaises expériences, et aussi pour s’assurer que le séjour conviendra bien aux besoins de votre ado et à sa personnalité.

séjour linguistique espagne adolescent : les pièges à éviter

Pour bien choisir le séjour linguistique, il faut avant tout faire le tri entre les propositions de bonne qualité et les propositions susceptibles d’être problématiques. Sur internet, on trouve de tout… mais il y a certains indices qui doivent vous mettre la puce à l’oreille :

Commencez par vérifier le nombre d’enfants par professeur, ainsi que le nombre d’enfants par famille s’il s’agit d’un séjour en famille d’accueil. Il n’est pas rare que des adolescents partent en séjour linguistiques et qu’ils se retrouvent à discuter en Français la majeure partie du temps, tout simplement parce qu’ils restent entre eux… Cela est bien évidemment contre-productif.

Afin d'éviter les mauvaises surprises, vérifiez également si les organismes disposent d'un label. Le label « Contrat Qualité », délivré par l'Office national de garantie des séjours et stages linguistiques, est un excellent gage de qualité par exemple. Le label «NF » délivré par l'Afnor indique également un niveau d'exigence élevé.

Vérifiez ensuite la quantité de cours d'espagnol proposés ainsi que le niveau des enseignants. Si le niveau des enseignants n'est pas précisé, cela devrait vous alerter.

Comment préciser son choix

Une fois que vous aurez fait le tri entre les organismes de bonne qualité et les autres, vous pourrez préciser votre choix pour trouver un séjour linguistique parfaitement adapté à votre ado.

Pour cela, le mieux est sans aucun doute de comparer les différentes formules proposées. Les bons séjours linguistiques proposent en plus des cours de langue diverses activités annexes. Sport, visites culturelles… Ici dans l’idéal, l’adolescent doit être parti prenante dans ce choix !