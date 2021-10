Voyage au Canada : les sites remarquables à découvrir

Le Canada possède tous les avantages pour s’inscrire parmi les meilleures destinations de voyage actuellement. Deuxième plus grand pays du monde, il a la réputation d’être l’un des pays les plus sympathiques au monde. En raison de sa taille, le Canada répond aux besoins de chaque voyageur. Il abrite de nombreuses merveilles naturelles et culturelles. Ce sont des sites touristiques tous aussi attirants les uns que les autres.

Pourquoi choisir le Canada comme destination ?

Quand on parle du Canada, on pense de suite aux montagnes, aux glaciers, aux lacs et aux forêts isolées qui font rêver. Ses villes cosmopolites sont propres, jolies et multiculturelles. Le Canada a été maintes fois sacré comme l’un des pays les plus accueillants au monde. Que vos intérêts soient le rafting ou le théâtre, un voyage canada organisé ne vous décevra pas.

Voici quelques raisons qui incitent les gens à visiter ce beau pays :

Des villes spectaculaires : le Canada possède de nombreuses villes qui séduisent par leur beauté et leur modernité. On peut citer par exemple, Montréal, Vancouver, Toronto. Chaque ville raconte son histoire et met en avant ses spécificités.

Une nourriture délicieuse : au Canada, vous pouvez savourer tous les plats végétaliens, végétariens et non végétariens selon votre choix. Vous pouvez être assuré qu’il y aura toujours une nourriture adaptée à vos préférences alimentaires.

La diversité de la faune : le Canada abrite des spécimens d’animaux extraordinaires. Apercevoir un ours à une distance sécuritaire est une expérience unique, et il en va de même pour d’autres animaux comme les baleines, l’orignal, la martre des pins, le bison, etc.

Des activités intenses : le Canada offre de nombreuses options pour ceux qui apprécient les sensations fortes. Cela inclut le surf, le saut à l’élastique, l’alpinisme, le traîneau à chiens, du ski, du rafting, etc. Le Canada est un véritable terrain de jeux pour pratiquer les sports d’aventure et les activités de plein air.

Les aurores boréales : la province canadienne du Yukon est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. Vous pouvez participer à un certain nombre de visites qui vous donneront les meilleures chances de ne pas manquer les aurores boréales magiques. Il y a même un site de prévision dédié aux aurores boréales, appelée Aurora Forecast.

Quels sont les sites incontournables lors d’un voyage au Canada ?

Pour que votre voyage canada organisé puisse vous marquer à vie, vous devez impérativement savoir les sites incontournables qui font la renommée du pays.

Voici une petite liste des sites les plus attrayants :

1-Vancouver

La cité la plus douce du Canada, Vancouver, est un endroit où il fait bon vivre toute l’année. Elle est située sur les rives de l’Océan Pacifique et est adossée à de jolies montagnes enneigées qui offrent une vue spectaculaire. Même si le pays est connu pour ses rudes hivers, Vancouver bénéficie d’un climat tempéré.

2- Les chutes du Niagara

Niagara falls lit by colorful lights of many colors

Plus de six millions de m3 d’eau tombent sur sa ligne de crête chaque minute en cas de débit élevé. Environ 28 millions de touristes visitent les chutes chaque année, ce qui en fait une véritable attraction phare.

3- Toronto

Cette ville, capitale de la province de l’Ontario, est audacieuse et dynamique. Elle offre de superbes sites comme l’emblématique tour CN. Grâce à de formidables infrastructures, on peut profiter de concerts et d’événements sportifs toute l’année.

4- Banff

La ville de Banff a été la première municipalité au Canada à être constituée à l’intérieur d’un parc national. Les saisons dictent les activités populaires de Banff. En hiver, le ski est roi. En été, la randonnée, le vélo, le brouillage (mélange de randonnée et d’escalade) et la pêche prennent le relai.

5- Saint John

Saint John est une destination touristique populaire connue pour ses paysages urbains historiques, ses attractions culturelles et ses merveilles naturelles. La ville est pleine d’énergie jour et nuit, et vaut bien une visite à l’occasion d’un voyage canadien sur la côte.

6- Victoria

La ville de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, fait succomber les visiteurs par sa beauté naturelle, son climat tempéré ainsi que son architecture victorienne. Depuis cette merveilleuse ville, vous pourrez partir en croisière pour observer les baleines et d’autres espèces marines.