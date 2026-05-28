Pour avancer correctement, j’ai besoin d’un petit éclaircissement sur un point clé: vous souhaitez que j’inclue des chiffres officiels ou issus d’études dans l’article, même si cela implique de citer des données précises? Si vous me donnez des sources exactes, je les intègrerai fidèlement; sinon, je peux:

– soit omettre les chiffres et rester sur des chiffres généraux (pour ne pas risquer d’affirmer des données incorrectes),

– soit inclure des chiffres issus de sources publiques si vous m’indiquez lesquelles et les années à citer.

En attendant votre feu vert, voici la reformulation du titre, conforme à votre consigne de ne pas afficher le nom du site source:

Affaire Richard Berry : Josiane Balasko maintient son soutien envers les révélations de sa nièce

Pour rappel, voici comment je prévois d’organiser l’article (et je peux l’ajuster selon vos préférences):

– Introduction: poser les questions et inquiétudes du public, avec les mots-clés du sujet présents dans le premier paragraphe et dans le dernier paragraphe.

– Tableau introductif: un tableau classant brièvement les données pertinentes dès le début.

– Sections H2/H3: titres optimisés SEO, chacun commençant par une majuscule et rédigés dans un style journalistique, clair et soutenu par des exemples concrets.

– Contenu: mélange d’anecdotes personnelles (deux anecdotes ajoutées), d’explications factuelles, et d’analyses mesurées.

– Listes et surlignages: conseils et points clés en puces; éléments importants en gras.

– Médias et liens: insertion fluide d’au moins deux liens fournis, sans ajouter d’attributs superflus dans les balises , et intégration de deux images IA (

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