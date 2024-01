Alerte météo : 35 départements sous vigilance jaune pour neige et verglas ce samedi

L’épisode météorologique actuel met en alerte une grande partie de la France pour neige et verglas. En effet, Météo-France a placé 35 départements en vigilance jaune à ne pas négliger. Cette situation suscite une attention particulière, surtout dans le nord du pays.

La situation actuelle et départements concernés

Dans le Nord et le Massif Central, la vigilance est de rigueur. Les départements en alerte comprennent le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, et plusieurs autres. Hier, 65 départements étaient en vigilance, mais le nombre a diminué à 35. Ce changement reflète l’évolution constante des conditions météorologiques.

Neige et verglas : les prévisions et conseils de prudence

L’agence météorologique prévoit que la vague de froid actuelle persiste tout le week-end. Les températures pourraient remonter dès dimanche, avec une hausse moyenne de 10 °C. Néanmoins, la prudence reste de mise. Les conditions de neige et verglas peuvent rendre les déplacements dangereux. Il est conseillé de limiter les sorties et de se tenir informé via les bulletins de Météo-France.

Les impacts sur les activités quotidiennes

La neige et le verglas affectent divers aspects de la vie quotidienne. Les transports en commun, les services routiers et les activités extérieures sont particulièrement touchés. Les autorités recommandent une vigilance accrue, notamment pour les conducteurs. Les équipements adaptés, comme les pneus neige, sont essentiels.

Les 35 départements en lien avec cette vigilance orange neige et verglas :

Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, les Ardennes, l’Aisne, l’Oise, la Seine-Maritime, l’Eure, le Calvados, l’Orne, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d’Oise, Paris, la Marne, la Seine-et-Marne, l’Essonne, la Manche, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire, l’Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie et la Savoie.

Enfin, cet épisode de neige rappelle l’importance de la préparation face aux aléas climatiques. Les citoyens doivent suivre les conseils des autorités et rester prudents. La situation évolue rapidement, et il est crucial de rester informé pour garantir sa sécurité et celle des autres.