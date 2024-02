Météo ce dimanche : 12 départements en orange, 35 en jaune pour orages et neige

La France va connaître un dimanche agité sur le plan de la météo, entre pluies intenses, risque de crue, vents violents et chutes de neige. Météo France a classé pas moins de 12 départements en vigilance orange et 35 en jaune.

Ce dimanche 11 février, 12 départements sont placés en vigilance orange par Météo France en raison d’un épisode pluvieux intense lié à la tempête Karlotta.

La Manche

L’Ille-et-Vilaine

Les Côtes-d’Armor

Le Finistère

Le Morbihan

La Loire-Atlantique

La Vendée

La Charente-Maritime

La Gironde

Les Landes

Les Pyrénées-Atlantiques

Toutefois, cette vigilance orange est activée pour des risques de crues soudaines sur le bassin de la Charente et pour des risques de submersion marine le long des côtes. Des vagues de 5 à 8 mètres sont attendues ainsi qu’une forte surcote liée à de hauts coefficients de marée.

35 départements en alerte jaune, des Pyrénées à l’Alsace

Outre les 12 départements en orange, 35 autres sont placés en vigilance jaune pour ce dimanche, essentiellement dans la moitié sud du pays.

Les Hautes-Pyrénées

La Haute-Garonne

L’Ariège

L’Aude

Les Pyrénées-Orientales

Le Tarn-et-Garonne

Le Tarn

La Lozère

Le Cantal

La Corrèze

La Creuse

La Haute-Vienne

La Dordogne

Le Lot

Le Lot-et-Garonne

L’Aveyron

Le Gard

L’Hérault

L’Ardèche

La Drôme

L’Isère

La Savoie

La Haute-Savoie

Les Hautes-Alpes

Les Alpes-de-Haute-Provence

Les Alpes-Maritimes

Le Var

Les Bouches-du-Rhône

Le Vaucluse

Le Haut-Rhin

Le Bas-Rhin

La Moselle

La Meurthe-et-Moselle

La Meuse

Les Vosges

Cette vigilance jaune concerne à la fois un risque d’orages dans le Sud-Ouest, de fortes pluies notamment en Auvergne, et un risque de chutes de neige en altitude à partir de 1200 mètres.

Des cumuls importants attendus, jusqu’à 120 mm en 24h

Toutefois, cet épisode pluvieux s’annonce particulièrement soutenu avec des cumuls prévus pouvant atteindre 100 à 120 mm en 24h du Sud-Ouest aux Pyrénées, et 80 mm en Gironde et Charente-Maritime.

Ces quantités d’eau tombant sur des sols déjà saturés laissent craindre des risques de crues rapides et d’inondations localisées, nécessitant une vigilance particulière dans les zones exposées.

Neige et verglas à basse altitude dans le Massif Central

Dans le Massif Central, l’air froid présent en altitude va provoquer une limite pluie-neige plutôt basse, vers 900 à 1200 mètres d’altitude.

Des chutes de neige sont ainsi attendues sur le Cantal, la Lozère et l’Aubrac, ce qui pourra rendre les conditions de circulation difficiles. Le risque de verglas sur les chaussées n’est pas à exclure non plus.

Météo : rafales jusqu’à 100 km/h et grosse houle sur les côtes

Enfin, le passage de la tempête Karlotta s’accompagnera de vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h près des côtes de la Manche et de l’Atlantique.

Une grosse houle est également attendue sur ces côtes avec des vagues de 5 à 8 mètres, accentuant le risque de submersion marine.

Rester informé, limiter ses déplacements

Cet épisode pluvieux notable nécessite donc une vigilance accrue dans de nombreux départements, en particulier près des cours d’eau et du littoral. Il est recommandé de se tenir informé de l’évolution de la situation et de limiter ses déplacements dans les zones à risque. La plus grande prudence s’impose.