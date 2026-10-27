Après la mort de Hichem Miraoui, Marie-José Pérec, Omar Sy, Jul, Theodora et Lilian Thuram dénoncent le racisme

Que signifie dénoncer le racisme après la mort d’un homme, au-delà des mots d’indignation ? Et comment éviter que l’émotion retombe sans que les faits soient établis ? La mort de Hichem Miraoui, Tunisien de 46 ans tué dans le Var en mai 2025, a relancé ces questions. Marie-José Pérec, Omar Sy, Jul, Theodora et Lilian Thuram ont pris position contre le racisme, donnant une nouvelle visibilité à la dénonciation du racisme et à la lutte contre la discrimination. Je vois dans cette mobilisation antiraciste un signal important, mais aussi un rappel : une prise de parole publique ne remplace ni l’enquête judiciaire ni le travail de prévention. Les responsabilités doivent être établies par la justice, tandis que les propos et les actes racistes doivent être pris au sérieux sans attendre qu’un drame fasse la une.

Les informations disponibles situent les faits à Puget-sur-Argens et indiquent que le suspect a été mis en examen. Cette étape judiciaire ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Pour comprendre la portée des réactions, il faut donc tenir ensemble deux exigences : respecter la présomption d’innocence et ne pas minimiser la dimension raciste que les enquêteurs examinent. C’est à cette condition que l’hommage à Hichem Miraoui peut déboucher sur une discussion utile, plutôt que sur une indignation vite oubliée.

Hichem Miraoui : les faits connus et les réactions publiques

Repère Éléments rapportés Ce qu’il faut garder en tête Victime Hichem Miraoui, 46 ans, de nationalité tunisienne Il a été tué à Puget-sur-Argens, dans le Var. Date 31 mai 2025 La date situe les faits ; elle ne préjuge pas des conclusions de l’enquête. Procédure Le suspect a été mis en examen, notamment pour assassinat et tentative d’assassinat avec une circonstance liée à l’origine ou à la religion La mise en examen ne vaut pas condamnation. Réactions Marie-José Pérec, Omar Sy, Jul, Theodora et Lilian Thuram ont dénoncé le racisme Leur prise de parole donne un écho public au débat.

Les détails connus sont graves : Hichem Miraoui, âgé de 46 ans, a été abattu le 31 mai 2025. Les éléments rapportés évoquent cinq tirs. Ce chiffre décrit la violence des faits, mais ne permet pas, à lui seul, de déterminer le mobile : cette question relève de l’enquête et de la justice.

Le suspect a été mis en examen dans une procédure qui retient une circonstance aggravante liée à la race, à l’ethnie, à la nation ou à la religion. Je tiens à cette précision : elle indique que la piste est examinée judiciairement, pas que la culpabilité est déjà établie. Dans une affaire aussi sensible, la rigueur des mots est une nécessité, pas une précaution de façade.

Une dénonciation du racisme qui dépasse le seul hommage

La mobilisation de personnalités du sport, du cinéma et de la musique donne une audience plus large à l’affaire. Marie-José Pérec, Omar Sy, Jul, Theodora et Lilian Thuram appartiennent à des univers différents ; leur présence dans cette dénonciation rappelle que le refus du racisme ne relève pas d’un seul milieu. Je n’y vois pas une réponse suffisante, mais un moyen de rendre le sujet plus difficile à écarter.

Je pense à une scène très ordinaire : dans une conversation entre collègues, une remarque raciste est présentée comme une plaisanterie, puis le silence s’installe. Personne ne veut « faire d’histoire ». C’est précisément ainsi que la discrimination peut se banaliser : non par une approbation collective explicite, mais par l’habitude de laisser passer. Une mobilisation publique peut aider à rompre ce réflexe, à condition qu’elle s’accompagne de gestes concrets.

Un autre exemple, cette fois imaginaire, permet de mesurer l’écart entre indignation et action. Une lycéenne entend une insulte visant l’origine d’un camarade ; si elle sait à qui en parler et si les adultes interviennent, l’incident ne reste pas une affaire privée. Sans cadre clair, elle risque au contraire de penser que signaler les faits ne sert à rien. La prévention commence aussi par des réponses accessibles et cohérentes.

Nommer les faits avec précision , sans confondre accusation, mise en examen et condamnation.

, sans confondre accusation, mise en examen et condamnation. Écouter les personnes visées , sans leur demander de prouver seules la gravité de ce qu’elles vivent.

, sans leur demander de prouver seules la gravité de ce qu’elles vivent. Signaler les actes et propos racistes aux interlocuteurs compétents, afin qu’ils puissent être documentés et examinés.

aux interlocuteurs compétents, afin qu’ils puissent être documentés et examinés. Maintenir l’attention après les hommages, car la lutte contre la discrimination se mesure aussi dans les pratiques quotidiennes.

Cette approche rejoint d’autres mobilisations citoyennes contre le racisme, comme la marche organisée à Saint-Denis. Elle fait aussi écho aux signalements d’insultes racistes visant de jeunes femmes à Caen, dans une affaire où le procureur est intervenu. Les contextes diffèrent, mais le même enjeu demeure : faire en sorte que les actes ne soient ni banalisés ni laissés sans réponse.

Des chiffres qui éclairent le débat sur la discrimination

Le dossier Miraoui comporte plusieurs repères chiffrés : la victime avait 46 ans, les faits remontent au 31 mai 2025 et les informations rapportées font état de cinq tirs. Ces données donnent une mesure concrète du drame, mais elles ne disent pas tout de ses conséquences pour les proches ni ne permettent, à elles seules, de trancher la question du mobile.

Au-delà de cette affaire, un autre indicateur rappelle que la discrimination peut aussi se manifester loin des faits divers. Un testing du marché immobilier cité dans les informations disponibles estime que près de la moitié des agences examinées auraient pratiqué une sélection de candidats locataires fondée sur des critères raciaux. Ce résultat ne décrit pas chaque agence ni chaque situation, mais il souligne pourquoi la dénonciation du racisme doit aussi concerner l’accès au logement, à l’emploi et aux services.

Pour replacer ces prises de parole dans un cadre plus large, je peux aussi regarder les débats autour de la plainte déposée par cinq élus noirs. Ces situations ne sont pas interchangeables, et chacune mérite un examen précis. Elles montrent toutefois que la lutte contre le racisme ne se limite pas à condamner des paroles : elle interroge aussi l’égalité de traitement et les mécanismes qui la compromettent.

Pourquoi les personnalités prennent-elles la parole ?

Une personnalité connue peut attirer l’attention sur un sujet qui, autrement, resterait cantonné aux pages judiciaires. Mais sa notoriété ne remplace ni les témoignages des personnes concernées ni le travail des associations, des institutions et des enquêteurs. L’efficacité d’une mobilisation se juge à ce qu’elle rend possible après le premier élan médiatique.

De l’émotion à une mobilisation antiraciste durable

Je me méfie des indignations qui s’épuisent en quelques jours. Elles peuvent pourtant ouvrir une porte : relayer une information vérifiée, soutenir les personnes touchées, demander des réponses aux institutions et refuser les propos racistes dans les espaces ordinaires. Ce sont des actions modestes, mais elles ont un avantage rare : elles ne dépendent pas seulement d’une célébrité ou d’un cycle médiatique.

La mobilisation antiraciste autour de Hichem Miraoui ne doit pas effacer la complexité de la procédure, pas plus que la prudence judiciaire ne doit servir à éluder le débat sur le racisme. Marie-José Pérec, Omar Sy, Jul, Theodora et Lilian Thuram ont contribué à porter cette dénonciation du racisme dans l’espace public ; l’enjeu, désormais, est de faire reculer la discrimination par des réponses durables et vérifiables.

Je retiens une exigence simple : respecter le travail de la justice, ne pas détourner le regard devant les actes racistes et soutenir celles et ceux qui les combattent. La mort de Hichem Miraoui et la parole de Marie-José Pérec, Omar Sy, Jul, Theodora et Lilian Thuram donnent à la dénonciation du racisme une portée particulière ; cette mobilisation antiraciste n’aura de force que si elle contribue, concrètement, à réduire la discrimination.

Autres articles qui pourraient vous intéresser